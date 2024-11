Nad výraznou chutí a aromatem křenu někdy ohrnujeme nos, a to je škoda. Křen je geniální přírodní lék jak na podzimní neduhy, tak mnohé jiné choroby, včetně rakoviny. Vyzkoušejte osvědčené domácí recepty nejen na posílení imunity.

Dříve se křen běžně pěstoval na zahrádkách, a to už dnes nedělá každý. Také soběstačnost Česka ve vlastních výpěstcích křenu je malá, většina křenu se dováží. Přesto se dá sehnat český křen v obchodech. Zkuste ho, je to skvělé přírodní antibiotikum. A nejen to.

Křen ale můžete najít i v přírodě. Poradíme, kde a jak ho použít.

Proč křen štípe a jak to omezit

Když si koupíte křen, už ho cítíte, ale vše dobré se v něm naplno rozvine, až když ho oloupete a nastrouháte. Jakmile křen nastrouháte, porušíte jeho pletiva, a tím dojde k uvolnění hořčičných silic (olejů) neboli isothiokyanátů, známých štiplavou chutí i výraznou vůní.

Štiplavost křene můžete snadno upravit, stačí spojit křen s jablečným octem. Ostatně i na něj sází RECEPT na skvělé přírodní antibiotikum ze 4 hlavních složek (křen, zázvor, česnek, cibule).

close info IviMa / Shutterstock zoom_in Nejsnáze poživatelná je vejmrda, připravuje se z křenu a jablek, dochucuje se vývarem, solí, cukrem a octem

Proč je křen zdravý

Obsahuje perfektní nálož živin. Například glykosidy včetně sinigrinu, který dokáže narušit zánět v těle už ve fázi jeho vzniku. Zásadní jsou i isothiokyanáty, jež likvidují bakterie, včetně E. coli a H. pylori, a rovněž plísně. Právě tyto složky slibují podle vědecké studie dokonce protirakovinné účinky. Podle spoluautora této studie stačí konzumovat jednu čajovou lžičku křenu denně.

A abyste si nemuseli brát na další termíny lékařský slovník, už jen stručně: křen dále obsahuje například vlákninu, bílkovinu rozpouštějící hleny, antioxidanty, minerály i vitaminy. Třeba céčka je v křenu zhruba dvakrát více než v citronech.

Proč užívat křen při nemocech a bolestech

Protože je to přírodní lék, při rozumném užití funkční a bezpečný. "Ordinuje se" při virových a antibakteriálních nemocech, slibuje protizánětlivé vlastnosti (použití i při ateroskleróze). Křen pomáhá při chřipce, nachlazení, angíně, rýmě a kašli.

Považuje se za vynikající přírodní antibiotikum. Povzbuzuje trávení, napomáhá s obnovou střevní mikroflóry (po užití antibiotik z lékárny), dezinfikuje. A podporuje imunitu.

Křenové placky se zevně přikládají na tělo nejen při potížích s průduškami, ideálně s Priessnitzovým zábalem, ale také při bolestech způsobených revmatoidní artritidou.

close info Alphavector / Shutterstock zoom_in Inhalace nastrouhaného křenu ve vařící vodě je velkou pomocí při nemocných průduškách

Proč jíst křenu raději méně než více

Rozumné použití křenu jako přírodního léku znamená dodržovat doporučené "dávkování". Raději ale začínejte s polovičním množstvím, abyste si ověřili, jak křen snesete, což platí pro vnitřní užití i vnější aplikaci.

Obecně se křen nedoporučuje lidem s problémy trávicího traktu, kromě vředů jde o záněty ve střevech nebo zánět jícnu. Ze známých nemocí vystavují STOPku křenu i Crohnova choroba a ulcerózní kolitida.

RECEPT: inhalace na průdušky

Na odhlenění i jako dezinfekce průdušek inhalujte nastrouhaný křen ve vroucí vodě. Na koho je tohle moc silné, ten dá nastrouhaný křen do lavoru/kastrolu, přelije vroucí vodou a inhaluje. Alespoň 5 minut.

RECEPT: křenové placky

Placky se hodí při nemocných průduškách i revmatoidních bolestech. Nastrouhejte asi 3 lžíce křenu, přidejte 3 lžíce hladké mouky, 1 lžíci octa a trochu vody, zamíchejte na kaši. Tu rozprostřete na čisté plátno (třeba i na vyvařenou utěrku), přeložte ho podle potřeby. Než dáte křenovou placku na tělo, nejprve dané místo potřete nejlépe nesoleným domácím sádlem. Překryjte další čistou utěrkou nebo menším ručníkem. Jakmile začne placka pálit nebo hřeje už moc, sundejte ji.

RECEPT: vejmrda preventivně i při potížích

Pro většinu z nás je samotný nastrouhaný křen moc silný, proto se často kombinuje s jablkem. Na jablečný křen neboli vejmrdu, která se podává jako dochucovadlo k masu, potřebujete hlavně 1 díl nastrouhaného křenu a 2 díly nastrouhaných jablek (poměr upravte podle toho, co snesete).

Podle mistra kuchaře Romana Pauluse stačí přidat citronovou šťávu, promíchat a máte hotovo. A podle Kluků v akci křen a jablko zastříknete vinným octem, přidáte pár lžic vývaru a dochutíte solí a cukrem.