Kakao je celoročně dostupné a tak běžné, až jsme si ho přestali vážit. Velká škoda. S vaším tělem totiž dokáže při pravidelné konzumaci zázraky, doslova od hlavy. Zlepšuje náladu a také přirozeně brzdí stárnoucí procesy. Co byste si měli u kakaa hlídat, když z něj chcete vyždímat maximum zdraví?

Stále nejste po zimě v dobré kondici? Dejte si multifunkční kakao. Superpotravina, kterou máte doma po ruce, působí na celou řadu zdravotních potíží. Jaké kakao si dopřát každý den, abyste byli více zdraví, v pohodě a zpomalili stárnutí?

Kakaovník je kouzelný strom. Podívejte se, jak vypadají i jak se sklízí kakaové boby:

Zdroj: Youtube

Které kakao je nejzdravější

Co nejméně šetrných úprav v kakau zachová dostatek přirozeně se vyskytujících látek, které svědčí zdraví. Z tohoto pohledu je vhodnější kakao z nepražených kakaových bobů a nealkalizované. Tedy přirozeně kyselé a světlejší než známé holandské kakao, které je alkalizované.

Pozor: Nepoužívejte vařící mléko ani vodu. Ideální teplota tekutiny, do níž nasypete kakaový prášek, je do 50 °C. Nebo jezte drcené nepražené boby, chutnají jako vysokoprocentní čokoláda. Zobejte je místo ořechů, nasypejte do jogurtu, rozmíchejte s tvarohem...

close info Marcus Z-pics / Shutterstock zoom_in Kakao je také perfektní přírodní anti-aging prostředek. Takhle vypadá zdravá svačinka - podrcené nepražené kakaové boby

Bojuje se „zloději“ zdraví a krásy

Kvalitní kakao má hodně flavonoidů, dokonce víc než super borůvky nebo červené víno. Flavonoidy dokážou divy, například:

snižují krevní tlak a riziko infarktu, srdečního selhání a mrtvice,

působí protizánětlivě,

podporují regeneraci organismu,

brzdí projevy stárnutí, kůže se lépe vypořádá s UV zářením,

kůže se lépe vypořádá s UV zářením, pozitivně ovlivňují imunitu.

Konkrétní příklad: Pro podporu zdraví vašeho srdce se doporučuje konzumace minimálně 2,5 gramu kakaa denně s vysokým obsahem flavanolů. Ty navíc fungují jako duševní dopink.

Navozuje dobrou náladu

Kakao je přírodní antidepresivum. A to díky tryptofanu (tryptofan se v těle mění na serotonin) a theobrominu (hořký alkaloid, podobný kofeinu). Pozitivní efekt se ještě zvýrazní, když kakao podpoříte probiotiky.

Náš tip: Kromě běžného kakaa či kakaových bobů se setkáte i s tzv. ceremoniálním kakaem (prodává se ochucené i neochucené). Kakaový rituál si můžete udělat i sami. Nebo popíjení kakaa využijte k tomu, že si uděláte chvíli jen pro sebe a tuhle tekutou stravu bohů si v klidu vychutnáte. Třeba v rámci tréninku mindfulness, což je dovednost, kterou se můžete naučit i vy, když s vámi cloumají emoce a podléháte stresu.

Nadupané minerály

Napadlo by vás hledat v kakau vitaminy a minerály? A přece tam jsou, včetně železa (dobrá zpráva pro ty, kdo upřednostňují rostlinnou stravu), hořčíku, draslíku, zinku, mědi, vápníku… Najdete v něm i vitaminy.

close info Prostock-studio / Shutterstock zoom_in Čím jsme starší, tím víc bychom měli cvičit a posilovat. A pak si dát šálek přírodního kakaa. Chrání svaly a současně podporuje jejich rozvoj

Na astma a virózy

Už jsme vám připomněli, že v kakau je rovněž theobromin. Mimo jiné uvolňuje dýchací cesty, dokáže pomoci při potížích s dýcháním. Ať už jde o běžné akutní virózy, nebo chronický zdravotní problém – astma.

Kakao dokáže i tohle

Nepotřebujete vědět, co kakao obsahuje, ale zajímá vás, jak vám ještě prospěje? Mezi další zdravotní benefity přírodního kakaa patří:

snížení „zlého“ cholesterolu a cukru v krvi,

rychlejší shazování nadbytečných kil (při konzumaci asi 2,5 vrchovatých lžic kakaa denně a rozumném jídelníčku, navíc kakao je zdrojem zdravých tuků),

prohřívání těla, uvolňování svalů a rozšíření cév (kakao se hodí i po cvičení),

podpora tvorby neuronů neboli funkcí mozku (kakao je také předmětem výzkumů degenerace mozku související s věkem, například s Alzheimerovou chorobou),

pozitivní vliv při léčbě diabetu 2. typu, současně funguje i preventivně,

zkoumají se také protirakovinné vlastnosti.

Zdroj: healthline.com, vyzivaspol.cz, vtm.cz, časopis Kondice