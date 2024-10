Užíváte léky? A čím je zapíjíte? Dejte si pozor, vadí nejen alkohol, ale ani některý čaj není správně. Problém představují i ovocné šťávy a jeden džus je vysloveně nevhodný. Co je tedy správně, zapíjet léky vodou? Ale jakou? A v jakém množství?

Užíváte denně více léků? A jste si jistí, že "nejdou proti sobě"? Na závadu může být i kombinace některých léků s doplňky stravy. Na potenciální lékové interakce se raději zeptejte svého lékaře nebo zajděte do lékárny. Poradenství nabízí také nemocnice i zdravotní pojišťovny. A my vám nyní prozradíme, čím byste měli léky zapíjet. A co je vysloveně špatně.

Kolik bychom měli denně vypít vody? Každý jsme jiný, tak si to spočítejte podle jednoduchého vzorce:

Léky v žádném případě nezapíjejte alkoholem, tento postup odborníci považují za "adrenalinový sport". Spojení léčiv a alkoholu může způsobit různé potíže, ovlivňuje účinnost léků a nežádoucí působení, především tlumivé, se často zvyšuje.

Pro zajímavost: Nabízíme vám ochutnávku z výzkumné studie o lékových interakcích s jídlem a nápoji, kterou řešila společnost DrugAgency vedená PharmDr. Josefem Suchopárem. Studie se zúčastnilo téměř 4 600 pacientů (49 % mužů, 51 % žen) a mimo jiné z ní vyplynulo, že:

Alkohol a léky k sobě nepatří

80,34 % dotazovaných nezapíjí léky alkoholem

8,02 % respondentů někdy zapíjí léky pivem

5,25 % účastníků studie léky někdy zapíjí vínem

4,88 % dotazovaných s léky popíjí víno nebo pivo

1,50 % respondentů si s léky dává dokonce destiláty

Pozor, vadí i mnohé čaje

„Černý čaj může způsobovat snížené vstřebávání léků, a tím i jejich účinnost. Zelený čaj může být zodpovědný za zvýšení hladiny léků v krvi, protože může bránit jejich odbourávání, čímž hrozí zvýšené riziko nežádoucích účinků a toxicity. Ani bylinné čaje nejsou optimální na zapíjení léků, mohou interagovat třeba s hormonálními léky, například třezalkový čaj i rooibos mohou snižovat efekt hormonální antikoncepce," uvádí MUDr. Jana Ježková ze zdravotní pojišťovny OZP.

Zjistit online odpověď na vaši otázku ohledně lékové interakce nebo dotazu, čím správně zapíjet léky, dnes není problém

Který džus je nejhorší

Na zapíjení léků nemáme sahat ani po ovocných nebo zeleninových šťávách, džusech, oblíbené coca-cole, vadí i jablečný mošt nebo sodovka, vypusťte také mléko. A buďte ostražití i v případě kávy, i nápoje s kofeinem jsou v některých případech na závadu.

Který džus je pro zapíjení léků nejhorší? „Téměř 2 % pacientů zapíjí léky grapefruitovým džusem, který je k tomu ovšem zcela nevhodný, protože ovlivňuje enzym CYP3A4. Ten se nachází v tenkém střevu a játrech a je zodpovědný za metabolismus mnoha léků. Jakmile grapefruitová šťáva tento enzym blokuje, může to vést ke zvýšení hladiny léků v krvi, což zvyšuje riziko nežádoucích účinků a může dojít k předávkování. To se může projevit třeba bolestí svalů nebo poškozením ledvin,“ vysvětluje PharmDr. Josef Suchopár.

Nicméně asi jako ve všem i zde platí: existují výjimky, kdy se grapefruitový džus na zapíjení léků dokonce doporučuje. To však nezávisí na vaší úvaze, tento postup patří výhradně do rukou lékařů.

Takhle zapíjejte léky

Ideální je zapíjet léky sklenicí obyčejné, čisté vody z kohoutku nebo balenou vodou, a to v množství 200 ml. Výzkumná studie však ukázala, že takto správně postupuje pouze 7,8 procent dotazovaných!

Doporučujeme: Máte-li doma tvrdou vodu s vyšším obsahem vápníku nebo hořčíku, raději dejte přednost balené, třeba kojenecké. Vyšší hodnoty vápníku a hořčíku můžou nežádoucím způsobem ovlivňovat vstřebatelnost léků, a tím i jejich účinnost.

Upozorňujeme: Zapíjet léky jedním či dvěma doušky nebo i malou skleničkou (100 ml) nestačí, přitom takhle to dělá zhruba 90 % dotazovaných. A velkou chybou je léky nezapíjet vůbec, pouze je nasucho polykat.