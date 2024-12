Přestože se v kuchyni průběžně používá celý rok, na Vánoce zažívá doslova žně. Bez muškátového oříšku se často neobejdou cukroví, vánoční štola ani perník. A když si muškátový oříšek nastrouháte do kávy, budete hubnout vlastně zadarmo. Na jednu zásadní věc si však dejte velký pozor!

Muškátový oříšek klame názvem. Není to žádný ořech, ale semeno (jádro) plodu muškátovníku pravého. Nic to však nemění na jeho výjimečném a intenzivním aroma, pro které se používá v kuchyni. Ale dokáže prospět i vašemu tělu a podpořit hubnutí.

Štíhlý pas zadarmo?

Máte rádi kávu a pijete ji denně? Pak si každý den (nebo každý druhý den) do kávy nastrouhejte špetku muškátového oříšku, opravdu jen trošku, prostě množství na špičku nože. Zamíchejte, vypijte a radujte se z redukčních výsledků.

Muškátový ořech mimo jiné obsahuje antioxidanty, které "nakopávají" metabolismus, a tím urychlují i redukci hmotnosti. Rovněž je nabitý vlákninou - kdyby se muškátový oříšek dal jíst ve velkém, což NESMÍTE (níže vysvětlujeme, proč ne), byla by to opravdu hubnoucí bomba.

close info New Africa / Shutterstock zoom_in Muškátový ořech strouhejte těsně před použitím

A teď na rovinu

Aromatické koření je velice příjemný společník hubnutí, vypít šálek kávy nebo teplého mléka či si uvařit muškátový čaj je snadné. Pokud by se vám do toho nechtělo, muškátový ořech ochutí nejen sladké pokrmy, může se přidat i do omáček, zeleninových či masových směsí, do brambor, na ryby atd. Stále platí - používejte ho opravdu v minimálním množstvím, po špetkách.

Z toho si snadno odvodíte, že:

Muškátový ořech při hubnutí nedělá práci za vás. Nenahradí cvičení, potřebný pohyb, chůzi do schodů ani zdravou a vyváženou stravu. Ale příjemně vás nasměruje na cestu za štíhlejším pasem.

práci za vás. cvičení, potřebný pohyb, chůzi do schodů ani zdravou a vyváženou stravu. Ale příjemně vás nasměruje na cestu za štíhlejším pasem. Pravdou je, že muškátový ořech vás dokáže uklidnit, uvolnit, podporuje spaní a zlepšuje i jeho průběh. A i to souvisí se zdravým hubnutím. Podrážděnost, stres a špatné spaní nikdy nebudou dobrými "průvodci" redukce váhy.

close info OlgaBombologna / Shutterstock zoom_in Skvělou chuť švédským kuličkám dodá i špetka muškátové oříšku, vyzkoušejte

Další benefity pro zdraví

Už jsme zmínili, že muškátový ořech obsahuje antioxidanty, a to ve velkém množství a v pestré škále (včetně esenciálních olejů, přírodních barviv, fenolických sloučenin atd.). Antioxidanty chrání naše buňky před poškozením (neutralizují škodlivé volné radikály). Prakticky si je představte jako ochranu před mnoha chorobami, včetně rakoviny .

. Mnohé antioxidanty v oříšku mají protizánětlivé vlastnosti.

v oříšku mají protizánětlivé vlastnosti. Bolí vás zuby a počítáte dny, kdy vás vezme stomatolog? Muškátový ořech slibuje antibakteriální účinky proti bakteriím, jež vedou k zubnímu kazu a onemocnění dásní . A také má fungovat proti bakteriím E. coli.

a počítáte dny, kdy vás vezme stomatolog? Muškátový ořech slibuje antibakteriální účinky proti bakteriím, . A také má fungovat proti bakteriím E. coli. Muškátový ořech může být prospěšný lidem, kteří mají vysoký cholesterol a vysoké hladiny triglyceridů a také krevního cukru - toto je však třeba potvrdit dalšími výzkumy.

vysoký cholesterol a vysoké hladiny triglyceridů a také krevního cukru - toto je však třeba potvrdit dalšími výzkumy. Přírodní léčba si dávno ověřila, že v mini dávkách je muškátový ořech pohlazením pro trávicí systém. Naopak ve větších dávkách má podporovat sexuální výkonnost.

Na TOHLE si dejte opravdu pozor!

Nechtějte nemožné a NIKDY sami neužívejte muškátový ořech ve větším než mini množství, tedy špetka do šálku s vodou nebo kávou, pár špetek do pokrmu pro celou rodinu. Větší než malé množství vede k halucinacím a otravám, pak je muškátový oříšek toxický. A jak se uvádí na tomto webu, právě nadměrné množství může dokonce vést ke smrti.