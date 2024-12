Když si pořizujeme myčku, většinou doufáme, že nám ušetří čas a také že nádobí bude dokonale čisté. Často se ale stává, že skleněné nádobí bývá po vytažení z myčky zakalené nebo zašedlé. Čím to je a jak to napravit?

Není to nic neobvyklého. Každé sklo je po nějaké době náchylné k zakalení. Proč se to ale děje? Může za to tvrdá voda bohatá na minerály, jako je vápník a hořčík. Ty se pak usazují na povrchu skla. Dalším důvodem může být nesprávné použití mycího prostředku a leštidla. Pravděpodobně ho dáváte příliš, což vede k usazování jeho zbytků na skle. Někdy může být na vině ale také velmi vysoká teplota mytí, nadměrné čištění nádobí před vložením do myčky, špatné skládání nebo mechanické opotřebení. Tento typ zašednutí už bohužel není vratný.

Prevencí proti zakalení

Doplňujte do myčky pravidelně sůl nebo leštidlo. Raději toho používejte méně nebo kupte jinou značku. To občas pomůže. Místo leštidla můžete použít i ocet. Myčku také každý měsíc umyjte, protože zanesené filtry nebo zbytky nečistot ovlivňují mytí. Když budete mýt sklo, používejte program k tomu určený, jelikož tyto programy mají nižší teplotu a jemnější cyklus, a snižují tak riziko poškrábání.

Co dělat, když jsou skleničky zakalené?

Použijte sodu a ocet: Tyto dvě domácí ingredience skvěle fungují na odstranění vodního kamene. Smíchejte obě složky, vytvořte kašičku a naneste na sklo. Nechte působit 5–10 minut, opláchněte a otřete.

Citron či kyselina citronová: Zakalené sklenice také vyčistíte pomocí kyseliny. Namočte sklo do vody s kyselou přísadou, po pěti minutách povrch očistěte houbičkou a pak vytřete do sucha.

Pasta na zuby: Kdo by to byl řekl, že pasta na zuby odstraní i zakalení na skle. Rozetřete tenkou vrstvu a mírně promněte prsty, aby se vrstva nánosu uvolnila. Poté stačí opláchnout a utřít do sucha.

Další překvapivý trik si můžete prohlédnout níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Další tipy pro správné mytí v myčce

Teplota vody by měla být nastavena na 60 ºC. Při nižší teplotě se na nádobí může vytvářet povlak, ale vyšší teplota zase může sklo rozedřít.

Do horního koše ukládejte lehčí předměty, jako například sklenice, hrnky, misky nebo plastové nádoby. Umisťujte je dnem vzhůru, aby voda mohla volně odtékat.

Spodní koš slouží pro těžší předměty, jako jsou talíře, hrnce nebo pánve. Talíře skládejte svisle do držáků, aby se vzájemně nedotýkaly.

Co do myčky nepatří

Některé předměty do myčky bohužel nepatří, například dřevěné předměty, jako je vařečka nebo prkénko, protože mohou popraskat. Dále pak jemné sklo nebo porcelán s dekorem, nádoby z hliníku nebo mědi (černají) a pánve s nepřilnavým povrchem.