Proč čekat na jarní generální úklid, tento úklidový trik nasaďte okamžitě. Ušetříte čas i peníze. Navíc u vodovodních baterií je správný postup čištění až překvapivě jednoduchý.

Pravidelné otírání vodovodních baterií v koupelně dosucha není vtip, skutečně to pomáhá, snižujete riziko usazování vodního kamene. Nebojte se ani mýdla na odstranění běžných nečistot z baterie u umyvadla, ve sprše či u vany. Když chcete použít čistič, kam byste ho měli správně aplikovat, abyste prodloužili životnost baterie? Podívejte se, jak zbytečně nevyhazovat peníze oknem.

Další prima úklidové triky najdete v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Čeho se držet

Při nákupu nové vodovodní baterie dostanete i návod na její instalaci a v něm byste také měli najít pokyny pro správnou údržbu. Mnohdy se dočtete, že baterii máte otírat jemným hadříkem, nepoužívat brusné tkaniny, oplachovat vodou a čistit přípravkem bez abraziv a agresivních složek (obecně vadí rozpouštědla a kyseliny).

Kam nanášet čisticí přípravek

Stalo se vám, že umyvadlová či jiná vodovodní baterie časem začala drhnout, její chod už nebyl plynulý? Pak nedělejte tohle. „Nikdy byste neměli nanášet přípravek přímo na baterii, a to ani v případě velmi jemných prostředků. Nejlepší je přípravek nastříkat na hadřík, baterii lehce očistit a následně usušit,“ upozorňuje Iva Šedivá ze společnosti Laufen CZ.

Tahle rada je k nezaplacení. Kdybyste baterii rovnou pěkně postříkali (polili) čističem, ten by se mohl dostat až pod páku. A odsud už to nemá daleko ke kartuši, což je srdce baterie. Krystalizace zbytků čističe v těchto místech vede ke známému, ale nechtěnému efektu - drhnutí (horšímu uvedení baterie do provozu i nastavení teploty vody).

Přehledně: jak čistit baterii, aby dlouho vydržela

Naneste čistič na navlhčený hadřík (mikrovlákno či jemnou houbičku bez abrazivního podkladu), až pak vodovodní baterii důkladně otřete – zbavte špíny.

Baterii opláchněte vodou, otřete druhým hadříkem dosucha.

Je-li to nutné, čisticí postup si dejte ještě jednou.

Na odolnější nečistoty lze použít i kartáček s jemnými štětinkami, ideální je vysloužilý kartáček na zuby.

Má-li baterie vyjímatelný perlátor, vyndejte ho a ponořte na několik minut do roztoku vody a čističe.

Ocet a citron – ano, nebo ne?

Koncentrovaný kuchyňský ocet nebo citronová šťáva nemusí úklidu vždycky svědčit, v případě vodovodních baterií dokonce hrozí poškození jejich povrchů. Opakujeme - na závadu je právě koncentrace.

Pokud na ně nedáte dopustit, pak citronovou šťávu nebo ocet nejprve nařeďte vodou. Ale pozor, vodovodní baterie v povrchové úpravě stará mosaz nebo v barevném provedení (černá, bílá nebo jiná barva) nikdy nesmí přijít do kontaktu s octem.

Zdroj: architecturaldigest.com, Laufen CZ, sanitino.cz, slezak-rav.cz