Velký vánoční úklid patří mezi tradice a má hluboké kořeny v historii. Jak se k němu postavit, aby se z něj nestala noční můra?

Historicky byl úklid před svátky spojený s přípravou domácnosti na příchod rodiny, přátel a koledníků. V mnoha kulturách, včetně české, je advent obdobím očisty – a to nejen duchovní, ale i fyzické. Tento zvyk dodnes v domácnostech přetrvává jako způsob, jak symbolicky uzavřít starý rok a ten nový začít s čistým štítem.

close info fotodrobik / Shutterstock zoom_in V dnešní době máme spousty možností, jak úklid zrychlit a zjednodušit. Použijte efektivní čisticí prostředky a výkonné spotřebiče

Kde začít?

Rozsah vánočního úklidu záleží jen na vás – pro někoho je to jen běžný úklid, pro jiného zase generální. I když chcete mít všechno perfektní, je dobré myslet na to, že prosinec je sám o sobě velmi hektický – k běžným rodinným a pracovním povinnostem přibydou nákupy dárků, pečení cukroví, školní a školkové besídky, sousedské sešlosti, návštěvy příbuzných a spousty dalších aktivit, které naši předci řešit nemuseli. Najít při tom všem čas na generální úklid celého bytu či domu není jednoduché a vyplatí se zvážit, na čem vám opravdu záleží a co můžete vynechat.

Naplánujte si, co je skutečně potřeba. Zaměřte se na místa, která jsou během svátků nejvíce používaná, tedy obývací pokoj, kuchyně a koupelna. Velký úklid dětských pokojů, skříní, technických místností nebo garáže může počkat na jaro.

Vyhazujte. Projděte byt a nepotřebné věci, které jen zabírají místo, vyhoďte, darujte nebo prodejte na internetovém bazaru. Méně zaplněný prostor se mnohem snáz udržuje uklizený.

Postupujte po etapách. Nesnažte se všechno zvládnout během jednoho dne a rozdělte si úkoly na menší části. Každý den věnujte vymezený čas jednomu místu v jedné místnosti.

Zpříjemněte si práci. Uvařte si kávu nebo čaj a pusťte si oblíbený seriál, vánoční film, oblíbený podcast nebo hudbu. Práce vám půjde lépe od ruky.

close info moomin201 / Shutterstock zoom_in Do práce zapojte i ostatní členy domácnosti včetně dětí

Jak si úklid usnadnit?

V dnešní době máme spousty možností, jak úklid zrychlit a celý proces zjednodušit. Práci výrazně ulehčí efektivní čisticí prostředky – ať už klasické, nebo ekologické podle vašich preferencí a zkušeností. Na pomoc si přizvěte nejen chytré spotřebiče, ale i ostatní členy domácnosti.