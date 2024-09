Začali jste více smrkat, máte rýmu? Kašlete? Špatně dýcháte? Teplota stoupá? To vše můžou být příznaky respiračního onemocnění, které často způsobuje velmi nakažlivý RSV - respirační syncytiální virus. Poznejte svého nepřítele a braňte se podle našeho návodu.

Respirační onemocnění se více objevují na podzim a pokračují až do jara. Nejde jen o změnu počasí, ale i skutečnost, že děti se vrací do školek a škol, kde se infekce snadno "chytají" a doma ještě snáze předávají. Půjde-li o RS viry, mějte se na pozoru. Zejména když už vám není dvacet. Víme, o co jde a jak se chránit.

Více o RS virech se dozvíte ve videu:

Zdroj: Youtube

Jaké jsou typické příznaky po nákaze RS virem?

Když se necítíme ve své kůži, často říkáme, že jsme nachlazení. Jenže nachlazení může způsobit kolem až 200 různých virů, mezi ně patří i RSV - respirační syncytiální virus. Respirační onemocnění způsobené RSV poznáte podle rýmy, kašle, dušnosti, zvýšené teploty až horečky a nechutenství.

Jak dlouho je nemocný zdrojem nákazy?

Jde o 2/3 až 7 dnů, během této doby se nemoc projeví naplno. V této době jste také zdrojem nákazy. Ale u starších osob a lidí s poruchou imunity nejde vyloučit mnohem delší čas, kdy jsou přenašeči choroby - až v řádech několika týdnů.

close info Svitlana Hulko / Shutterstock zoom_in Při kontaktu s nemocnými si dávejte dobrý pozor, raději se preventivně chraňte rouškou a používejte další opatření, viz článek

Jak se RS viry přenáší?

RS viry se přenáší kapénkami (nakažený ve vaší blízkosti například kýchá), přímým kontaktem s nemocným (vysmrkal se, neumyl si ruce a pak vám podal pravici či levici) nebo skrz kontaminovaný povrch (například vypínače, kliky, klávesnice počítače...).

V čem jsou RS viry zákeřné?

Někteří z nás respirační onemocnění způsobené RS viry zvládají v pohodě, ale podle odborníků nelze vyloučit stejné komplikace jako u chřipky či covidu, nebo i větší. V Evropě jsou ročně odhadem 3 miliony případů akutních respiračních infekcí způsobených RS viry u věkové skupiny nad 60 let.

Ještě horší to může být v případě, že máte některé chronické onemocnění. Například astma, plicní či srdeční chorobu, cukrovku, onemocnění jater nebo ledvin, poruchy imunity a podobně.

„RS viry mohou způsobit těžké záněty plic a dolních dýchacích cest, což může vést k hospitalizaci, podobně jako chřipka nebo covid-19. Každé z těchto onemocnění je ale odlišné a rizika závisí mj. na celkovém zdravotním stavu jednotlivce,“ uvádí prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., přednosta Ústavu epidemiologie LF UK v Plzni.

Co ukázal průzkum o RS virech?

O respirační chorobě, kterou způsobují RS viry, se moc neví. Společnost GSK na toto téma řešila průzkum v několika zemích v Evropě, Severní a Jižní Americe a v Austrálii. Z něho vyplynulo, že 6 z 10 dotazovaných starších 50 let o RSV nikdy neslyšelo, přestože většina z nich v uplynulých 12 měsících prodělala respirační onemocnění.

I proto GSK společně s COPD Foundation, Global Allergy & Airways Patient Platform (GAAPP) a International Federation on Ageing (IFA) organizuje první Světový týden povědomí o RSV, který probíhá právě tento týden.

Jak se nákaza RS virem diagnostikuje?

Obvodní doktor vás vyšetří a podle příznaků určí nemoc, případně provede PCR nebo antigenní test a počká na výsledky laboratorního vyšetření. Rovněž se prodávají samotesty, k dostání jsou nejen v lékárnách.

close info PhotobyTawat / Shutterstock zoom_in Pravidelně dezinfikujte povrchy, kterých se člověk s nakažlivým respiračním onemocněním dotýká

Jak se nákaza RS viry léčí?

Kouzelná tabletka neexistuje. Respirační infekce způsobené RS viry je vhodné vyležet, případně zůstat v klidu doma. A podle aktuálního stavu případně užívat volně prodejné léky či zdravotnické prostředky na zmírnění příznaků. Jde o virovou chorobu, na kterou se antibiotika nepředepisují.

Existuje očkování proti RS virům?

Ano, doporučuje se lidem ve věku nad 60 let a chronicky nemocným. Očkování je třeba hradit z vlastní kapsy. Nicméně mnohé zdravotní pojišťovny v rámci svých preventivních programů přispívají na různá očkování.

Například VZP nabízí příspěvek na očkování proti RS virům u dospělých osob nad 60 let a u těhotných žen do výše maximálně 2000 Kč (celková cena očkování 1 dávky se pohybuje kolem 5500 Kč).

Jak se infekce RS viry vyvarovat?

Jednoduše. Mezi časté přenašeče patří děti, zejména ty menší, které chodí do školky. Pokud je máte doma nebo hlídáte vnoučata, pak: