Při pečení je důležitá kvalita surovin, váš kuchařský um a zkušenost, ale i samotná nádoba, v níž pečete. Pokud používáte plech na pečení se zkoseným okrajem, možná ho dáváte do trouby tou nesprávnou stranou. Odborníci radí, jak se to dělá správně.

Existuje celá řada plechů na pečení, včetně těch s nízkými rovnými okraji, nebo s vysokými, prodávají se i plechy perforované a také plechy s jedním zkoseným okrajem. Právě design plechů se zkosením na jedné straně není na parádu. Naučte se ho dávat do trouby správně, abyste dosáhli co nejlepšího propečení (nejen) vánočního cukroví.

Upečte si dokonalé sněhové pusinky babičky Boženky, radí Josef Maršálek:

Tajemství zkoseného okraje pečicích plechů

Většina lidí dává plech se zkoseným okrajem do pečicí trouby tak, aby zkosení zůstalo vepředu, u dvířek trouby. Někdo to vůbec neřeší, jiný si možná myslí, že si tím usnadní sejmutí surovin z plechu. Ale to není hlavní důvod zkoseného okraje. Platí opak: plech se má dávat do trouby zkosením dovnitř, aby šikmá strana plechu byla co nejblíže u zadní části trouby.

Proč? „Zkosená strana má za následek rovnoměrnější proudění vzduchu v troubě. Díky tomu se plech rozehřeje všude stejně. Je to stejné jako například u aut, kde zdroj proudícího vzduchu je zadní ventilátor,“ uvádí David Vaner, produktový školitel Miele ČR a SR.

close info Miele zoom_in Některé typy plechů nepotřebují pečicí papír ani tuk na vymazání

Kdy se to nejvíce hodí

Před pár lety byly horkovzdušné trouby v domácnostech novinkou, dnes už je považujeme za samozřejmost. Jsou vybavené ventilátorem, který rozvádí teplý vzduch optimálně po celé troubě. Navíc můžete péct více pokrmů současně, do trouby dáte více plechů. Pečení se ale ještě dá vylepšit správným používáním plechů se zkoseným okrajem.

„Horkovzdušné trouby většinou mají ventilátor umístěný na zadní stěně, pak i směrování zkoseného okraje plechu co nejblíže k ventilátoru podporuje ještě dokonalejší proudění vzduchu směrem k potravinám. Nestane se, že by se některá část potravin připálila nebo zůstala nedopečená,“ vysvětluje Radek Lanč, produktový manažer značky Philco pro vestavěné spotřebiče.

Platí pravidlo zkoseného okraje pro všechny trouby?

Nebudeme vás napínat – neplatí. A zase si vysvětlíme proč. U horkovzdušné trouby skutečně má smysl dávat pečicí plech zkosenou stranou dozadu. Nic vás to nestojí, naopak jdete vstříc kulinárním zážitkům.

close info Philco zoom_in Ukázka proudění vzduchu v multifunkční horkovzdušné troubě Philco POB 769 AB

U plynových nebo elektrických trub je to jinak. V těchto případech teplo sálá buď zespodu, nebo shora, případně zdola i shora, proto umístění plechu nehraje zásadní roli.

Ventilátory umístěné jinde než na zadní stěně (například nahoře nebo dole) jsou spíše raritou. Pokud takovou troubu máte, doporučujeme se podívat do uživatelské příručky nebo vyzkoušet, co se děje se surovinami při různém umístění plechu.

Není plech jako plech

