Stejně jako stromeček, cukroví, kapr a dárky patří k nejhezčím svátkům v roce také vánoční hvězda, bez ní by nebyly ty pravé Vánoce. Objevte pět kreativních způsobů, jak proměnit vánoční hvězdu v ústřední prvek svátečních dekorací. Nabízíme jednoduché návody krok za krokem.

Vyzdobte si domov vánočními hvězdami trochu jinak, než jste byli dosud zvyklí. Nabízíme hravé návody na adventní svícen, voňavé zátiší v netradičních nádobách, originální stromeček i výjimečnou vázu. Všechny návody počítají s vánoční hvězdou, kterou tak milujeme.

Vyrobte si také krásnou vánoční hvězdu z papírových sáčků:

Super snadno: Místo adventního věnce

Tradici adventních věnců můžete osvěžit netradičním aranžmá. Stačí přesadit 4 vánoční hvězdy do vysloužilých hrnků a šálků, jednotícím prvkem je barva (zelená, bílá...). Do každého šálku přidejte dlouhou úzkou svíčku, případně nádoby označte číslicemi. Víte, že každé svíčce se nějak říká?

Šálky s vánočními hvězdami a svíčkami nahradí nebo doplní adventní věnec

Letos připadá 1. adventní neděle na 1. prosince, zapaluje se 1. svíčka zvaná Naděje .

. 2. adventní neděli zapálíme svíčku Mír .

. 3. adventní neděle patří 3. svíčce jménem Přátelství .

. A 4. adventní neděle se díky 4. svíčce ponese na vlně Lásky.

Jednoduše: Vánoční zahrádka doma

Vytvořte si originální zátiší v podobě sesazených rostlin do jedné pěstební nádoby. Kromě vánočních hvězd lze použít mini zakrslé jehličnany, hyacinty a libavku. Také libavka je na Vánoce hodně oblíbená i v interiéru, přestože v tomto prostředí je její životnost omezená. Sesazené rostliny v nádobě vložte například do staršího košíku, kterému chybí ucho, nebo do kovové či dřevěné bedýnky.

Nemusíte všechno kupovat - jako základ použijte košík nebo nádobu, která u vás doma leží ladem

Hravě: Vánoční stromeček

Připravte si část kmínku, na který floristickým drátem připevníte kužel vytvarovaný z pletiva. Na pletivo opět drátem přichyťte větve ze stálezeleného jehličnanu tak, aby pletivo nebylo vidět. Z mini vánočních hvězd vyrobte kokedamy: Nejprve je nechte důkladně nasáknout vodou. Každou rostlinu pak vyjměte z květináčku i se zeminou, kterou vytvarujete do podoby koule. Tu obalte mechem, zpevněte drátem.

Výroba stromečku je snadná, potřebujete část kmínku, pletivo a větve z jehličnanu

Do starého koše nasypte hlínu nebo jiný materiál (například drobné kamínky z přírody), do něhož zapíchnete stromek. Zavěste mini kokedamy. Na závěr přidejte centrální vánoční hvězdu na špičku stromku - jde o řezanou poinsettii ve zkumavce s vodou.

Tradičně: Dekorace na stůl

Originální obal pro vánoční hvězdu vyrobíte snadno. Potřebujete polystyrenovou polokouli, v zaoblené části má být mírně seříznutá, aby dobře stála. Na polokouli z vnější strany pomocí floristických svorek ve tvaru písmene U přichytíte mech. Následně přilepíte ořechy a menší šišky, aby hezky pokryly celou plochu zvnějšku. Misku otočte, naplňte pěstebním substrátem a zasaďte jednu nebo více vánočních hvězd. Přidat lze i dřevěnou hvězdičku nebo jinou dekoraci, třeba rolničku.

Neobvyklá ozdobná nádoba na vánoční hvězdu s tradičními prvky jako ořechy a šišky vás bude bavit

Moderně: Vázy z vosku a jehličí

Na výrobu moderních váz z tradičního materiálu si nachystejte hlavně vosk, dlouhé jehličí (například z černé borovice), sprej na lesk listů pokojových rostlin a dva papírové kelímky (jeden menší, druhý větší).

Nejprve sprejem přestříkejte menší kelímek zvnějšku. Podle návodu rozpusťte trochu vosku, za optimální cestu se obecně považuje rozpuštění ve vodní lázni. Pak rozpuštěný vosk nalijte na dno většího kelímku, vytvořte vrstvu asi 0,5 cm. Až dobře ztuhne, do menšího kelímku nasypte například trochu písku nebo drobné kamínky, aby se zatížil, a vložte ho do většího kelímku.

V této fázi máte vylitý vosk po obvodu, v prostoru mezi dvěma kelímky, a zapichujete jehličí

Volný prostor mezi oběma kelímky vyplňte dalším rozpuštěným voskem, ve fázi mírného zatuhnutí po obvodu zapíchejte jehličí. Až vosk dobře ztuhne, zbavte ho kelímků. Nyní přidejte další řadu jehličí, vodorovně (vytvořte kříž). A finále už patří vodě a řezaným vánočním hvězdám, kytici můžete osvěžit i dalšími rostlinami.