V zimě trávíme uvnitř svých domovů nejvíc času z celého roku. A není nic nepříjemnějšího, než když vaši domácnost ovládá nepořádek a chaos. Máte čas? Výborně. Poradíme vám, jak na jednodušší a lepší organizaci vaší domácnosti.

Čeká vás při úklidu a organizaci vašeho domova tolik práce, že ani nevíte, kde byste měli začít? Pak následujte naše tipy. Díky těmto krokům budete mít zorganizovaný domov raz dva.

Proč mít dobře zorganizovaný domov?

Zorganizovaný domov vám usnadní váš každodenní život. Když bude mít vše své místo, budete vědět, kam sáhnout. A nic se nebude válet tam, kam to nepatří. S uklizeným domovem se navíc pojí i klidnější mysl. A to je podstatný argument, proč se na úklid nevykašlat. A jak na organizaci vašeho domova? Zde jsou konkrétní tipy.

Podívejte se, jak na organizaci šatní skříně:

Zdroj: Youtube

Nezapomínejte plánovat

Plánování je základ. Všechnu práci si rozdělte tak, aby to bylo zvládnutelné. V kuchyni můžete začít úklidem lednice, pokračovat skříňkami a končit běžným úklidem. Seznam vašich úkolů si můžete sepsat na papír. Při postupném odškrtávání se budete cítit skvěle.

close info Mobelix zoom_in Jak na lepší organizaci v domácnosti?

Tohoto postupu se držte v každé místnosti, kterou doma máte. Na papír si můžete napsat název místnosti, potom konkrétní činnosti.

Věci, které nemají své místo, ho dostanou

Přestože byste se měli snažit zbavit se všeho, co nepotřebujete, doma vám vždy zůstane pár věcí, které nemají své místo. Ty můžete skladovat v jedné zásuvce nebo boxu. Potom, co jej naplníte, vše protřiďte.

Své místo by ale mělo mít vše, co doma máte. S lepší organizací vám pomohou vhodně zvolené úložné prostory. Kromě šatních skříní můžete zvážit také vestavěné skříně do předsíně nebo tam, kam by se nábytek z běžného obchodu nevešel.

Zapojte celou rodinu

Jestli chcete, aby byl váš domov zorganizovaný, musíte zapojit celou vaši rodinu. Domluvte si, co kdo udělá. A pak ve svých činnostech vytrvejte. Do úklidu domácnosti zapojte i svoje děti. Seznam úkolů můžete sepsat a vyvěsit na místo, kde na seznam každý uvidí.

Nádobí umývejte ihned

Odkládání úklidu nikdy nepřinese nic příjemného. Práce se vám jen nahromadí. A zrovna v případě špinavého nádobí bude vypadat nevzhledně celá kuchyň. I proto myjte nádobí (nebo skládejte do myčky) hned po jeho použití.

Zbavte se všeho nepotřebného

Vaší motivací k úklidu a organizaci domova může být také prodej všeho, co už nepotřebujete. Sice si nevyděláte žádné závratné částky, přesto je fajn dát věcem, které nepotřebujete, ale ještě poslouží, nový domov. Pokud nechcete prodávat, můžete darovat.

Zdroj: additudemag.com, justagirlandherblog.com, womansday.com