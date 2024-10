Vánoce jsou kouzelným obdobím, kdy se dům naplní nejen radostí a světlem, ale i vůní čerstvě upečeného cukroví. Některé recepty se u nás doma opakují každý rok a jsou neodmyslitelnou součástí svátečních tradic. Ráda se s vámi podělím o své oblíbené recepty, které prostě musím mít na vánočním stole.

Když přijde čas začít péct cukroví, první, co mě napadne, jsou klasické recepty, které mám spojené s rodinnými Vánocemi. Ale ráda zkouším i nové chutě. Každý rok přidám něco nového, abych překvapila své blízké, ale na některé stálice prostě nedám dopustit.

Banánky – klasika, která nezklame

Třené banánky

Tyhle banánky jsou u nás doma naprostým favoritem. Krásně křehké těsto, sladká marmeláda a čokoláda... Co víc si přát?

250 g polohrubé mouky

125 g másla

125 g moučkového cukru

2,5 sáčku vanilkového pudinku

4 g prášku do pečiva

1 vejce

Marmeláda na slepování

Čokoláda na namáčení

Příprava těsta: V míse smíchejte mouku, moučkový cukr, vanilkový pudinkový prášek a prášek do pečiva. Přidejte změklé máslo a vejce. Rukama vypracujte hladké těsto, které zabalte do potravinářské fólie a nechte alespoň 30 minut odležet v lednici. Těsto tím získá lepší konzistenci a bude snadněji tvarovatelné.

Tvarování cukroví: Připravte si strojek na maso s nástavcem na cukroví, případně cukrářský lis. Odleželé těsto protlačte strojkem a vytvarujte banánky přímo na plech vyložený pečicím papírem. Banánky pečte v předehřáté troubě na 180 °C zhruba 8 minut. Měly by být lehce zlatavé na okrajích.

Slepování a zdobení: Nechte banánky vychladnout. Poté je slepujte marmeládou – rybízová nebo meruňková je ideální volbou. Nakonec jeden konec banánku namočte do rozpuštěné čokolády a nechte ztuhnout.

Vanilkové rohlíčky – jednoduché a chutné

Tyhle rohlíčky jsou tak jemné, že se rozplývají na jazyku. Navíc, jak říká moje babička, bez vanilkových rohlíčků nejsou Vánoce!

Křehké a jemné rohlíčky obalené v moučkovém cukru smíchaném s vanilkovým cukrem, které se rozplývají na jazyku

250 g hladké mouky

80 g moučkového cukru

120 g másla

2 žloutky

1 lžíce smetany ke šlehání

Citronová kůra

Příprava těsta: V míse smíchejte mouku, cukr a citronovou kůru. Přidejte máslo nakrájené na menší kousky, žloutky a smetanu. Vypracujte hladké těsto, které zabalte do potravinářské fólie a nechte odpočinout v lednici alespoň na hodinu, ideálně přes noc. Těsto díky odpočinku získá pevnější strukturu a lépe se s ním bude pracovat.

Tvarování rohlíčků: Po odležení těsta z něj oddělujte malé kousky a rukama tvarujte drobné rohlíčky. Každý rohlíček by měl mít zhruba 5 cm na délku a být tenký, aby byl po upečení krásně křehký.

Pečení: Rohlíčky položte na plech vyložený pečicím papírem a pečte je v předehřáté troubě na 180 °C asi 8-10 minut, dokud nejsou lehce zlatavé. Dávejte pozor, aby se nepřipálily, protože jsou velmi jemné.

Dokončení: Ještě horké rohlíčky obalte v moučkovém cukru smíchaném s vanilkovým cukrem. Nechte je zcela vychladnout.

Medvědí tlapky – pro milovníky oříšků

Tohle je recept, který vždy zaručeně uspěje. Oříšky, kakao a koření dodávají tlapkám dokonalou chuť.

Voňavé ořechové cukroví s jemnou chutí kakaa a koření

170 g hladké mouky

120 g moučkového cukru

130 g másla

60 g mletých ořechů

30 g kakaa

Špetka skořice a hřebíčku

Příprava těsta: V míse smíchejte mouku, moučkový cukr, kakao, skořici, hřebíček a mleté ořechy. Přidejte změklé máslo a vše propracujte do hladkého těsta. Těsto zabalte do potravinářské fólie a nechte odležet v lednici alespoň 3 hodiny, aby se chutě dobře propojily.

Tvarování tlapek: Těsto po odležení rozkrájejte na malé kousky a vtlačte je do vymazaných formiček na medvědí tlapky. Formičky plňte maximálně do tří čtvrtin, aby těsto během pečení příliš nepřeteklo.

Pečení: Tlapky pečte v troubě předehřáté na 170 °C zhruba 12-15 minut. Po upečení je nechte vychladnout a opatrně je vyklepněte z formiček.

Dokončení: Hotové tlapky posypte moučkovým cukrem a podávejte.

Linecké cukroví – klasika na každý stůl

Linecké cukroví je jemné a sladké, s lehce nakyslou marmeládou. Je to prostě klasika, kterou milují všichni.

Klasické máslové cukroví spojené rybízovou marmeládou a posypané cukrem nebo máčené v čokoládě

210 g hladké mouky

140 g másla

70 g moučkového cukru

1 vanilkový cukr

2 žloutky

1 lžička citronové šťávy

Marmeláda na slepování (ideálně rybízová nebo malinová)

Příprava těsta: Na pracovní plochu nebo do mísy prosejte hladkou mouku a moučkový cukr. Přidejte vanilkový cukr a nastrouhejte k tomu studené máslo. Prsty promněte směs, dokud nevznikne drobenka. Pak přidejte žloutky a citronovou šťávu a rychle zpracujte do hladkého těsta. Nepracujte s těstem příliš dlouho, aby zůstalo křehké. Těsto zabalte do potravinářské fólie a nechte odpočívat v lednici minimálně dvě hodiny, ideálně přes noc.

Vykrajování cukroví: Po odležení těsta vyválejte plát o tloušťce asi 2-3 mm na lehce pomoučené ploše. Pomocí vykrajovátek vytvořte kolečka nebo jiné tvary. Polovina tvarů by měla mít vykrojený střed, aby později odhalila marmeládu.

Pečení: Vykrojené tvary pokládejte na plech vyložený pečicím papírem. Troubu předehřejte na 180 °C (horkovzdušnou na 165 °C). Pečte cukroví asi 7-8 minut, dokud okraje lehce nezezlátnou. Dávejte pozor, aby cukroví nebylo příliš tmavé, protože by ztratilo svou křehkost.

Slepování a dokončení: Nechte cukroví zcela vychladnout. Na hladké části (bez vykrojeného středu) naneste marmeládu, ideálně rybízovou nebo malinovou, a přiklopte tvarem s otvorem. Pro efektní vzhled můžete horní část před slepováním posypat moučkovým cukrem.

