Objevte kouzlo adventních kalendářů pro dospělé, které potěší nejen vás, ale i vaše blízké, rodinu či kamarády. Místo cukru vsaďte na dobré nápady, takže po nich nepřiberete.

Od designových nebo i praktických doplňků do bytu přes osvědčené tekuté adventní kalendáře až po dobroty pro mazlíčky, každý si najde to své. Nás nejvíce zaujaly adventní kalendáře s nápady do interiéru. A co se líbí vám?

Zanotujete si? Advent je příchod nebeských výhod...

1. Designovky do bytu

Výjimečný adventní kalendář připravila společnost Westwing. Schovala do něj nejhezčí interiérové doplňky a další radosti od známých značek, včetně Villeroy & Boch, Bloomingville, Broste Copenhagen, Blomus, Sagaform a jiných. Bonusem je celý kalendář, stojí 5 149 Kč, a přitom nabízí produkty ve více než dvojnásobné hodnotě.

close info Westwing zoom_in Ukázka některých dárků, jež najdete v bytovém adventním kalendáři Westwing

2. Advent plný bublinek

Těšte se na šumivé překvapení. Adventní kalendář Bohemia Sekt obsahuje 24 mini lahví, každá má 2 dl. Sekty Demi sec a Brut doplňují ledové Ice a Ice Pink, nadílka plná bublinek stojí 1 499 Kč.

close info osobnivinoteka.cz zoom_in Šumivý adventní kalendář Bohemia sekt potěší milovníky bublinek

3. Dobroty pro psy a kočky

Značka Fitmin přichází s adventními kalendáři jak pro psy, tak pro kočky, na dřevěnou destičku stačí zavěsit 24 dobrot. Například pejsci si pochutnají na hypoalergenních pamlscích z jehněčího masa, ale i na ryze vánočních specialitkách, jako jsou hovězí plátky s jablky a brusinkami nebo jehněčí nugetky s hruškami a brusinkami. Jeden kalendář pro mazlíky stojí 699 Kč.

close info Fitmin zoom_in Tento adventní kalendář Fitmin potěší kočičky, na dřevěnou desku zavěsíte 24 balíčků s čísly a dobrotami

4. Adventní posvícení

Pod každým okénkem adventního kalendáře Yankee Candle najdete voňavou čajovou svíčku (celkem 12 různých vůní x 2) a jako dáreček navíc získáte skleněný svícínek, cena celkem 849 Kč. Známá značka přichází ještě s další variantou, tzv. adventní knihou, v níž kombinuje čajovky s votivními svíčkami, ani zde nechybí praktický svícen (cena 1 499 Kč).

close info yankeesvicky.cz zoom_in Adventní kniha od Yankee Candle nabízí 12 votivních svíček ve skle (každá voní až 10 hodin) a 12 vonných čajových svíček, plus svícen na čajové svíčky

5. Dobroty se 2 překvapeními

close info Ikea zoom_in Adventní kalendář od Ikey nabízí kromě sladkostí (podělte se a nepřiberete) dvě karty v určité hodnotě na nákup do obchodů tohoto nábytkového řetězce. Pozor, některé karty mají hodnotu až 20 000 Kč

Adventní kalendář známé švédské značky s nábytkem a bytovými doplňky ani letos nezklame. Kromě sladkostí v něm pod dvěma okénky najdete slevové karty na nákup v Ikea. Minimální hodnota každé karty je 100 Kč, ale kdo bude mít více štěstí, může v kalendáři objevit i kartu ve 200x větší hodnotě. Kalendář stojí od 299 Kč.

6. Bylinkové pohlazení

Na průdušky, na nervy, na zažívání, ale i na podporu imunity, prohřátí nebo lepší náladu si můžete uvařit každý den bylinkový čaj. Bylinková nálož tradiční české značky Leros se ukrývá v adventním kalendáři z papíru, najdete v něm ještě 24 vystřihovacích ozdob a stejný počet jmenovek na vánoční dárky, cena 179 Kč.

close info Benu zoom_in Adventní kalendář Leros v podobě stromečku s bylinnými čaji, bonus v podobě 24 vystřihovacích ozdob a 24 jmenovek na dárky

7. Pro kávomilce

Speciální adventní kalendář od Nabo pro vás nachystal 24 sáčků výběrové kávy, různých chutí a vůní. Užijte si kávičku třeba ve dvou nebo ve třech, každý sáček obsahuje 21 g kávy, takže vystačí i na 3 šálky. Na sáčku najdete informaci o stupni pražení, bohatosti chuti, kyselosti a přípravě, cena 1 289 Kč, prodej Bella Rose.

close info bellarose.cz zoom_in Adventní kalendář kávový Nabo, jeden sáček vystačí na 3 kávy