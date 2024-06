Chystáte se na dovolenou do přírody a nevíte, jaký stan si pořídit? Správný výběr stanu je klíčový pro váš pohodlný a bezstarostný pobyt venku. Přinášíme vám odborného a zábavného průvodce, který vám pomůže najít ten nejlepší stan přesně podle vašich potřeb.

Výběr stanu může být pořádná věda. Musíte brát v úvahu nejen to, kde budete stan používat, ale i kolik lidí v něm bude spát a kolik zavazadel pojme. A co teprve cena vs. výkon! Pokud nevíte, jak na to, nebojte se. V tomto článku vám poradíme, jak se ve světě stanů neztratit a vybrat ten pravý.

Podle čeho se vybírá

Kde a v jakých podmínkách budete stan používat? Pokud plánujete stanovat v kempingu v České republice, budete mít jiné požadavky než při výpravě do Himalájí. Stan do kempingu nemusí být extrémně odolný, ale měl by být pohodlný a prostorný. Naopak stan do hor musí vydržet náročné podmínky a být lehký.

Jak často ho budete používat? Pro občasné stanování stačí levnější modely, které zvládnou několik výletů ročně. Pokud jste vášnivý outdoorový nadšenec, investujte do kvalitnějšího stanu, který vydrží časté používání.

Jak velký stan chcete a pro kolik by měl být osob? Stan by měl být dostatečně prostorný, aby se v něm pohodlně vyspali všichni nocležníci. Při výběru zohledněte i velikost předsíňky, kam můžete uložit zavazadla a vybavení.

Kolik má pojmout bagáže (zavazadel) a vybavení? Pokud s sebou nosíte hodně věcí, zvolte stan s prostornou předsíňkou nebo více oddělenými místnostmi.

Upřednostňujete cenu, nebo výkon? Rozhodněte se, jestli chcete investovat do stanu, který vám vydrží mnoho let a zvládne náročné podmínky, nebo jestli raději zvolíte levnější model na příležitostné používání.

Kolik chcete do koupě investovat? Stan je dlouhodobá investice, proto zvažte, kolik jste ochotni do něj investovat. Pamatujte, že dražší modely bývají odolnější a komfortnější.

Vybírejte naživo, ne přes internet

Nejlepším způsobem, jak si vybrat stan, je vyzkoušet si ho osobně. Osobní návštěva obchodu vám umožní stan nejen prohlédnout, ale i osahat a vyzkoušet, což vám pomůže lépe pochopit, co od něj očekáváte. Tento zážitek je nenahraditelný, protože fotografie a popisy na internetu často nemohou poskytnout kompletní představu o skutečné kvalitě a funkčnosti stanu.

Pro pražské zákazníky je ideální navštívit Výstavu stanů a vybavení do přírody, která probíhá od 31. 5. 2024 do 25. 8. 2024 na Výstavišti v Praze-Letňanech. Tam si můžete stany zdarma nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet a osahat. Tento zážitek vám pomůže lépe pochopit, co od stanu očekáváte.

Pokud nemáte možnost navštívit výstavu, dobré podmínky pro výběr stanu nabízí také Decathlon ve svých prodejnách po celé České republice. Showroomy otevírá začátkem května a největšími showroomy disponují prodejny v Plzni, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Táboře, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Brně-Modřicích, Olomouci a Ostravě Avion.

Stany dle účelu

Rekreační stany a rodinné stany do kempu: Rekreační stany jsou ideální pro párkrát do roka v nenáročných podmínkách kempů či českých luhů a hájů. Hlavním kritériem je cena a konstrukce, hmotnost a odolnost jsou až na druhém místě. Typickým příkladem jsou kopulky s laminátovými tyčkami a podlážkou z polyethylenu. Pro rodinné stany jsou typické veliké předsíně a oddělené ložnice. Konstrukce bývá nejčastěji kopulová, doplněná dalšími tyčemi.

Rekreační stany jsou ideální pro párkrát do roka v nenáročných podmínkách kempů či českých luhů a hájů. Hlavním kritériem je cena a konstrukce, hmotnost a odolnost jsou až na druhém místě. Typickým příkladem jsou kopulky s laminátovými tyčkami a podlážkou z polyethylenu. Pro rodinné stany jsou typické veliké předsíně a oddělené ložnice. Konstrukce bývá nejčastěji kopulová, doplněná dalšími tyčemi. Turistické a trekové stany: Tyto stany jsou určeny pro časté použití na horách a v náročných podmínkách. Prioritou je odolnost a nízká hmotnost. Typická konstrukce je z duralových prutů, podlážka z pevného nylonu s PU zátěrem a lehké tropiko se silikonizací. Hmotnost se pohybuje pod 1 kg na osobu.

Tyto stany jsou určeny pro časté použití na horách a v náročných podmínkách. Prioritou je odolnost a nízká hmotnost. Typická konstrukce je z duralových prutů, podlážka z pevného nylonu s PU zátěrem a lehké tropiko se silikonizací. Hmotnost se pohybuje pod 1 kg na osobu. Expediční stany: Pro expediční stany je klíčová odolnost a jednoduchost použití. Jsou určeny do extrémních podmínek, jsou čtyřsezonní a vydrží i velmi náročné počasí. Cena těchto stanů může být vyšší než 10 000 Kč, ale za tuto cenu dostanete stan, který vám bude sloužit mnoho let. Konstrukce je z duralových prutů, tropiko je silikonizované a samotná stavba je zjednodušena pro rychlé postavení.

Druhy konstrukcí

close info Worawee Meepian / Shutterstock zoom_in Tunel: Perfektní pro outdoorové nadšence, kteří potřebují velký užitný prostor a odolnost proti větru při správném ukotvení

Kopule - iglú: Nejrozšířenější konstrukce se dvěma pruty tvořícími samonosnou strukturu. Rychlá stavba a dobrá stabilita.

Nejrozšířenější konstrukce se dvěma pruty tvořícími samonosnou strukturu. Rychlá stavba a dobrá stabilita. Tunel: Lehký, prostorný, odolný vůči větru při správném ukotvení.

Lehký, prostorný, odolný vůči větru při správném ukotvení. Áčko: Tradiční konstrukce, dnes už méně používaná.

Tradiční konstrukce, dnes už méně používaná. Geodetická konstrukce: Vhodná do extrémních podmínek, velmi stabilní, ale těžší.

Vhodná do extrémních podmínek, velmi stabilní, ale těžší. Týpí: Oblíbené mezi skauty a kempaři, nabízí velký společný prostor.

Oblíbené mezi skauty a kempaři, nabízí velký společný prostor. Jurta: Prostorná a stabilní, ale drahá a s velkým sbaleným objemem.

Svrchní materiály stanů

close info everst / Shutterstock zoom_in Kopule: Ideální pro turisty a kempaře, kteří ocení rychlou a snadnou stavbu, dobrou stabilitu a nízkou hmotnost

Podlážka: Nylon, lehký a odolný proti oděru, nebo polyethylen, levný a 100% voděodolný.

Nylon, lehký a odolný proti oděru, nebo polyethylen, levný a 100% voděodolný. Tropiko: Polyester, odolný proti UV záření, s polyuretanovým nebo silikonovým zátěrem.

Nosná konstrukce

Laminát (fiberglass): Nejlevnější a nejrozšířenější, ale těžký a méně odolný.

Nejlevnější a nejrozšířenější, ale těžký a méně odolný. Durawrap/Duraflex/Wrapflex: Vylepšený laminát, odolnější a trvanlivější.

Vylepšený laminát, odolnější a trvanlivější. Ocel: Nejpevnější, ale nejtěžší, používá se pro velké rodinné stany.

Nejpevnější, ale nejtěžší, používá se pro velké rodinné stany. Dural: Lehký a odolný, ideální pro turistické stany.

Lehký a odolný, ideální pro turistické stany. Skandium: Lehký a pevný, dražší varianta duralu.

Lehký a pevný, dražší varianta duralu. Karbon/kevlar: Nejlehčí a nejpevnější, velmi drahé.

Nejlehčí a nejpevnější, velmi drahé. Trekové hole/lavinové vybavení: Inovativní konstrukce využívající vybavení, které máte s sebou.

Jak správně vybrat? 5 jednoduchých tipů!

Výběr správného stanu může být někdy pořádná výzva. Abychom vám to usnadnili, připravili jsme pět jednoduchých tipů, které vám pomohou najít ten ideální stan pro vaše potřeby. Zaměříme se na klíčové otázky, které byste si měli položit před nákupem, i na praktické rady.

close info Dpongvit / Shutterstock zoom_in Áčko: Skvělé pro děti na zahradě a festivalové návštěvníky, kteří hledají levný a jednoduchý stan

Kam a jak často se bude se stanem jezdit? Pro kolik osob má stan být? Preferujete velkou, nebo malou předsíňku? A kolik vchodů? Informujte se o výrobci. Vždy si nechte při výběru stan v prodejně postavit.

Mýty o stanech?

Vysoký vodní sloupec stanu je základ: Ne vždy, záleží na metodice měření.

Ne vždy, záleží na metodice měření. Tunel není stabilní v silném větru: Stabilita tunelu závisí na správném ukotvení.

Stabilita tunelu závisí na správném ukotvení. Nízká hmotnost stanu je to nejdůležitější: Důležitá je kombinace vlastností, ne pouze nízká hmotnost.

Vyberte si správný stan podle našich rad a užijte si bezstarostné stanování v přírodě!

