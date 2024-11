Máte rádi něco zdravého a trochu exotického? Zkuste okru, zeleninu plnou vitaminů, minerálů a vlákniny. Její přezdívka „rostlina z boží zahrady“ vás možná pobaví, ale její účinky na zdraví rozhodně nepodceňujte!

Možná jste o ní ještě neslyšeli, ale okra si pomalu razí cestu i do českých kuchyní. Tahle zelenina s dlouhými zelenými lusky pochází z tropů a má toho hodně co nabídnout. Proč jí lidé říkají „rostlina z boží zahrady“? Protože dělá zázraky se zdravím vašich střev, jater i celkové imunity. A co víc, její jedinečná chuť a všestranné použití z ní dělají parádní doplněk do každého jídelníčku.

Co je okra zač?

Okra neboli Abelmoschus esculentus je zelenina z čeledi slézovitých. Její zelené lusky jsou plné vitaminů A, C a K, vlákniny a minerálů jako hořčík, draslík nebo železo. Díky nízkému obsahu kalorií ji můžete mlsat bez výčitek, a ještě udělat něco pro své zdraví. Pochází z tropických oblastí Afriky a Asie, ale oblíbili si ji po celém světě – od středomořských kuchyní po asijské woky.

close info ranmaru / Shutterstock zoom_in Okra kvete krásnými žlutými květy s purpurovým středem. Tyto květy jsou nejen esteticky přitažlivé, ale také předznamenávají vznik jedlých lusků

Proč ji jíst?

Okra je jako přírodní balíček plný zdraví. Vitamin C je skvělý pomocník pro vaši imunitu a chrání buňky před volnými radikály. Vitamin A pečuje o oči a imunitní systém, zatímco vitamin K pomáhá srážlivosti krve a zdraví kostí. K tomu všemu vláknina zlepšuje trávení, udržuje střeva v kondici a snižuje hladinu cholesterolu. Prostě zeleninový poklad.

close info vesi_127 / Shutterstock zoom_in Okru lze využít k přípravě osvěžujícího nápoje, který je bohatý na vlákninu a antioxidanty. Tento nápoj podporuje trávení a přispívá k hydrataci organismu

Máte pocit, že vaše játra by ocenila malou pomoc? Okra podporuje jejich regeneraci a udržuje je ve formě. Navíc pomáhá s trávením a přirozeně čistí střeva. Pokud bojujete se zácpou, dejte okře šanci – díky vysokému obsahu vlákniny to zvládne levou zadní.

Kromě vitaminů je okra plná minerálů, které vaše tělo miluje. Hořčík pomáhá udržovat zdravý krevní tlak a stará se o metabolismus. Draslík je klíčový pro rovnováhu tekutin a zdraví srdce. A železo? To je nezbytné pro tvorbu červených krvinek, což ocení každý, kdo se cítí unavený nebo trpí anémií.

close info Nungning20 / Shutterstock zoom_in Plody okry se vyskytují v zelené i červené variantě. Obě barvy mají podobnou chuť a nutriční hodnotu, přičemž červené lusky při vaření často změní barvu na zelenou

Jak okru zařadit do kuchyně?

Okra je neuvěřitelně univerzální. Můžete ji smažit, grilovat, dusit nebo přidat do polévek. Skvěle si rozumí s rajčaty, paprikou, cibulí nebo výrazným kořením jako kari či chilli. Pokud chcete něco jednoduššího, nakrájejte ji a přidejte do salátu. Její lehce nakyslá chuť dodá pokrmům nový rozměr.

Pokud nevíte, jak okru připravit, tady je tip na jednoduchý a zdravý recept, který vás překvapí svou chutí. Pečená okra s rajčatovou omáčkou je skvělý způsob, jak využít tuto výjimečnou zeleninu a připravit rychlé a výživné jídlo.

close info hussein farar / Shutterstock zoom_in Pečená okra podávaná s rajčatovou omáčkou je chutný a zdravý pokrm. Tato kombinace nabízí bohatou chuť a je oblíbená v mnoha kuchyních po celém světě

500 g čerstvé okry (vybírejte pevné lusky, max. 7 cm dlouhé)

8 zralých rajčat

1 cibule

5 stroužků česneku

1 lžička mletého nového koření

1 lžička římského kmínu

1 lžíce javorového sirupu

1 lžíce rajského protlaku

250–300 ml zeleninového vývaru

Hrst čerstvého koriandru

Olivový olej

Sůl a pepř

Pečená okra s rajčatovou omáčkou je skvělý recept, který spojuje zdravé ingredience a výrazné chutě. Začněte přípravou okry – omyjte lusky, osušte je a lehce seřízněte stopky i špičky. V míse okru promíchejte se dvěma lžícemi olivového oleje, osolte a opepřete. Poté ji rozložte na plech s pečicím papírem a pečte v troubě předehřáté na 210 °C asi 20 minut, dokud nezměkne. Během pečení okru několikrát promíchejte, aby se rovnoměrně propekla.

Mezitím připravte rajčata – nařízněte je, spařte vroucí vodou a nechte chvíli odstát. Jakmile zchladnou, oloupejte je a nakrájejte na malé kostičky. Na pánvi zahřejte trochu olivového oleje a osmahněte na drobno nakrájenou cibuli, dokud nezměkne a nezesklovatí.

Přidejte mleté nové koření a římský kmín a krátce restujte, aby se koření rozvonělo. Poté přidejte nasekaný česnek, připravená rajčata a lžíci rajského protlaku. Směs podlijte zeleninovým vývarem a za občasného míchání ji vařte odkrytou, dokud nezhoustne.

Do hotové rajčatové omáčky vmíchejte nasekaný koriandr a dochuťte ji javorovým sirupem, solí a pepřem podle chuti. Nakonec do omáčky přidejte pečenou okru a vše důkladně promíchejte. Tento lahodný pokrm servírujte s přílohou, jako je rýže, kuskus nebo čerstvý chléb. Výsledek vás překvapí svou plnou chutí i zdravým složením – skvělá volba pro lehký a výživný oběd nebo večeři.

Okra možná nezní jako něco, co si hned běžíte koupit, ale stojí za vyzkoušení. Nejenže podpoří vaše zdraví, ale díky své všestrannosti si ji můžete vychutnat na milion způsobů. Dejte jí šanci, vaše tělo i chuťové buňky vám poděkují!