Přestože je zázvorový čaj obecně považovaný za super zdravou pomoc z přírody, někomu může škodit. Není-li to váš případ, naučte se připravit zázvorový čaj tak, abyste z něj měli co největší užitek. Tedy bez 3 hlavních chyb.

Vašemu zdraví je úplně jedno, jak zázvor pojmenujeme - užíváme totiž oddenek, nikoliv kořen, jak se ještě občas traduje. Mnohem důležitější je připravit si ze zázvoru čaj tak, aby opravdu fungoval. A víte, kdo by ho raději neměl vůbec pít?

Zázvor si můžete vypěstovat sami doma, tady je návod:

Proč je zázvor geniální

Zázvor bez nadsázky patří mezi superpotraviny, někdy se označuje i jako adaptogen. Posiluje imunitu, což je v zimě dobrá zpráva, protože se chceme chránit před virovými, ale i bakteriálními infekcemi (bakteriální je angína). Je účinný i proti stále podceňovanému RSV - respiračnímu syncytiálnímu viru, o němž se příliš nemluví. Zázvor má také protizánětlivé a antioxidační účinky. Velmi svědčí dýchacím cestám.

Podporuje zdravou hladinu cukru v krvi i správnou funkci kardiovaskulárního systému. Funguje jako pohlazení trávicího systému (pokud neřešíte chronický zdravotní problém). A zázvorová šťáva v koupeli uleví při bolestech revmatických i svalových, byť i v tomto případě lze pít čaj.

Co je důležité

Zázvor pomáhá, když ho při potížích nasadíte včas a čaj ze zázvoru popíjíte třeba i několikrát denně, avšak krátkodobě. Obecně se doporučuje konzumovat do 4 g zázvoru denně. Kdybyste se jim prolévali celou zimu od rána do večera, dosáhnete opaku - oslabíte tělesnou termoregulaci, spíš něco chytnete a také by vám byla častěji zima.

Patří mezi zahřívací potraviny, i proto je v zimě perfektní. Ale i proto se setkáte s názorem, že do zázvorového čaje nemáme dávat citronovou šťávu. Citron ochlazuje a podle této výživové poradkyně ho nemáte používat, když jste nachlazení a potřebujete se vypotit.

Jak uvařit čaj bez 3 největších chyb

1. Často zázvor loupeme: a to je škoda. Jak finanční (zbytečně velké množství vyhodíte), tak zdravotní (ochuzujete se o cenné látky ve slupce a těsně pod ní, například i o polyfenoly patřící do skupiny antioxidantů). Podle tohoto zdroje zázvorová slupka navíc patří do balíčku preventivních opatření proti rakovině. Nebojte se, slupka je jedlá, stačí ji dobře omýt.

2. Zázvor chystáme dopředu: a to je druhá škoda. Zbytečně se uvolňují aromatické látky, zázvorový čaj bude méně účinný. Nakrájejte ho na tenké plátky nebo nastrouhejte nahrubo těsně před tím, než jdete vařit čaj. Spor o to, zda jsou lepší tenké plátky, nebo nastrouhaný zázvor, dodnes nemá vítěze, ale nastrouhaný zázvor, respektive čaj z něj náš organismus lépe stráví.

3. Zázvor dlouho louhujeme/vaříme: a to je třetí chyba. Kousky zázvoru zalijte studenou vodou a vařte na mírném ohni do 5 minut. Často se také nakrájený/nastrouhaný zázvor zalije vroucí či téměř vařící vodou a nechá louhovat asi 5, maximálně 10 minut. Po scezení popíjejte.

Kdy se zázvorovému čaji vyhnout