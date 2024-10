Chcete se co nejdéle udržet v kondici a podpořit hubnutí, aniž byste museli trávit hodiny pohybem? Vsaďte na přerušovaný, tzv. mikropohyb, který efektivně spaluje kalorie za krátký čas. Co byste měli prakticky dělat?

Pro někoho je pravidelný pohyb samozřejmostí, ale mnoho z nás to nedokáže. Někdy nemáme čas, jindy kondici, také nás leccos bolí. Jak z toho ven? Zkuste krátký přerušovaný pohyb a zvýšíte spalování kalorií o 20 až 60 procent. Stačí rozdělit vycházku na etapy, kdy se zastavíte, pokocháte přírodou, a znovu vyrazíte. Nebo vícekrát za den jděte na mini procházky a přidejte i chůzi do schodů, což zvládne téměř každý.

Nejdříve se však naučte správně chodit, je to zásadní pro vaši kondici, méně bolestí pohybového aparátu i hubnutí:

Zdroj: Youtube

Přerušována chůze z Itálie

Krátké "porce" chůze či jiného pohybu jsou metabolicky vydatnější než delší. Zjistil to výzkum italských patofyziologů z milánské univerzity. Doktorand Francesco Luciano a jeho spolupracovníci nechali dobrovolníky, aby si nasadili kyslíkovou masku a zkoušeli různé aktivity. Jako chůzi do schodů nebo na páse, různě dlouhou dobu od 10 sekund do 4 minut i v různém tempu. Přitom měřili spotřebu kyslíku a z toho odvodili metabolické požadavky.

Když je méně více

Studie ukázala, že nejvíce energie se spotřebovalo na začátku pohybu, což je způsobeno potřebou zahřátí organismu. Podle Luciana tahle vyšší spotřeba platí pro začátek každé chůze, ať už se zvednete a jdete 10 vteřin, nebo hodinu. Nový výzkum tak mění pohled na optimální délku fyzické aktivity.

close info Roman Samborskyi / Shutterstock zoom_in Zařazujte během dne spoustu mini vycházek. Například telefon si vyřiďte během "pětiminutovky" v parku

Přerušovaný pohyb zvládne každý

Prakticky si představte, že se zvednete v práci ze židle a vyrazíte po schodech o dvě tři patra výše. Nebo půjdete rychlejším tempem ke kopírce či ke kávovaru. Po svých dojdete nakoupit, na poštu, do lékárny atd. Právě krátké pohybové aktivity spotřebují o 20 až 60 % více energie, než kdybyste chodili pravidelným tempem v jednom zátahu třeba hodinu.

Chůze je náš nejpřirozenější pohyb. U lidí s kilogramy navíc je také šetrnější než běh. Ale chodit musíme i ve vyšším věku, abychom se udrželi v kondici. Mini procházky podporují pohyblivost ve stáří až o 18 %, jak dokazuje studie Life, na níž se podílelo více odborníků (hlavním řešitelem byl Marco Pahor, ředitel Institutu stárnutí na Floridské univerzitě).

Zdravé pohybové "svačinky"

Vědci doporučují přerušovat fyzickou aktivitu co nejvíce, aby se maximalizoval její přínos pro zdraví a kondici. Přerušovaný pohyb ale nemusí být jen chůze, může jít o cvičení nebo tanec. Podstatná je krátká délka trvání a časté opakování během dne.

close info Prostock-studio / Shutterstock zoom_in Koho baví tanec, může se s partnerem (rodičem, dítětem...) během dne párkrát zatočit v kole, klidně i doma

Tento přístup zvyšuje energetický výdej, ale také vás bude bavit a najednou "nespolkne" tolik času. Navíc se pohybové "svačinky" v délce pár minut dají doporučit lidem s nadváhou, s omezenou hybností či seniorům. A vůbec všem, kdo jsou věčně na štíru s časem. Fakt, že podpoří vaše zdraví (například jde o snížení hladiny krevního cukru či krevního tlaku), berte jako příjemný zdravotní bonus.