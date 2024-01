Smrdí vašemu psovi z tlamy? Jděte k veterináři, může jít i o závažný problém

close info Yavdat

Beáta Vaňková 30. 1. 2024 0:16 clock 3 minuty gallery video

Na zápach z tlamy trpí drtivá většina psů. A i když se může zdát, že je to logické, když pes sežere vše, co mu přijde do cesty, rozhodně to není normální a měli byste tento problém řešit. Proč může být nebezpečný a jak na něj? Poradíme vám.

