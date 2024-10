Dřevěný nábytek je opět v kurzu, ale jak zajistit, aby se jeho dvířka neprohýbala? Moderní technologie nabízí řešení v podobě několika vrstev dřeva, výsledkem je nábytek odolávající vlhkosti i mechanickému namáhání. Objevte, jak na to!

Pamatujete nábytková dvířka ze dřeva, která se časem prohnula a špatně se dovírala? To už neplatí, pokud se masiv použije ve vrstvách. Stále jde o dřevo, ale zpracované tak, že mu bude dobře dokonce i v místnostech, kde není nouze o větší vlhko.

Máte doma truhláře? Třeba vám vyrobí ze dřeva podobnou parádu jako ve videu, v němž autor místo 5000 dolarů utratil za materiál jen 110 dolarů a vlastní energii a um:

Zdroj: Youtube

Dřevo a vlhkost

Dřevo je přírodní materiál, který neustále přirozeně pracuje. Jak uvádí server www.n-i-s.cz, dřevěné výrobky vyrovnávají kolísání vlhkosti ovzduší v prostoru. Což znamená, že pokud je kvůli vytápění místnost přesušená, dřevo uvolňuje vlhkost, a naopak.

Změna vlhkosti dřeva způsobuje změnu jeho rozměrů, a kvůli tomu časem nábytková dvířka i zásuvky drhnou. Pokud právě tohle nechcete, použijte masiv jinak než z jednoho kusu dřeva.

close info Trachea zoom_in Ukázka "sendviče" ze 3 vrstev, kdy je prostřední část z pohledu dřevěných vláken orientovaná kolmo vůči oběma vnějším. Tím je zajištěn protitah a dvířka se nekroutí

Více vrstev a způsob skládaní

„Aby se dřevěná dvířka nekroutila, je třeba zajistit protitah v rámci jejich skladby – tedy použít několik vrstev dřeva s vlákny orientovanými kolmo na sebe, což lze v podstatě dvěma způsoby,“ říká Martin Dusík ze společnosti Trachea. Odborník vysvětluje, že nábytková dvířka můžou být zhotovená jako třívrstvý sendvič ze spárovky s prostřední silnější vrstvou, která je orientovaná kolmo na obě vnější (vrstvy se lepí).

Anebo mají nábytková dvířka rámovou konstrukci vyztuženou střední příčkou. Což znamená, že obvodovou konstrukci tvoří 4 díly, lepené kolmo k sobě. Do konstrukce se vsadí středový kus (také může být z masivu, nebo i z dýhované překližky či jiného materiálu, například skla).

Díky oběma způsobům pracuje každý kus dřeva opačným směrem, a tím se zajistí tvarová stálost.

Kam dřevo (ne)může

Dřevo můžete mít doma všude. S oblibou se používá v místnostech jako obývací pokoj nebo pracovna či ložnice, kde je minimální styk s vlhkostí, a proto se váš nábytek příliš mechanicky nenamáhá.

Nicméně dřevěné skříňky atd. můžete mít i v místnostech se zvýšenou vlhkostí, typicky jde o kuchyni a koupelnu. V těchto případech má být dřevo ošetřené speciální povrchovou úpravou, která zamezí okamžitému proniknutí zvýšené vlhkosti (avšak nikoliv vody!) do struktury dvířek. Pokud dřevo postříkáte vodou a tu hned otřete, nábytek to zvládne. Kdybyste však vodu nechali na nábytku stát delší dobu, časem se to projeví.

close info Dřevojas zoom_in Řada koupelnového nábytku Invence nabízí dubové provedení s lakovanou povrchovou vrstvou, díky které skříňky obstojí i ve vlhkostně náročných podmínkách

Pozor na problematická místa

Kromě formy zpracování dvířek má vliv na jejich dlouhou životnost také konkrétní umístění v prostoru. Když například použijete masiv v kuchyni nad varnou deskou, u níž chybí odsavač par, nebo nad rychlovarnou konvicí, ze které několikrát denně stoupá horká pára, dvířka příliš namáháte. Daleko více, než kdybyste dřevo použili třeba jen do spodních skříněk kuchyňské sestavy.

V koupelně lze masiv využít bez obav například na čelních dvířkách a bocích umyvadlových skříněk – prostě tam, kde nepřijde do přímého a dlouhodobého styku s vodou. Naopak není vhodné masiv používat ve formě umyvadlové desky nebo v bezprostřední blízkosti vany či sprchového koutu.

Nebojte se imitací

Milujete dřevo, ale současně se obáváte, zda to u vás doma přežije bez úhony? Vsaďte na imitace. Dnes jsou totiž tak dokonalé, že je na první pohled od pravého dřeva téměř nerozeznáte.

„Mezi cenově nejdostupnější patří fóliovaná nábytková dvířka, která dokážou dřevo imitovat na pohled a současně díky realistické 3D struktuře také na dotek. Fólie navíc obepíná dvířka i na všech hranách, které jsou v důsledku toho přetažené beze spár a tudíž odolné vůči pronikání vlhkosti do dvířek,“ dává tip Martin Dusík.

Další oblíbenou a cenově přívětivou imitací dřeva je lamino hraněné ABS hranami. U nich je důležité použití typu lepidla. PUR lepidla dokážou odolat přímému kontaktu s vodou, takže zvýšená vlhkost těmto dvířkům vůbec nevadí.