Svátky jara provází spousty dobrého jídla, ale stejně jako po Vánocích můžete mít ze svátečního hodování těžký žaludek. Pokud cítíte, že je čas na odlehčení, máme pro vás tipy na deset zdravých receptů.

K Velikonocům neodmyslitelně patří i dobré jídlo. Mazance, beránci, jidáše, cukroví, masové pečínky a spousty dalších dobrot ale můžou způsobit, že je nám po svátcích jara těžko a místo přísunu jarní energie cítíme spíš únavu a tíhu v žaludku. Od toho je ale snadná pomoc – stačí do jídelníčku zařadit lehká a snadno stravitelná jídla, v nichž hraje hlavní roli zelenina, luštěniny a bylinky. Máme pro vás 10 tipů na recepty, díky nimž se budete cítit skvěle.

Salát z mrkve a česneku

Mrkev podporuje dobré trávení a česnek působí jako přírodní antibiotikum. Připravte si z nich tento výborný salát, který skvěle chutná a navíc je plný vitaminů a zdraví prospěšných látek.

Ředkvičkové menu

Ředkvičky jsou skvělým zdrojem vitaminu C, obsahují minimum kalorií a pomáhají ke správnému trávení. Dopřát si je můžete v čerstvé podobě, výborně ale chutnají i pečené nebo jako polévka.

Salát z celozrnných těstovin

Těstoviny z celozrnné mouky, tuňák, brokolice a bílý jogurt. Perfektní salát, který vás zasytí, ale nezatíží. A zužitkovat do něj můžete i vejce z velikonoční koledy.

Netradiční květáková polévka

Polévka z pečeného květáku a cizrny ochucená aromatickým kořením chutná výborně a navíc je i zdravá a dietní. Určitě ji vyzkoušejte!

Zeleninová rýže

Rýži z brokolice nebo květáku můžete zkombinovat s luštěninami, klasickou rýží nebo bulgurem, výborně chutná v zeleninových salátech, v kombinaci s vajíčky nebo jako příloha k masu. Ideální způsob, jak zařadit do jídelníčku více zeleniny.

Polévka z červené řepy

Krásná barva a výborná chuť – to vám nabízí tato polévka z červené řepy. Připravená je během chvilky a vyjde vás jen na pár korun.

Legenda mezi saláty

Salát Waldorf pochází z New Yorku, ale zabydlel se ve všech koutech světa. Pokud k němu přidáte kuřecí maso jako zdroj bílkovin, získáte dokonalé vyvážené a lehké jídlo.

Celerové proměny

Celer je nízkokalorická a velmi zdravá zelenina, která si zaslouží v kuchyni více prostoru. Připravit z něj můžete skvělou polévku nebo ho upéct s bylinkami a podávat jako chuťovku místo smažených chipsů.

Salát z bílých fazolí

Luštěniny by ve vyváženém jídelníčku neměly chybět – v tomto receptu hrají hlavní roli lahodné bílé fazole, které jsou oblíbené v italské kuchyni.

Kouzla s medvědím česnekem

Sezona medvědího česneku je v plném proudu, ale trvat bude nejdéle do konce dubna, takže si pro něj zajděte co nejdříve. Je plný vitaminů, podporuje imunitu a trávení, působí jako antioxidant a má protizánětlivé účinky. Použít ho můžete do salátů, pomazánek, polévek i jako přílohu k masu místo špenátu. Připravíte z něj také skvělé pesto, bylinkové máslo nebo ochucený olej.

