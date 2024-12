Kuchyňské pomůcky a spotřebiče nemusí být jen dárky do počtu nebo řešením nedostatku fantazie. Stačí vybrat takové, které jsou nejen praktické, ale mají i styl. Tady je 10 tipů, které pod stromečkem zaručeně udělají radost.

Dárky v podobě pomůcek do kuchyně nemají úplně dobrou pověst, často jsou vnímány jako neosobní a ryze praktické. Vše ale záleží na správném výběru. Na jeho počátku by měly vždy být zájmy a preference obdarovaného.

Pokud někdo vaří a peče jen z nutnosti, mixérem nebo formou na bábovku ho neohromíte. Radost mu ale může udělat výbava na přípravu kávy, designové sklenice nebo originální vinotéka. Pro inspiraci jsme pro vás vybrali 10 tipů na dárky, které jsou osobní, praktické i stylové zároveň.

Forma na pečení chleba

close info Potten Pannen - Staněk zoom_in Tip na dárek: Forma na pečení chleba, Emile Henry, www.pottenpannen.cz

Pečení domácího chleba se stalo v posledních letech velkým hitem. Tisíce lidí si vyměňují rady, tipy, postupy i kvásek. Máte ve svém okolí stejného nadšence? Nadělte mu pod stromeček dvoudílnou keramickou formu na pečení chleba Emile Henry, která svým vzhledem i praktickými vlastnostmi napodobuje tradiční klenutou pec. Je odolná, výborně udržuje teplotu i vlhkost, je vybavená dvěma rukojeťmi po stranách a využití najde i při pečení moučníků.

Originální moka konvička

close info Potten Pannen zoom_in Tip na dárek: Moka konvička Express Blue Mediterraneo, Bialetti, www.pottenpannen.cz

Příprava kávy v moka konvičce je rychlá, snadná a výsledný nápoj má krásnou vůni i intenzivní chuť. Tento model vznikl ve spolupráci značky Bialetti a slavného módního domu Dolce & Gabbana. Je inspirován tradiční sicilskou keramikou zvanou majolika a zdobí ho modro-bílé ornamenty. V konvičce lze připravit až 6 porcí kávy.

Stylový překapávač

close info Bonami zoom_in Tip na dárek: Kávovar Dorchester, Haden, www.bonami.cz

Kávovar na překapávanou kávu se uplatní v domácnostech s vyšší spotřebou oblíbeného nápoje. Kávovar stačí nastavit, zapnout a počkat si na konvičku plnou čerstvé kávy. Po uvaření přístroj udržuje kávu ještě 40 minut horkou, poté se sám vypne, což oceníte například během hektických rán. Model Dorchester od značky Haden navíc vyniká minimalistickým designem, který zapadne do kuchyní všech stylů.

Sklenice na víno

close info Westwing zoom_in Tip na dárek: Křišťálové sklenice NewMoon, Villeroy & Boch, www.westwing.cz

Dobré víno je skvělý dárek samo o sobě a v kombinaci s krásnými skleničkami určitě nikoho neurazí. Sklenice na víno NewMoon od značky Villeroy & Boch z křišťálového skla jsou dokonale průhledné, příjemně těžké a díky zkosenému tvaru působí i jako designový kousek.

Elegantní vinotéka

close info Bonami zoom_in Tip na dárek: Kovová vinotéka Capo, BePureHome, www.bonami.cz

Milovníci vína ocení úložiště, které současně poslouží jako funkční a praktický kus nábytku. Vinotéku Capo od BePureHome tvoří celokovová konstrukce v mosazné barvě, pojme 6 lahví a nabízí i úložný prostor na sklenice a knihy.

Kuchyňský robot v retro designu

close info Bonami zoom_in Tip na dárek: Červený kuchyňský robot 50's Retro Style, SMEG, www.bonami.cz

Milovníci pečení a vaření si zamilují ikonický robot SMEG, jehož design je inspirován 50. lety. Dostupný je v 8 barevných variantách, je vybaven nerezovou přípravnou mísou o objemu 4,8 l a 4 praktickými nástroji. Šlehání, míchání i hnětení lze nastavit v 10 rychlostních stupních s pomalým náběhem.

Miska od mistra

close info Potten & Pannen – Staněk zoom_in Tip na dárek: Mísa In the Meadow Maršálkovo, Mason Cash, 2 l, královská modrá

Nadčasové mísy anglické značky Mason Cash je škoda schovávat ve skříňce. V kuchyni totiž vypadají krásně, i když nemají zrovna co na práci. Tento model s názvem In the Meadow Maršálkovo vznikl ve spolupráci s pekařem a cukrářem Josefem Maršálkem. Tulipánový reliéf podtrhuje královská modrá barva, díky níž působí miska okázale a vznešeně.

Legendární struhadlo

close info Potten & Pannen – Staněk zoom_in Tip na dárek: Nerezové struhadlo Premium Classic Zester, Microplane, www.pottenpannen.cz

Možná si říkáte, že struhadlo mezi vánoční dárky nepatří, modely značky Microplane jsou ale výjimkou. Nerezová varianta Zester ze série Premium Classic zvládne snadno a dokonale nastrouhat tvrdé sýry, citrusovou kůru, čokoládu, zázvor, česnek, muškátový oříšek a dokonce i skořici. Má ergonomický tvar rukojeti, dokonale nabroušené ostří z nerezové chirurgické oceli, ochranný kryt a může se mýt v myčce.

Sada na whisky

close info Westwing zoom_in Tip na dárek: Třídílná sada na whisky George, Westwing Collection

Domácímu baru bude slušet klasická karafa na whisky doplněná stylovými whiskovkami. Tato třídílná sada George Westwing Collection obsahuje dvojici sklenic a karafu o objemu 700 ml, které jsou vyrobeny se sodnovápenatého skla a zdobené elegantním křišťálovým reliéfem.

Skleničky na destiláty

close info Westwing zoom_in Tip na dárek: Sada 6 ručně foukaných sklenic na likéry Rom, Lyngby, www.westwing.cz

Na zdraví si můžete společně přiťuknout i s touto šestidílnou sadou Rom od značky Lyngby z ručně foukaného skla, v níž se budou krásně vyjímat všechny druhy destilátů, likérů i domácí vánoční koňak. Sklenice jsou vysoké 18 cm, každá z nich má originální tvar a objem se pohybuje v rozmezí 25–45 ml.