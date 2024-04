Milán je město módy, sportu, ale také designu a nových trendů v bydlení. Každoročně se zde pořádá nejprestižnější veletrh bydlení a designu, který letos navštívila i architektka a interiérová designérka Ivana Volková. Co ji nejvíce zaujalo?

Tradiční přehlídka designu a bydlení se pořádá v Miláně už více než 60 let. Veletrh Salone del Mobile trval od 16. do 21. dubna a my vám nyní nabízíme dojmy přímé účastnice. Seznamte se s novými trendy v bydlení.

Užijte si Milano Design Week, jak se veletrhu Salone del Mobile také říká, z pohodlí domova:

Zdroj: Youtube

Sedací nábytek pohodlně

„Stále se drží zaoblené tvary pohovek, křesílek a židlí. V Miláně převažovala látka zvaná bouclé, která se oproti minulému roku, kdy byla hlavně bílá a krémová, barevně proměnila. Objevovaly se spíše teplejší odstíny a kombinace s převahou oranžovo-hnědé barvy. Dále nešly přehlédnout kožené potahy pohovek a jídelních židlí,“ sděluje architektka a interiérová designérka Ivana Volková.

close info Architektiv zoom_in Architektka a designérka Ivana Volková čerpala inspiraci na veletrhu Salone del Mobile, Milán 2024, aby i vám, našim čtenářům, zprostředkovala aktuální trendy v nábytku a designu

close info Ivana Volková zoom_in Inspirace z veletrhu Salone del Mobile, Milán 2024, nejprestižnější akce v oblasti nábytku a designu

Všude samá laťka

Nejen u nábytku byla často k vidění lineární struktura vycházející z latěk, a to v drobnějším provedení, cca 1 až 2 cm na šířku, často zaoblená. „Nejde jen o dřevo, struktura latěk se přenáší i na jiné materiály jako kámen či keramika a také na jednobarevné plochy. Tento trend byl patrný na umyvadlech, skříňkách, kuchyních, typovém i atypickém nábytku i na stěnách,“ vypráví odbornice. Nicméně jako předěl prostoru se více používají otevřené policové systémy a knihovny.

close info Ivana Volková zoom_in Inspirace z veletrhu Salone del Mobile, Milán 2024, nejprestižnější akce v oblasti nábytku a designu

A co frčí u dřeva? Zejména světlý a tmavý dub, rovněž tmavý ořech, spíše ve studenějších tónech. Zabarvení dřeva dočervena už není v kurzu.

close info Ivana Volková zoom_in Inspirace z veletrhu Salone del Mobile, Milán 2024, nejprestižnější akce v oblasti nábytku a designu

Kuchyně také prakticky

Součástí letošní akce byl i veletrh EuroCucina zaměřený na kuchyně, další velká výstavní plocha se věnovala koupelnám. Podle Ivany Volkové je v obou segmentech zřejmé větší prosazování praktického přístupu. I když ani to neplatí stoprocentně.

close info Ivana Volková zoom_in Inspirace z veletrhu Salone del Mobile, Milán 2024, nejprestižnější akce v oblasti nábytku a designu

„Bezúchytkové provedení nábytku je dobře patrné rovněž v kuchyních, u nichž nastupuje trend celé je schovat za posuvná skládací dvířka. Z barev jde o kombinace jemných pastelových i výraznějších odstínů. Klade se důraz na maximální využití prostoru. Naopak nepraktickým trendem se jeví nerezové kuchyně, které se objevovaly v hojné míře. Ale už na veletrhu bylo vidět, že se musí neustále leštit, a někde měli návštěvníci dokonce zakázáno na tyto kuchyně sahat,“ vypráví Ivana Volková.

Svět koupelen útulněji

Praktický přístup k bydlení se dotýká rovněž vybavení koupelen. Například běžnou součástí umyvadel se stávají odkládací prostory pro drobnou kosmetiku či integrovaný držák na ručníky. Nás zaujalo, že letos se designové přehlídky v Miláně poprvé zúčastnil tradiční český výrobce koupelnového vybavení, který má umyvadla s odkládací plochou v nabídce.

close info Ravak zoom_in Veletrhu se poprvé zúčastnil český výrobce koupelnového vybavení Ravak s pěti novými kolekcemi. Jeho bublinková expozice se nedala přehlédnout

Jaký vzkaz nám prestižní veletrh bydlení a designu ještě posílá? Kulaté a zakulacené tvary jsou v kurzu, je to praktičtější a pocitově příjemnější. Ostatně tyto tvary se promítají také do vodovodních baterií. Radost je používat.

Vizitka odbornice

Ing. arch. Ivana Volková založila ateliér Architektiv v roce 2018. Její přístup k designu klade důraz na funkčnost a praktičnost, což považuje za stejně důležité jako estetiku. Nejraději se věnuje vytváření prostorů, které jsou maximálně efektivní a současně působí vzdušně a elegantně. V jejích návrzích dominují nadčasové barvy a materiály, jež oživují osobité prvky vycházející z osobnosti a přání každého klienta. www.architektiv.cz

Zdroj: Ivana Volková, Salone del Mobile