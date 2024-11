Žluté skvrny na polštáři jsou něco, co by většina z nás nejraději ignorovala. Jenže tyhle fleky nejsou jen otázkou vzhledu – skrývají v sobě i zdravotní rizika, jako jsou bakterie, plísně a roztoči. V tomto článku zjistíte, proč se skvrny objevují, jak mohou ovlivnit vaše zdraví a jak je odstranit.

Co stojí za žlutými skvrnami?

Nečekejte žádné magické vysvětlení – důvody jsou docela obyčejné. Nejčastěji za skvrny můžou pot, kožní maz a sliny, které se během noci dostávají na polštář a pomalu vytvářejí zažloutlá místa. Pot obsahuje soli a různé tělesné látky, které se vsáknou do povlaku a udělají skvělý domov pro bakterie. Kožní maz z našich mazových žláz se zase rád drží na povrchu textilu, kde přispívá k dalšímu znečištění.

Ale to není vše – na polštáři se můžou objevit i zbytky krémů, make-upu nebo třeba pleťových masek, které můžou skvrny ještě prohloubit. A pokud občas neodoláte a dopřejete si večerní svačinku v posteli, drobky a kapky pití můžou k těmhle flekům taky přispět.

Jak často polštáře měnit?

Většina z nás polštáře mění jen zřídka, ale odborníci doporučují výměnu jednou za 1–2 roky. I při pravidelné údržbě a praní se uvnitř polštáře hromadí nečistoty, prach a roztoči, které praní ani větrání nezvládnou zcela odstranit. Takže pokud už má váš polštář nějaký ten rok za sebou, zvažte jeho výměnu – vaše zdraví vám poděkuje.

Proč špinavé polštáře škodí zdraví?

Zažloutlé polštáře mohou vypadat nevinně, ale jejich používání může mít dopad na vaše zdraví. Roztoči a plísně, kteří se v polštáři rádi usazují, můžou způsobit alergie – svědění, kýchání, slzení očí nebo i potíže s dýcháním. A pokud máte citlivou pleť, můžete si přivodit i kožní potíže, jako jsou ekzémy nebo vyrážky.

Plísně produkují spory, které dýcháme při každém ulehnutí, což může časem ovlivnit naše dýchací cesty, hlavně u dětí, seniorů a lidí s oslabenou imunitou. Takže pokud nechcete, aby vám spaní na polštáři přidělávalo víc starostí než relaxu, je čas na pravidelnou údržbu.

Jak se zbavit skvrn bez chemie?

Zapomeňte na chemické bělení – příroda má pár triků, které jsou stejně účinné a přitom šetrnější k látce i vašemu zdraví. Tady jsou tři osvědčené tipy, které vám s tím pomůžou:

Jedlá soda : Jedlá soda je zázračná. Smíchejte ji s trochou vody, aby vznikla hustá pasta, a tu naneste na zažloutlá místa. Nechte ji působit aspoň 30 minut a pak opatrně vyčistěte jemným kartáčkem. Nakonec polštář opláchněte čistou vodou a nechte uschnout.

: Jedlá soda je zázračná. Smíchejte ji s trochou vody, aby vznikla hustá pasta, a tu naneste na zažloutlá místa. Nechte ji působit aspoň 30 minut a pak opatrně vyčistěte jemným kartáčkem. Nakonec polštář opláchněte čistou vodou a nechte uschnout. Citronová šťáva : Citron je skvělý čistič na organické skvrny. Naneste trochu čerstvé citronové šťávy na skvrny, nechte ji působit asi 15–20 minut a pak místa jemně očistěte. Výsledkem je svěží a čistý polštář bez chemie.

: Citron je skvělý čistič na organické skvrny. Naneste trochu čerstvé citronové šťávy na skvrny, nechte ji působit asi 15–20 minut a pak místa jemně očistěte. Výsledkem je svěží a čistý polštář bez chemie. Ocet: Ocet je další přírodní prostředek, který vám pomůže s nežádoucími bakteriemi a plísněmi. Smíchejte ocet s teplou vodou v poměru 1 : 1, polštář ponořte do této směsi a nechte pár hodin působit. Ocet nejenže zničí bakterie, ale také si poradí se žlutými fleky. Po opláchnutí polštář důkladně vysušte na vzduchu.

close info FotoDuets / Shutterstock zoom_in Smíchejte půl hrnku jedlé sody, půl hrnku octa, trochu tekutého pracího prášku a teplou vodu

Další tipy

Pravidelná péče o polštáře – větrání, praní a používání ochranných povlaků – vám pomůže udržet vaši ložnici svěží a bez zbytečných zdravotních rizik.

