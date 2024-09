Tableta do myčky je zázrak na čištění nejen myčky, vyčistí i troubu nebo WC

Beáta Vaňková 4. 9. 2024 clock 2 minuty gallery video

Tablety do myčky nejsou jen pomocníky na mytí nádobí, ale představují multifunkční zázrak, který vám pomůže s úklidem celé domácnosti. Trouba, pračka, WC, litinové hořáky nebo dokonce mastné montérky – to vše můžete vyčistit pomocí jedné jediné tablety. Jak na to?

