Znáte žábu v díře? Pomazánku Marmite? Tušíte, co je Lemon curd? Nebo Sfogliatelle? Pokud ne, a chcete to vědět, doporučujeme prolistovat knížku Vidličkou po mapě. Bude vás bavit minimálně dvakrát. Kvůli jídlu z různých koutů světa i historkám, jež jsou s ním spojené.

Dá se přijít k penězům díky sbírání hub? Tušíte, kdo byl kapitán Buchta? Jak souvisí morálka s třešněmi a americkým prezidentem George Washingtonem? Odpovědi na tyto a jiné otázky plus další zajímavé příběhy a postřehy o jídle slibuje kniha Vidličkou po mapě. A i když to není kuchařka, najdete v ní i řadu originálních receptů. Bavte se, cestujte a ochutnávejte, co hrdlo ráčí.

Pro začátek něco sladkého. Famózní cukrářka Mirka van Gils Slavíková vysvětluje, jak se vaří báječný Lemon curd:

Vydat se na cesty za jídlem a podniknout chutná kulinární dobrodružství, aniž vytáhnete paty z domu, je docela lákavé. Moc neutratíte a ještě se mnohé dozvíte. Na nové knížce vás bude bavit, že její autorka rozebírá jídlo z mnoha pohledů. Tu zabrousí do historie, jinde přidá vlastní zkušenost. A také řadu receptů, abyste si sami zkusili uvařit dobroty, na kterých si pochutnávají v Anglii, Rakousku i jinde.

Báječná pomazánka Marmite

Znáte ji? Pomazánka se záhadným názvem Marmite je doslova nadupaná vitaminy skupiny B díky kvasnicovému extraktu. Dagmar Heřtová v knize: „Pomazánka vzniklá z toho, co zůstane při vaření piva, může působit jako chudý příbuzný. Ovšem její historie je tak zajímavá, že už dnes má zajištěnou nesmrtelnost. Byla podávaná britským vojákům jak za první, tak za druhé světové války." A píše i tohle: „Ve městě Burton, kde se vyrábí, má Marmite dokonce svou sochu a jak jinak, budí kontroverze. Je milovaná i nenáviděná."

Recept: žampiony s Marmite a míchanými vejci v bulce

Suroviny pro 2 osoby: 150 g žampionů, 20 g másla na míchání vajec + 10 g na žampiony a namazání bulky, 3 vejce vel. M, 2 velké sezamové bulky nebo velké toasty, 1 vrchovatá lžička Marmite, 2 hrsti nasekaného čerstvého koriandru, pažitky nebo petrželky

Postup: Na pánvi rozehřejte 10 g másla a přidejte na plátky nakrájené žampiony. Několik minut houby nemíchejte, aby se z nich odpařila část vody, a poté jen lehce orestujte. Na mírný oheň položte jinou menší pánev a přidejte 20 g másla. Vlijte 3 rozšlehaná vejce a stále míchejte při mírné teplotě, aby vejce byla krémová (asi 7 až 9 minut). Rozkrojte bulky, opečte jejich spodní poloviny a namažte máslem. Když se z pánve s houbami odpaří většina vody, přidejte 1 vrchovatou lžičku Marmite a promíchejte. Až se houby obalí v Marmite, můžete servírovat: na bulku dejte vrstvu vajec, pak houby a ozdobte.

Znáte "žábu v díře"?

Tento pro našince netradiční recept patří k favoritům anglické kuchyně. Základem "žáby nebo také ropuchy v díře" (Toad in the hole) jsou klobásky v těstíčku, co vypadá jako yorkshirský pudink. "Žába" se podává s cibulovou omáčkou, kterou si připravíte v době, kdy se pokrm už peče v troubě. Recept najdete v knize na straně 71 nebo zkuste tuhle verzi.

close info nelea33 zoom_in Tohle je "žába (ropucha) v díře". Základem pokrmu Toad in the hole jsou klobásky a těsto obdobné jako na yorkshirský pudink

Vynikající vegetariánské kari

Velký vliv na britskou kuchyni měla i Indie. O její oblibě svědčí i to, že už řadu let v Anglii probíhá tzv. národní týden kari. Zkuste vegetariánskou verzi s batáty a pastou Gujarati, podrobný postup najdete tady. Pasta Gujarati vám vydrží v chladničce skoro měsíc nebo ji můžete dát do mrazáku.

