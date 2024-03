Vyplatí se oslovit architekta už v době, kdy ještě nemáte žádnou nemovitost, jen o ní uvažujete? Stoprocentně ano, jak dokládá povedená rekonstrukce mezonetového bytu v Praze pro čtyřčlennou rodinu.

Není to sice tradiční řešení, zato velice prozíravé. Když oslovíte architekta ještě v době, kdy uvažujete o koupi nemovitosti, může vám pomoci s jejím výběrem. Na míru vašim přáním. A přesně to se stalo v případě jedné rodiny, jejíž zrekonstruované bydlení v Praze vám představujeme.

Líbí se vám skandinávský styl? Není jen o minimalismu, ale také o útulnosti:

Zdroj: Youtube

Každý má své soukromí

Manželé nejprve hledali novou adresu pro život sami. Ale pak raději oslovili architektku Hanu Novotnou ze společnosti 2MAD. Řekli jí svou představu a architektka vytipovala vhodnou nemovitost. Investoři šli omrknout mezonetový byt a hned se pro něj rozhodli.

Původně měl mezonet 140 m² a terasa 8 m². Úpravou dispozice se větší spodní patro změnilo v hlavní společenský prostor (kuchyně se propojila s obývákem), dále se zde situovaly dva samostatné dětské pokoje a koupelna se sprchovým koutem. Menší horní patro nabídlo soukromí rodičům.

Ložnice má velkorysé prosklení, skrz něj investoři vidí na terasu, která se zvětšila na současných 13 m². Součástí horního patra je také šatna, koupelna s vanou i sprchovým koutem a finská sauna s okénkem, z něhož se rovněž dohlédne na terasu.

close info www.jberan.com / Jiří Beran zoom_in Rekonstrukci mezonetu s relaxační terasou navrhla architektka Hana Novotná. Zde pohled na hlavní obytnou část, vpravo vedou schody do patra

Oříšek v exteriéru

Každá rekonstrukce nabídne více či méně složité problémy k rozlousknutí, v tomto případě to byla terasa. „Abychom mohli terasu co nejlépe propojit s interiérem, navrhli jsme zásah do střechy podkroví a vytvořili velkoplošné rohové zasklení ložnice. Jelikož se však činžovní dům nachází v památkové zóně, návrh jsme konzultovali s památkovou péčí. Horní patro mezonetového bytu bylo navíc součástí půdy, s její krokvovou konstrukcí nešlo hýbat.“

Při rekonstrukci této části se nejvíce zapotili pracovníci firmy Janošík, která měla na starosti zasklení terasy. Zkrátka ti, co do šestého patra vynášeli velkoformátová skla. V domě sice je výtah, ale malý.

close info www.jberan.com / Jiří Beran zoom_in Rekonstrukci mezonetu s relaxační terasou navrhla architektka Hana Novotná. Z ložnice je krásně vidět na terasu

V rámci rekonstrukce, kterou stavebně zajišťovala firma Ianuss, se rovněž řešily technické kroky, s nimiž se původně nepočítalo. Upravovala se střecha (ta se navíc zateplovala), měnilo se složení podlahy v dolním patře a bylo třeba potlačit hluk z výtahové strojovny.

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Dokážete si představit bydlení v Praze? Ano, ale jen někde na okraji. • 56 % success_fill Ano, ale jen někde na okraji. Ano a kdekoliv, třeba i v centru. • 33 % success_fill Ano a kdekoliv, třeba i v centru. Nedokážu. Proto bydlím jinde. • 11 % success_fill Nedokážu. Proto bydlím jinde. Hlasovalo: 9

Skandinávie do detailu

Interiér se vybavil nábytkem na míru od Stylishrooms a nezapře inspiraci skandinávským stylem. Ale nejde o žádnou módní vlnu, investoři mají k severským zemím blízko, často sem jezdí na dovolenou.

S bílou výmalbou kontrastují větší i menší černé prvky, například v podobě topných žebrovaných těles nebo detailů, mezi něž patří okenní kliky. Architektka už měla z dřívějších realizací zkušenost s klikami řady Minimal od českého výrobce M&T:

„Stejný design klik lze použít jak na dveřních křídlech, tak na posuvném HS portálu, což u výrobců kování nebývá zvykem.“ Roman Ulich, hlavní designér společnosti M&T, dodává, že designově sladěné kování této řady lze aplikovat nejen na okna, ale i na interiérové dveře či zarážky pro dveře.

Více tepla

Dalším typicky skandinávským prvkem je dřevo. V mezonetu se ve větším množství vsadilo na dub, vidíte ho například na nábytku z masivu, na podlaze v dolním patře nebo na schodišti.

Dřevo, případně dřevodekory jsou velice vítané už proto, že umí krásně zateplit každý interiér, malý i prostornější. Vnést do něj příjemnou atmosféru a pocitové propojení s přírodou, což se zejména u městských bytů kvituje s povděkem.

Zdroj: 2MAD, youtube