Každý rok vznikají nové trendy v interiérovém designu a rok 2025 nebude výjimkou. Barvy hrají klíčovou roli při vytváření atmosféry v našich domovech, ovlivňují naše emoce a mohou nám pomoci vytvořit prostor, ve kterém se cítíme dobře. Jaké barvy budou dominovat v roce 2025?

V roce 2025 se připravte na směs harmonických tónů inspirovaných přírodou, jemných pastelů a moderní sofistikovanosti. V tomto článku se podíváme na největší barevné trendy, které si zaslouží vaši pozornost.

Harmonické zemité odstíny

Zemité odstíny jsou dlouhodobě oblíbené a v roce 2025 budou znovu na výsluní. Barvy inspirované přírodou, jako je teplá hnědá, terakotová, olivová zelená a jemná písková, přinesou do vašich interiérů klid a harmonii. Tyto odstíny evokují stabilitu a bezpečí, což je přesně to, co mnozí lidé v dnešním hektickém světě hledají. Navíc, zemité tóny lze perfektně kombinovat s přírodními materiály, jako je dřevo, kámen a textilie, což dodává prostoru útulnost a příjemnou atmosféru.

Pastelové růžové a fialové tóny

Pastelové odstíny růžové a fialové jsou synonymem jemnosti a elegance a v roce 2025 budou tyto barvy hrát hlavní roli při vytváření klidných a relaxačních prostor. Jemná růžová a fialová jsou ideální volbou pro ložnice nebo obývací pokoje, kde chcete vytvořit pocit pohodlí a něhy.

Jak správně kombinovat barvy? Podívejte se níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Modrá inspirovaná přírodou

Modré odstíny, inspirované mořem a oblohou, budou v roce 2025 ztělesňovat klid a svěžest. Tato barva, často spojovaná s relaxací, se stane jednou z hlavních trendů pro interiérový design. Od pastelových modrých až po hluboké námořnické odstíny, modrá barva vnese do vašeho domova pocit svěžesti a čistoty.

Neutrální šedá a béžová

Neutrální odstíny, jako je šedá a béžová, zůstávají i v roce 2025 důležitou součástí interiérového designu. Tyto barvy jsou synonymem pro sofistikovanost a eleganci, přičemž poskytují perfektní základ pro další barevné akcenty. Neutrální barvy jsou velmi univerzální, což umožňuje snadno měnit doplňky podle aktuálních trendů.