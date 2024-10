Abyste měli čistá okna, využijte radu profesionálů. A abyste se zbavili šmouh, pomůže přípravek, který máte běžně doma, jen ho používáte k jinému účelu. Na doleštění oken zase sáhněte po tom, co běžně nosíte, a už to dosloužilo.

Chcete mít okna bez šmouh? Nabízíme 2 triky a 1 profesionální radu, snáz už to nejde. Sáhněte po tom, co máte doma, zvolte správnou techniku viz níže a užijte si výsledek v podobě perfektně umytých oken. Bez šmouh! A pro letošek už naposled.

Všechno jde, i mytí oken ve výšce, podívejte se na šikulu, který to dává z chodníku:

Zdroj: Youtube

Co mýt jako první

Nejprve umyjte žaluzie, pak okenní rámy, poté se pusťte do skel, nakonec nechte parapety. Proč? Kdybyste myli skla jako první, dalším mytím si je můžete zašpinit. A u samotných skel se začíná mytím z vnější strany. Kdybyste nejdříve myli vnitřní stranu skel, nečistoty na té vnější vás budou mást, takhle byste s mytím oken nikdy neskončili.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Při mytí oken postupujte logicky. Pokud nemáte žaluzie, nejprve čistěte okenní rámy, pak sklo, nakonec parapety

Co je důležité

Na mytí oken nepoužívejte kýbl s vodou, to je minulost. Do nádoby s rozstřikovačem nalijte vodu, a když chcete použít čistič, tak s obsahem alkoholu. Až roztok dojde, raz dva si připravíte další. Přípravek s obsahem alkoholu nenechá na oknech film, který funguje jako lapač nečistot.

Nebojte se mikrovlákna

Jste zvyklí mýt okna hadříkem? Pokud je z mikrovlákna, děláte dobře (nepouští chlupy, dobře saje vodu).

Pracujte takto: utěrku z mikrovlákna přeložte nadvakrát, vznikne 8 ploch. Na 1. plochu nastříkejte roztok vody s čističem (nebo s vychytávkou níže) a myjte. Jakmile se plocha ušpiní, nastříkejte roztok na 2. plochu mikrovlákna a tak vystřídejte všechny čisté strany hadříku. Až pak ho pečlivě vymáchejte v ruce pod tekoucí vodou a pokračujte v mytí oken. Nebo sáhněte po druhém čistém hadříku z mikrovlákna.

Pokud používáte aku stěrku neboli okenní vysavač: mikrovláknem pečlivě naneste čisticí roztok na okna, stěrkou ho stáhněte. Následně doleštěte okno dalším čistým mikrovláknem.

close info Kärcher zoom_in Aku stěrka neboli okenní vysavač WV 7 Signature Line pomůže s mytím oken bez šmouh. A dá se použít i při úklidu jinde v domácnosti

Ohromující vůně

Kdo nechce používat čističe, může sáhnout po tom, co má běžně doma, třeba po aviváži (vyzkoušeno zde). Smíchejte ji s vodou v poměru asi 4 : 1, dejte do nádobky s rozprašovačem a myjte stejným postupem viz výše. Navíc to u vás bude příjemně vonět.

Silonky do ruky

Některé hospodyňky používají aviváž pouze na doleštění "kocourů", klidně to zkuste také. A jiné nedají dopustit na osvědčený trik našich babiček - "zmizíkování" šmouh pomocí starých silonek. Chvíli to sice trvá, ale výsledek je zaručený (platí samozřejmě pro umytá okna). Pokud si nejste tímto návodem jistí, můžete zkusit silonky na menší ploše, třeba na doleštění umytého zrcadla.

Fígl na úpravu tvrdosti vody

Umyli jste okna dokonale, přesto šmouhy zůstávají? Možná máte doma tvrdou vodu. Právě voda s vyšším obsahem minerálů může způsobovat šmouhy. Změkčíte ji přidáním octa.

Ostatně na mytí oken nepotřebujete kýble vody, stačí jí trochu v rozstřikovači, podle potřeby ji doplníte. Právě starým postupem máchání zašpiněného hadříku v kýblu s vodou jsme nanášeli nečistoty znovu na okno. A ještě je poctivě roztírali.