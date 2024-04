Zatímco o vysavačích, pračkách či varných deskách existuje množství článků, bojlery a ohřívače vody zůstávají stranou. Přitom jsou opravdovými dříči – fungují mnoho let doslova 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Možná nejsou svými kyprými tvary až tak atraktivní, často se nabízejí pouze v nudné bílé a také se jich téměř nedotýkáme. Ale chyběly by nám.

Tato problematika pochopitelně nemusí zajímat obyvatele domácností připojených na dálkové vytápění a rozvody teplé vody. Těch je však v republice méně než polovina a statistiky navíc nezahrnují rodinné domky.

close info Mora zoom_in Ohřívání vody v domácnosti - produkty Mora

Ty stejně jako malé rekreační objekty, chaty a chalupy využívají vodu z městského řadu či z vlastní studny. Aby se změnila ve vlažnou, horkou až vařící, je jí třeba pořádně rozhýbat molekuly. A právě to se děje v zásobníkovém ohřívači. Vždyť voda tekoucí z červeného kohoutku je základem každodenního chodu domácnosti.

Každému podle jeho potřeb

Klasický bojler obvykle představuje dvouplášťovou ocelovou posmaltovanou nádrž s ochrannými prvky a ohřívacími spirálami, které mají většinou i bezpečnostní pojistky a ochranu proti zamrznutí a vlhkosti.

Ohřev vody v době energetické krize? Tohle vás může zajímat:

Zdroj: Youtube

Z pohledu zdroje jsou na trhu jak elektrické bojlery, které dokážou efektivně ohřívat vodu i v době s nižšími tarify (při tzv. nočním proudu), tak bojlery kombinované, které mohou fungovat na elektřinu i plyn současně.

Teplou vodu často posílají i do menšího okruhu provázaného s radiátory. Podle velikosti se dále ohřívače dělí na malé průtokové bez akumulační nádoby a pak ty středně až opravdu velké s kapacitou na teplou vodu 50-150 litrů.

Vybírejte podle velikosti domácnosti

Objem bojleru musí odpovídat velikosti a spotřebě domácnosti. Sáhnete-li po příliš velkém kousku, nepřiměřeně vám narostou náklady. Koupíte-li malý, budete zápolit s nedostatkem teplé vody.

close info Stiebel Eltron zoom_in Ohřívání vody v domácnosti - produkty Stiebel Eltron

Rodina s jedním potomkem by měla počítat s minimální denní spotřebou 200 litrů ohřáté vody, pokud se rozroste o dalšího člena, půjde o 250 litrů. Nejlepší je tak vycházet z odečtů vodoměru či fakturace.

V místě, kde se neočekává vysoká spotřeba, poslouží jen beztlakový ohřívač (o objemu 5-15 litrů). Rychle a akčně připraví dostatek vody o teplotě 40-65 °C vhodné na umytí nádobí či rukou. Navíc je možné ho instalovat nad či pod dřez a umyvadlo. Chrání ho totiž elektrické krytí IP25, a nevadí mu tak ani vyšší vlhkost. Mívá však vysoký nárok na okamžitý příkon a za náhradníka bojleru ho nelze považovat.

Vyhrává těžká váha

Většina bojlerů se instaluje ve svislé poloze a na zeď se musí opravdu pořádně ukotvit. Vždyť i bez napuštěné vody váží několik desítek kilogramů. Kvalitnější ohřívače bývají těžší, neboť jsou zvlášť zesílené v místech, kde při dlouhodobém používání hrozí proreznutí.

close info Mora zoom_in Ohřívání vody v domácnosti - produkty Mora

Například značka Mora zesiluje běžný 1,8 mm silný plášť až na 2,25 mm. Na válcovaný plech se pak při teplotě 850 °C nanáší smalt, který zaručuje vysokou odolnost i při napojení do vodovodního řadu, ze kterého často teče tvrdá mineralizovaná voda. A pak je podstatná kvalitní polyuretanová izolace omezující ztráty tepla. O ohřev vody se stará topná příruba se suchými trubicovými tělesy uloženými v ocelovém pouzdře, čímž jim nehrozí usazování vodního kamene, jako tomu bývá třeba v pračce.

Dodatečnou ochranu bojleru zajišťuje velká hořčíková anoda, ze které se neuvolňují žádné škodlivé látky na rozdíl od anody, u níž se elektrochemické procesy projevují jejím pozvolným rozpouštěním.

Proto by se bojler měl pravidelně čistit od usazenin a jednou začas by se měla anoda vyměnit. Nový bojler většinou vydrží alespoň jednu dekádu, ostatně lepší výrobci poskytují na tyto spotřebiče až osmiletou záruku.

Neviditelné změny

Jedno z pravdivých přísloví říká, že dovnitř melounu nevidíte… O akumulačních nádobách lze říci totéž. Co se přesně skrývá uvnitř, však popisují nejrůznější čísla a technické parametry.

close info Viessmann zoom_in Ohřívání vody v domácnosti - produkty Vitocell

Výkon suchých trubicových těles se udává v kW a spotřebiče s odběrem vyšším než 5 kW je nutné připojit třífázově a předřadit jim třípólový spínač. Důležitým údajem je též doba ohřevu z 15 na 60 °C, která se může klidně lišit o hodinu.

Informace k některým produktům ve fotogalerii

U válcovitého 80l ohřívače Mora Komfort Slim řídí teplotu elektronický termostat, který preferuje hospodárné nastavení na 55 °C. Můžete si sice přitopit až o dvacet stupňů výše, pak se však tvoří vodní kámen a narůstá spotřeba elektřiny. Mora, Datart

Ohřívače řady Mora Excelent vhodně kombinují velikost s objemem. Ty s hranatým tvarem šetří i místo, neboť nevystupují tolik do prostoru. Dají se sice umístit i podélně, ale pak dochází k mísení vody a ohřevu ve větším prostoru, takže mají větší spotřebu a nejsou tak rychlé. SIKO

Náhled pod kovovou slupku ohřívače DZ Dražice ukazuje jednoduchá vizualizace. Jen tak si lze představit, jak vysoko zasahují v těle bojleru přírubové jednotky s keramickými topnými tělesy a termostatem v rozsahu regulace teploty TUV 5-74 °C. DZ Dražice

Zcela nenápadně se tváří plochý ohřívač vody Okhe One 20 od značky DZ Dražice, který lze nejen připojit na HDO (nízký cenový tarif elektřiny), ale též ovládat na dálku přes aplikaci HZD. Navíc umožňuje opravdu rychlý ohřev díky konceptu dvou nádob. Heureka

Ocelový bivalentní zásobník pro ohřev vody Vitocell 100-B s povrchovou úpravou Ceraprotect a vysoce účinnou všestrannou tepelnou izolací, která zajistí nízké tepelné ztráty. Díky velkým nepřímým spirálám se voda zahřeje rychle a rovnoměrně. Na výběr jsou zásobníky s objemem 300, 400, 500, 750 nebo 950 litrů. Viessmann

Malé elektrické tlakové ohřívače vody Stiebel Eltron SHC jsou určené k přípravě teplé vody všude tam, kde jsou nutné časté odběry v menším objemu. Objem zásobníků je 10 nebo 15 litrů a instalují se pod umyvadlo. Mohou se použít pro jedno nebo více odběrných míst teplé vody v kombinaci s běžnými tlakovými bateriemi. Stiebel Eltron

Plochý elektrický ohřívač vody Velis Wifi v energetické třídě B, který je nejen prostorově úsporný (hloubka pouze 27,5 cm), ale také dostatečně výkonný pro rodinu. Konstrukce dvou vzájemně propojených zásobníků poskytuje uživatelům komfortní ohřev TV při menším ohřívaném objemu vody, a tím s nižšími provozními náklady. Wifi brána pro připojení k domácí wifi umožní ovládání odkudkoliv pomocí aplikace. Ariston

Nástěnné zásobníkové ohřívače vody Stiebel Eltron PSH Trend jsou vhodné pro zásobování více odběrných míst. Jsou určeny pro vertikální instalaci na stěnu. Dosahují velmi nízkých tepelných ztrát díky extrémně silné tepelné izolaci 48 mm. Vnitřní nádrž ohřívačů je opatřena speciálním vysoce kvalitním smaltem CoPro. Stiebel Eltron

Lydos Hybrid Wifi je první hybridní elektrický ohřívač vody v energetické třídě A, který kombinuje klasický odporový ohřev vody a ohřev vody tepelným čerpadlem. Ve spojení s řadou chytrých funkcí integrovaných do řídicího systému můžete dosáhnout až 50% úspory nákladů na ohřev vody v porovnání se starším ohřívačem. Zajímavostí je možnost schovat nevzhledné trubky teplé a studené vody do těla ohřívače. Ariston

Pod (tzv. in) nebo nad (tzv. up) odběrné místo lze umístit elektrické ohřívače vody z družstva DZ Dražice nazvané prostě jen TO (tepelný ohřívač). Podle velikosti se liší i topným tělesem o příkonu 1,5 kW nebo 2 kW. Celá řada těchto modulů získala prestižní ocenění Big See Product Design Awards. DZ Dražice

Energetické třídy napoví

A pak je zde stupnice energetických tříd. Ohřev vody je druhou finančně nejnáročnější činností domácnosti, a tak si více pozornosti bezpochyby zaslouží. Většina ohřívačů stále spadá do kategorie C, ale už najdete i úsporné moduly zařazené do třídy B a také přístroje s funkcí eco smart pro úsporný provoz a diagnostiku.

„Režim je vhodný pro ty, kdo mají ustálené návyky související se spotřebou vody. Například se sprchují každý všední den ve stejnou hodinu. Do elektronického modulu si tyto požadavky zaznamenáte, čímž snížíte účet za elektrickou energii,“ vysvětluje Ján Takáč ze společnosti Mora. Ušetřit lze takto až 15 % nákladů.

Jak už bylo zmíněno na začátku, ohřívače jsou zapojené do sítě dnes a denně, takže se u nich v dlouhodobém horizontu musí menší spotřeba a chytré využívání (podobně jako třeba u ledniček) projevit.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 2/2024.

Zdroj: Dům&Zahrada