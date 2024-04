Když jdete na návštěvu, můžete udělat hromadu chyb nejen ve výběru vhodného dárku, ale i ve zdánlivé drobnosti, jako je zouvání. Zouvat se, či nezouvat? Etiketa při návštěvách může být minové pole nevyslovených pravidel a tradic. Přinášíme vám průvodce, jak se vyhnout nejčastějším kulturním přešlapům, ať už jste kdekoli na světě.

Vyrážíte na návštěvu a nechcete vypadat jako kulturní barbar? Seznámit se s lokálními zvyky a etiketou by mělo být vaší první zastávkou na cestě k dobrému dojmu. Kultury se liší, a co je v jedné zemi normou, může být v jiné faux pas.

Podle Ladislava Špačka, známého propagátora společenské etikety, Češi často podléhají mýtu, že všeobecné zásady slušného chování jsou univerzální. Jak se tedy chovat, aby vaše návštěvy byly vždy příjemné a bez faux pas?

Zouvat, nebo nezouvat?

V České republice je zvykem si v domácnosti zout obuv, ale v mnoha zemích to není pravidlem a dokonce to může být vnímáno jako zvláštní nebo nevhodné. V Japonsku je zouvání obuvi pevnou součástí kultury, a to nejen v domácnostech, ale i v některých veřejných prostorech, jako jsou chrámy a některé restaurace.

Naproti tomu v zemích jako Velká Británie nebo USA se od návštěv očekává, že si obuv ponechají, a nabízet hostitelům, že se vyzujete, může být vnímáno jako podivné nebo dokonce nezdvořilé.

Důležité je vědět, kdy je zouvání přiměřené. Například v mešitách je zouvání povinné z náboženských důvodů, a to bez ohledu na to, kde se mešita nachází. Než vstoupíte do něčího domova, je dobré se zamyslet nad tím, kdo je váš hostitel, jaké má asi zvyky. Anebo se ho přímo zeptat, co preferuje.

V některých domácnostech může být dokonce k dispozici obuv pro hosty, aby se zabránilo přenášení špíny z venku. Respektování těchto místních zvyků může výrazně přispět k vaší dobře vnímané etiketě a pohodlí během návštěvy.

Další etiketní přešlapy!

Kromě otázek zouvání se mohou na návštěvách objevit i další kulturní pasti. Například pozdravy mohou vést k nepříjemným situacím; zatímco ve Francii je běžné dávat na uvítanou polibky na obě tváře, v Japonsku se očekává jen jemné uklonění.

Dalším přešlapem může být nevhodný oděv – například ve Skandinávii a některých severoamerických společnostech je běžné, že se lidé oblékají poměrně neformálně i v pracovním prostředí, a příliš formální oděv může být vnímán jako známka nedůvěry nebo snahy o distancování se od ostatních.

Na druhé straně v zemích jako Japonsko, Jižní Korea nebo některé státy Blízkého východu se očekává výraznější dodržování formálního oděvního kodexu. V těchto kulturách může příliš ležérní oblečení na obchodním jednání nebo oficiálním setkání vzbuzovat pocit nedostatku respektu nebo nedbalosti.

close info Depositphotos zoom_in Stolování a chování na návštěvách. Etiketa a trapné situace

A co stravovací návyky? Přejídání se, hlasité mlaskání nebo používání mobilního telefonu při jídle může být v některých zemích považováno za velmi nezdvořilé. Naopak Japonci a další asijské kultury jsou na hlasité mlaskání zvyklí, dokonce ho svým způsobem vyžadují. Je to projev toho, že vám naservírované jídlo chutná.

Pozor také na dárek pro hostitele: v některých kulturách může určitá barva nebo typ dárku nést negativní konotace. Chyby v těchto oblastech mohou nevědomě zasít semínko neporozumění, a proto je klíčové se o lokálních zvycích a etiketě předem informovat.



Zdroj: https://www.idnes.cz, https://www.whattowearonvacation.com, https://www.byrdie.com, Foto: Depositphotos