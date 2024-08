V záplavě sezonních chorob a stále připomínané rakoviny se mnohé nemoci dostávají do pozadí. Včetně žloutenky typu C, kterou se každoročně nakazí stále víc a víc lidí. Nejste mezi nimi?

Existuje několik typů žloutenky, jak se laicky označuje onemocnění zvané hepatitida. Nejčastější je typ C. Může řadu let až desetiletí probíhat skrytě, bez příznaků. A cirhóza jater nebo rakovina jater možná už klepe na dveře... Přečtěte si příběh pacientky a zjistěte, co dělat, abyste ochránili svá játra před případnými následky chronické žloutenky C. Nebo se alespoň předběžně otestujte zde.

Víte, proč člověk sám těžko pozná, že má žloutenku C?

Zdroj: Youtube

Táňa měla žloutenku C asi 35 let. Nevěděla to

Paní Táňa se potýkala se žloutenkou typu C asi 35 let, aniž to tušila. Patrně se nakazila během operačního porodu (císařského řezu) v roce 1990 krevní cestou. O několik let později měla zvýšené hodnoty jaterních enzymů ALT a AST, lékař to odhadl na následky prodělané mononukleózy.

Po dalších 5 letech se znovu ukázaly špatné výsledky jaterních testů, které se s přestávkami opakovaly. Tenkrát jí lékařka doporučila nekonzumovat uzeniny a užívat ostropestřec mariánský. "Ale koupila jsem si i další podpůrná léčiva. A zkoušela i alternativu. Byla jsem z toho už tak zblblá, že jsem navštívila léčitele a dala na jeho rady – rozmačkala listy zelí, pomazala se sádlem a obložila se tím. Byla jsem opravdu zoufalá.“

close info Explode / Shutterstock zoom_in Játra skutečně mají ohromnou regenerační schopnost, přesto nejsou nezničitelná

Dlouhý příběh jsme zkrátili. Podstatné je, že se nikdy přesně neurčilo, co stojí za kolísáním jaterních testů paní Táni (přestože se provedly testy na žloutenku A i B, nedělaly se na žloutenku C).

Až v roce 2024, kvůli plánované operaci, se potvrdila žloutenka C. Paní Táňa se objednala do specializované poradny, začala užívat potřebné léky a dnes patří mezi vyléčené pacienty. S obrovským bonusem - její játra jsou zdravá.

Jak je to vůbec možné?!

„Hepatitida C byla objevena v roce 1989. Paní Táňa mohla být nakažena nějakou intervencí typu krevní transfuze, převod plazmy, převod krvinek a podobně. Císařský řez podstoupila v roce 1990, dárci krve se ale u nás testují až od roku 1992,“ vysvětluje prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., přednosta Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha a místopředseda České hepatologické společnosti ČLS JEP.

Proč je žloutenka C tak zrádná

Bavíme se o nejčastějším typu žloutenky u nás , počet postižených stále stoupá už řadu let. Podle Ludmily Plškové, expertky Svazu zdravotních pojišťoven ČR, jde o 1300 nových případů ročně . Tedy těch, o nichž se ví.

, počet postižených stále stoupá už řadu let. . Tedy těch, o nichž se ví. Přenáší se zejména krví a tělními tekutinami.

Neexistuje proti ní očkování.

Dlouhá léta až desetiletí může probíhat skrytě.

Nemusí se "hlásit" žádnými příznaky (kromě zvýšených hladin jaterních enzymů). Případně příznaky žloutenky C lze snadno zaměnit s mnoha běžnými potížemi, nejčastěji s chřipkou.

Žluté zbarvení kůže a očního bělma není pro akutní fázi tohoto onemocnění typické, spíše jde o raritu.

Dlouho neléčený člověk nemá moc dobré vyhlídky: hrozí cirhóza jater nebo rakovina jater. Což se podle tohoto zdroje týká asi 80 procent neléčených nemocných.

close info Mario Krpan / Shutterstock zoom_in Ostropestřec mariánský pomáhá regenerovat játra

Jak se žloutenka C zjistí

Zásadní je krevní test, kdy se testuje přítomnost viru hepatitidy C. Současně se používá vyšetření jater ultrazvukem neboli elastografie. Tedy nic složitého ani bolestivého.

„Podle výsledků elastografie se nastavuje postup po skončení léčby, jejíž úspěšnost je 99,9 % a spočívá v podání 1 nebo 3 tablet po dobu 2 či 3 měsíců. Jakmile pacienta vyléčíme, pečujeme o něj podle výsledků vstupní elastografie. Pokud nebude mít virus v krvi a nebude mít jaterní cirhózu, pacient je zdravý," uvádí profesor Urbánek.

A varuje: „Nemůžeme říci, že člověk nakažený 30 let bude mít zákonitě cirhózu a jedinec s nákazou 3 roky ji mít nebude.“

Kde vás vyšetří

Kdo si není jistý a chce mít klid na duši a zdravá játra, může se objednat na vyšetření do některého centra virové hepatitidy. Najdete je zde.