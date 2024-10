Ceny jedné z nejoblíbenějších potravin mohou v příštích měsících explodovat až o 200 %. Co stojí za touto tajemnou katastrofou, která hrozí ochromit rodinné rozpočty a restaurace? A jak se připravit na to nejhorší, než bude pozdě?

Zdá se, že jedna z každodenních potravin, kterou běžně používáme v kuchyni, se brzy stane nedosažitelnou. Experti varují, že její cena může v blízké době neúměrně vzrůst, což zasáhne nejen domácnosti, ale i podniky po celé zemi. Co se za tímto nečekaným vývojem skrývá a jak můžeme čelit nadcházející krizi?

Po letech, kdy tato potravina patřila mezi nejdostupnější suroviny, nyní hrozí, že její cena dosáhne astronomických výšin. Rodiny, které si ji pravidelně dopřávají k obědům a večeřím, budou nuceny sáhnout hlouběji do kapsy, nebo se jí dokonce zcela vzdát.

Situace je natolik vážná, že odborníci varují: pokud se nepřipravíme už teď, můžeme čelit scénáři, kdy se tato surovina stane téměř nedostupnou.

Zajímavé je, že podobnou krizi jsme již zažili, i když ne všichni si na ni pamatují. V roce 2012 došlo ke skokovému růstu cen v důsledku extrémního sucha, ale letos situace vypadá ještě vážněji.

Podle odborníků je současný problém výsledkem nejen klimatických změn, ale i celosvětové ekonomické nestability, která ovlivňuje ceny energií a dopravy. To všechno se promítá do ceny základních surovin, jako jsou brambory, které často podceňujeme. Proč právě teď a proč tak dramaticky?

Kde se to všechno zvrtlo?

Odborníci z oblasti zemědělství i potravinářského průmyslu upozorňují na několik faktorů, které spolu v nešťastné kombinaci vedly k této krizi. Především dlouhotrvající sucha, která letos zasáhla nejen Českou republiku, ale i naše sousední země, způsobila dramatický pokles úrody. „Velké části porostů byly naprosto zničeny,“ říká Josef Králíček z Českého bramborářského svazu.

close info Depositphotos zoom_in Využití brambor v kuchyni

Dalším překvapivým viníkem tohoto zdražení je rostoucí poptávka po rychlém občerstvení. Hranolky, oblíbená příloha v restauracích a fastfoodech, se stávají prioritou a výrobci jsou ochotni platit farmářům víc než běžní odběratelé.

Výsledkem je méně potraviny pro domácnosti, což vytváří další tlak na růst cen. „Běžní spotřebitelé tak mohou doplácet na zvýšenou poptávku z fastfoodového průmyslu,“ vysvětluje Králíček.

Skladování v troskách

Dalším důvodem, proč ceny rostou a porostou, je nedostatek vhodných skladovacích prostor. V Česku dlouhodobě chybí kapacity, kde by se tato potravina mohla skladovat až do nové sezony. „Ztráty jsou obrovské, protože velká část úrody se zkazí ještě předtím, než dorazí na pulty obchodů,“ dodává Tomáš Prouza ze Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Co můžeme čekat dál?

Růst cen je již nyní patrný. Cena za kilogram v lednu 2024 činila 27,70 Kč, což je o třetinu více než před rokem, a tento trend bude pokračovat. Někteří odborníci dokonce předpovídají, že během zimy může cena přesáhnout hranici 50 Kč za kilogram. Pokud se tento scénář naplní, půjde o nevídaný skok, který zasáhne především domácnosti s nižšími příjmy.

„Ani sklizeň nové úrody pravděpodobně nepřinese významnou úlevu,“ varuje agrární analytik Petr Havel. I když čerstvé plodiny mohou přechodně snížit tlak na ceny, jejich množství bude vzhledem k výše zmíněným problémům stále omezené. Ceny by se tedy mohly udržet na rekordních úrovních až do konce zimy.

Může být bramborová krize předzvěstí něčeho většího?

Podle některých ekonomů může tato situace signalizovat širší problém, který se týká i dalších potravin. Změny klimatu a nevyvážená poptávka by mohly vést k tomu, že podobné problémy zažijeme i u jiných základních potravin. Zatímco brambory jsou první v řadě, může být otázkou času, než se stejný scénář zopakuje s jinými plodinami. A to by mělo spotřebitele varovat.





Co můžeme udělat?

Pro spotřebitele je teď nejdůležitější připravit se. Pokud máte možnost, využijte podzimních slev a nakupte si zásoby, než ceny vylétnou do nebes. Přestože se může zdát, že ceny po sklizni mírně klesnou, dlouhodobě se očekává další růst. Tato potravina je natolik zásadní součástí české kuchyně, že její nedostatek bude mít dopady na celou společnost.

Zajištění zásob na zimu se jeví jako rozumný krok, který vám může ušetřit peníze i stres. Nečekejte, až ceny dosáhnou nových vrcholů. Připravte se teď a předejděte tomu, že během zimy budete za tuto základní potravinu platit více, než jste kdy očekávali.

Zdroj: https://techsvet.cz, https://www.poznatsvet.cz, https://www.prumyslovaautomatizace.com, https://www.asz.cz