Černá barva se stává nepostradatelným prvkem moderního interiérového designu. Je oblíbená pro schopnost vytvářet kontrast a hloubku, do domovů přináší sofistikovanost a najde využití napříč všemi interiérovými styly.

Zatímco bílá vyhrává soutěž oblíbenosti, černá vítězí svou atraktivitou. Je dramatická, přitažlivá i elegantní a najde uplatnění všude, napříč všemi interiérovými styly. Historickými, venkovsky laděnými i ryze moderními.

Bezpečná známost

Světlé barvy mají v našich domovech nezastupitelné místo, většina lidí se v nich cítí příjemně. Ale po čase se okoukají, nikoho nepřekvapí. To se výjimečné černé nikdy nestane. Kromě poutání pozornosti také dokáže uzemnit prostor, umožní vašemu zraku „usadit se“.

Často se používá pro schopnost vytvořit kontrast, a přestože se stále traduje, že ze všech barev nejvíce zmenšuje prostor, výsledný efekt záleží na míře použití. Na velikosti plochy, volbě matu nebo lesku či jejich kombinací, na (ne)dostatku přirozeného a umělého světla a rovněž na spojení s dalšími barvami. Když spárujete černou se správnými texturami a povrchovými úpravami, může i v menší místnosti vytvořit klidný prostor.

Na jistotu

Přidání černé do interiéru bez rizika přešlapu slibují drobné nábytkové kusy a interiérové doplňky. Aby ve vás tato barva opakovaně vyvolávala zájem a současně odsunula do optického pozadí zbytek místnosti, použijte ji na více předmětech v těsném sousedství (například křeslo, konferenční stolek plus stojací lampa).

Méně razantního, přesto dlouhodobě působícího efektu dosáhnete při aplikaci královny barev na nábytku či doplňcích situovaných dále od sebe. Navíc v tomto případě si i zbytek prostoru udrží vaši pozornost. Pokud na sebe černá barva nepřebírá roli solitéru, v jedné místnosti se vyplatí držet pravidla „tři a více“ (použitá na minimálně třech zařizovacích prvcích).

Osvědčení přátelé

Neutrální černá si rozumí s jakoukoliv barvou. Větší dramatický efekt slibuje přidání sytých barev, může to být žlutá stejně jako zelená nebo modrá. Nejznámější černo-bílá kombinace je jako šachovnice, mnohdy působí ostře. Proto se používá efekt rámu, doslova i v přeneseném smyslu.

Černé okenní rámy se mění v jeviště a za nimi se odehrává jiný svět (výhledy do okolí), podobně fungují černé dveřní kliky otevírající další pokoj. Jemnější je spojení černé a béžové, velice hezky vypadá přidání některé pastelové barvy.

Efekt rámu se často aplikuje i u nábytku, kdy se černá přátelí zejména se dřevem či dřevodekorem. Většina lidí vnímá dřevo jako příjemné až domácké, přídavek černé ho činí zajímavějším. Pro dosažení hřejivého působení se používají také mosazné, měděné či zlaté detaily. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu.)

