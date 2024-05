Zatímco kalendářní věk prozradí naše občanka, ten biologický se dá odvodit díky délce telomer. Což je vědecky dokázané. Ale i bez vědy si můžete zkusit prodloužit život sami. Možná vás překvapí, jak je to snadné.

Dříve se říkalo zdravý životní styl, teď spíš uslyšíte slova "hackněte své tělo", frčí biohacking. Co mají společné? Jde o jiné pojmenování cest, jak si prodloužit hezký život. Jak s délkou života a zdravím souvisí telomery? Co to vlastně je? A můžete telomery obnovit?

Podívejte se, jak telomery chrání vaše buňky:

Telomery jsou...

Zjednodušeně si telomery představte jako plastové zakončení tkaniček do bot, které slouží k tomu, aby se konce tkaniček neroztřepily. Prakticky ale jde o konce našich chromozomů, které chrání DNA. Chcete odbornější vysvětlení?

„Telomery jsou opakující se úseky DNA na koncích chromozomů, které chrání naše genetické informace během procesu dělení buněk. Při každém dělení buněk se telomery mírně zkrátí, což je přirozený proces související se stárnutím buněk. Když telomery dosáhnou určité minimální délky, buňka již nemůže správně fungovat a vstupuje do stavu zvaného senescence nebo umírá," vysvětluje Jiří Pantůček z firmy Green idea. Jinak řečeno, telomery souvisí s biologickým věkem, stárnutím a délkou života.

Dobře se vyspat je základ, abychom fungovali přes den

Dají se napravit?

Zní to možná zvláštně, ale skutečně to jde. Zásadní je podpořit enzym zvaný telomeráza a ten zase podpoří prodlužování telomer. Za tento objev také tři vědci získali v roce 2009 Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství.

Co pro sebe můžete udělat

Délku telomer ovlivňuje genetika a spolu s ní také vše, co označujeme jako životní styl. Tedy to, co jíte, jak se hýbete (nebo ne), jak spíte, jak relaxujete, jakými lidmi se obklopujete, jak zvládáte stres, zda si umíte udělat radost, nebo jen přežíváte… Vždycky je šance na změnu k lepšímu.

Pokud špatně spíme, jistě můžeme zlepšit tzv. spánkovou hygienu. Vyplatí se naučit se cíleně relaxovat a meditovat. Omezit vlivy stresu, zklidnit se. Zkuste také bylinky, například levanduli, kozlík lékařský, meduňku, třezalku... O zdravé stravě se píše pořád, stejně tak je ale třeba připomínat, že obezita může být jedním z faktorů, které zkracují telomery.

S cíleným pohybem se vyplatí začít v každém věku, lepší pozdě než vůbec. Výzkumy naznačují, že délka telomer totiž může souviset i s pravidelnou fyzickou aktivitou. Pravidelnou se myslí 5x týdně alespoň střední náročnosti po dobu minimálně 30 minut.

