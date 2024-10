Na jednu stranu je i zdraví prospěšný, na druhou stranu jsou rizika smažení na slunečnicovém oleji doslova zdraví ohrožující, nelze vyloučit vznik rakoviny, demence či srdečních problémů. Takže když už smažíte, pak raději na řepkovém oleji. A slunečnicový olej používejte jinak.

Každý olej nabízí něco dobrého. Problém už není ani tak v množství - víme, že konzumovat oleje je třeba s mírou, ale naše tělo je potřebuje. Riziko v případě slunečnicového oleje spočívá v tepelné úpravě.

Právě často používaný slunečnicový olej není vhodný na smažení, pečení či grilování - tedy na tepelné úpravy probíhající za vysokých teplot. V tomto případě se stává zdraví škodlivým.

Takhle se vyrábí slunečnicový olej, podívejte se:

Zdroj: Youtube

Co je kouřový bod

Problém běžně dostupného slunečnicového oleje je v tom, že nemá vysoký kouřový bod (bod zakouření). A přitom smažení například řízků na oleji na pánvi probíhá za teplot asi 150 až 180 °C.

Když se z pánve s olejem začne doslova kouřit, jsme u situace, která by vůbec neměla nastat. Jakmile z oleje stoupá kouř, vznikají látky vysloveně škodící našemu tělu, včetně aldehydů, akroleinu či třeba volných radikálů a dalších. Například aldehydy můžou podporovat vznik nádorových či srdečních chorob, považují se i za spouštěče demence (nervových potíží obecně).

close info New Africa / Shutterstock zoom_in Řepkový olej je jednička co do obsahu zdraví prospěšných látek a možnosti využití v teplé i studené kuchyni

Až 200× rizikovější! Ale výjimka existuje

Tématu zdravotních přínosů olejů se odborníci věnují řadu let, včetně profesora bioanalytické chemie a chemické patologie Martina Grootvelda z De Montfortovy univerzity v Leicesteru (Anglie). Podle něj jídla smažená na slunečnicovém oleji obsahují až 200× více toxických aldehydů, než je bezpečný denní limit doporučený Světovou zdravotnickou organizací.

Výjimka existuje, ale je dražší. I v našich obchodech najdete olej ze speciálních odrůd slunečnice, který je teplotně hodně stabilní, má vyšší obsah kyseliny olejové. Ovšem není až tak běžně k dostání a stojí více peněz.

Minusy i plusy

Slunečnicový olej má i své plusy. Nabízí dostatek vitaminu E, převažují u něj omega 6 mastné kyseliny. Pomáhá chránit srdce a cévy, snižuje hladinu tzv. špatného cholesterolu. Zastudena lisovaný se uplatní ve studené kuchyni, zejména při přípravě různých dresinků. Ale je fajn střídat ho s dalšími oleji. Velmi dobré výsledky slibuje v jiné oblasti - péči o pokožku celého těla i vlasy, také pomáhá při ekzémech a akné.

Nicméně slunečnicový olej neobsahuje omega 3 mastné kyseliny, které naše tělo potřebuje a obecně jich máme nedostatek. A zdraví škodí, právě když se používá upravený za vysokých teplot. Čím vyšší teplotu použijete a čím častěji budete slunečnicový olej ohřívat, tím více potenciálně škodlivých látek se v něm bude vytvářet.

Řepkový je na smažení jednička

Z pohledu nasycených mastných kyselin a také omega 6 a omega 3 kyselin se naší jedničkou stal dříve podceňovaný řepkový olej. Je univerzální, používá se v teplé kuchyni, snese i delší smažení a bez problémů koupíte i zastudena lisovaný řepkový olej vhodný například do salátů. Podobně perfektní co do složení je také lněný olej, parádní zdroj omega-3 mastných kyselin, ten se ale používá ve studené kuchyni.