

Zapomenutá super zelenina černý kořen! Tahle nenápadná pochoutka nejen skvěle chutná, ale funguje jako přírodní čistič pro vaše střeva, podporuje imunitu a je ideální pro diabetiky a ty, kdo si hlídají kalorie. Přečtěte si, proč by měl černý kořen přistát na vašem talíři a jak ho připravit.

Černý kořen, tahle na první pohled nenápadná zelenina, je v podstatě přírodní čistič pro naše střeva! Obsahuje inulin, což je vláknina, která nejen že podpoří správnou funkci zažívání, ale i probudí k životu užitečné bakterie, které v trávicím traktu vytvářejí zdravé prostředí.

Představte si černý kořen jako jemný kartáč, který důkladně projede vaše střeva a zbaví je nečistot. A co víc, pravidelným konzumováním této zeleniny dostanete i skvělou podporu pro svůj imunitní systém!



Inulin navíc pomáhá tělu vstřebávat důležité minerály, jako je vápník a hořčík – takže černý kořen přispívá i ke zdraví vašich kostí a celkové vitalitě. Pokud jste fanoušky přírodních detoxů, černý kořen by měl být vaší tajnou zbraní.



Málo kalorií a mega přínos pro srdce

A teď dobrá zpráva pro všechny, kdo si hlídají kalorie! Černý kořen je nízkokalorický, a díky nízkému glykemickému indexu nezpůsobí rychlé výkyvy cukru v krvi. To ocení jak diabetici, tak ti, kdo chtějí udržet váhu pod kontrolou.

Navíc je černý kořen bohatý na draslík, který pomáhá snižovat krevní tlak, a železo, které se stará o správné okysličení organismu. Pokud hledáte něco, co podpoří zdraví srdce, aniž by vám to přidalo na váze, černý kořen je skvělý parťák.

Zapomenutá zelenina bohatá na inulin a minerály, která čistí střeva a podporuje zdraví střevního mikrobiomu

Jak na pěstování černého kořene?

Černý kořen vyžaduje slunné nebo polostinné místo a humózní půdu. Roste až 4 měsíce a jeho dlouhé kořeny potřebují při sklizni opatrné zacházení

Pokud máte chuť vypěstovat si černý kořen sami, připravte se na zajímavou, ale lehce náročnou zahradnickou výzvu. Tato zelenina vyžaduje trochu trpělivosti a péče, ale výsledná úroda rozhodně stojí za to. Vysévat semena černého kořene můžete už brzy na jaře, ideálně v únoru nebo březnu, kdy jsou podmínky pro klíčení nejlepší. Pokud to ale nestihnete, nezoufejte – výsev lze provést i v létě, konkrétně v srpnu.

Důležité je, aby měl černý kořen ideální podmínky k růstu. Nejlépe se mu daří na slunném nebo polostinném místě s dobře propustnou, humózní půdou, která zadrží vláhu, ale zároveň umožní kořenům růst do hloubky. Černý kořen totiž dorůstá do značné délky, jeho kořeny mohou měřit až 40 centimetrů, takže je při sklizni nutné postupovat opatrně, aby se nepolámaly a neznehodnotily.

Klíčivost semen černého kořene je někdy nevyzpytatelná – ne všechna semena se uchytí, což může být pro méně zkušené zahrádkáře zpočátku trochu zklamání. Pokud se ale nenecháte odradit, vytrvalost se vám vyplatí. Výsledkem bude bohatá úroda jedinečné zeleniny, kterou jen tak na trhu neseženete a která vás v kuchyni příjemně překvapí svou lahodnou chutí i zdravotními benefity.

Jak ho vařit?

Než černý kořen použijete v kuchyni, je nutné ho oloupat. Aby nezhnědl, namočte ho po loupání do vody s citronem nebo octem

Černý kořen je lahůdka, a to doslova. Když jej oloupete, nejlépe ho ihned ponořte do vody s citronem nebo octem, aby nezhnědl. Pak už stačí jen krátce povařit v osolené vodě asi 15-20 minut a je připraven k servírování! Pro jemnou, nasládlou chuť, která připomíná chřest, se skvěle hodí jako příloha nebo do salátů a polévek. I děti a vybíraví jedlíci si ho díky jemné chuti oblíbí.

Po uvaření nebo pečení má černý kořen jemně nasládlou chuť, která připomíná chřest. Skvělý je jako příloha nebo do salátů a zapékaných jídel!

Francouzská polévka z černého kořene

500 g černého kořene

1,5 l vody

sůl dle chuti

200 ml smetany ke šlehání

1 polévková lžíce hladké mouky

pepř dle chuti

hrst čerstvé petrželky, nasekané nadrobno

kostičky pečiva na osmažení (na ozdobu)

olej nebo máslo na smažení pečiva

Začněte tím, že důkladně oloupete černý kořen a nakrájíte jej na menší kousky. Doporučujeme pracovat v rukavicích, protože černý kořen uvolňuje lepkavou šťávu, která může na rukou zanechávat skvrny. Nakrájené kousky ihned vložte do studené vody s trochou citronové šťávy, aby nezhnědly. Poté dejte černý kořen do hrnce, zalijte ho asi 1,5 litrem vody, přidejte špetku soli a vařte, dokud kořen zcela nezměkne, což zabere přibližně 15-20 minut.

Jakmile je černý kořen uvařený, slijte vodu, ve které se vařil, do jiné nádoby – tuto vodu si ponechte, bude sloužit jako základ polévky. Uvařený černý kořen prolisujte přes síto nebo rozmixujte tyčovým mixérem na jemnou kaši. Prolisovanou směs vraťte zpět do hrnce a přilijte k ní ponechanou vodu z vaření. Přiveďte polévku opět k varu.

V malé misce si mezitím smíchejte smetanu s jednou lžící mouky do hladké směsi. Jakmile polévka začne vřít, postupně k ní přilijte smetanovou směs a důkladně promíchejte, aby se polévka krásně zahustila. Nechte ji provařit dalších 5-10 minut, aby se všechny chutě spojily. Dochuťte solí a pepřem podle potřeby a na závěr přidejte nasekanou čerstvou petrželku, která polévce dodá svěží chuť a vůni.

K finálnímu servírování si na pánvi rozehřejte trochu oleje nebo másla a osmažte kostičky pečiva dozlatova. Hotovou polévku rozdělte do misek a posypte osmaženými kostičkami chleba. Pokud máte rádi výraznější chutě, můžete polévku lehce dochutit i špetkou muškátového oříšku.

Proč na černý kořen nezapomínat?

Černý kořen možná zmizel z našich zahrádek, ale rozhodně si zaslouží, abychom ho přivítali zpět. Je to zelenina nabitá vitaminy, minerály a vlákninou, která prospívá našemu trávicímu traktu, srdci a celkovému zdraví. Pokud hledáte nový přírodní hit pro svou kuchyni i zdraví, dejte šanci černému kořeni – tahle zapomenutá super zelenina má pořád co nabídnout!