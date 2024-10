Jste v situaci, kdy vás rostoucí ceny nemovitostí nutí přehodnotit velikost vašeho bytu? Pokud se potýkáte s omezeným prostorem v koupelně a marně přemýšlíte, jak si ji efektivně zařídit ke každodenní hygieně, tak nezoufejte! Přinášíme tipy, jak i z malé koupelny vytvořit útulné a funkční místo.

Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) se byt v ČR v roce 2022 prodával průměrně za 61 797 Kč na m², v Praze byla průměrná cena bytu dokonce ve výši 112 677 Kč na m². Ceny bytů se tak meziročně zvýšily o 16,3 %.

Finanční situace na trhu se bohužel výrazně nemění, proto musí budoucí nájemníci stále častěji volit skromnější byty s menšími místnostmi, včetně koupelen. Ty při zařizování mohou nahnat mnoho vrásek, přitom klíč k úspěchu spočívá ve správně zvoleném nábytku.

Nábytek s malou hloubkou

Jestliže bojujete s prostorem, je dobré volit nábytek s menší hloubkou. Začít můžete rovnou od umyvadlové skříňky, kterou dnes seženete s hloubkou nepřesahující 30 cm.

„I pro malé koupelny jsou k dispozici umyvadlové skříňky v užším provedení jako například koupelnová řada Host. Avšak s praktickým odkládacím prostorem umístěným dle modelu umyvadla buď vzadu u stěny, nebo na boku. Ke skříňkám dle šířky můžete zvolit čtvercové umyvadlo Gladi anebo obdélníkové Mici a Zoom,“ uvádí Ing. Petr Blažek, ředitel společnosti Dřevojas, tradičního českého výrobce koupelnového nábytku.

Skříňky lze pořídit také ve variantě bezúchytkového otevírání push-to-open, takže v koupelně ušetříte zas o kousek místa více.

Umyvadlová deska jako univerzální prvek

Je vaše koupelna malá a k tomu navíc i trošku atypická? Skvělou službu zde vykoná deska pod umyvadlo. „Umyvadlové desky jsou vyráběny na míru, takže se není třeba obávat, že by do mini koupelny nepasovaly. Aby byl malý prostor využit na maximum, lze k nim připojit i spodní doplňkové skříňky s odkládací plochou,“ informuje Ing. Petr Blažek.

A hned navazuje: „Desky jsou navíc vyráběny i z HPL laminátu, který zaručuje vyšší odolnost vůči oděru a vysoké koupelnové vlhkosti.“ Zvolit můžete jak oblíbenou bílou barvu, tak i různé dekory dřeva. Záleží pouze na vás, jaký design pro svoji koupelnu preferujete.

Zrcadlo s úložným prostorem navíc

Pokud jste ve fázi rekonstrukce, popřemýšlejte o vestavěných zrcadlových galerkách, které splývají se stěnou, a veškeré úložné místo je šikovně skryto ve zdi.

„Výhodou vestavěných galerek je jejich minimální zabírání prostoru v koupelně. Nad zeď totiž vystupuje pouze několikamilimetrový dřevěný rámeček,“ říká Ing. Petr Blažek z Dřevojasu.

„Oboustranná zrcadlová dvířka galerky GRID se dají pohodlně otevřít za pomoci nerezových úchytek, díky kterým zůstane zrcadlová plocha vždy bez otisku prstu. Po otevření automatické čidlo rozzáří LED diodové osvětlení, jenž osvětlí celý prostor skříňky až do nejzazších koutů.“

Pokud koupelnu na galerku včas připravíte, můžete si současně užívat i praktické elektrické zásuvky s přívodem 230 V, které jsou zde zabudovány.

Vestavěné koše na prádlo

I do té nejmenší koupelny můžete umístit koš na špinavé prádlo. Nejlépe však uděláte, když ho pěkně uschováte do skříňky, kde bude vše diskrétně skryto před okolním světem až do okamžiku vyprání.

„Doplňkový koš na prádlo lze zabudovat do většiny našich koupelnových skříněk s dvířky. Do vyšších i nízkých, závěsných či stojacích. K uchycení stačí pouze dva šroubky, instalaci tak zvládne opravdu každý,“ vysvětluje Ing. Petr Blažek z Dřevojasu.

A dodává: „Koš na prádlo je ze skříňky snadno vyjímatelný, prádlo tak stačí jenom jednoduše vysypat do pračky.“ I tato vychytávka vám může usnadnit organizaci malé koupelny a zajistit dojem stále čisté a uklizené místnosti. Ten jistě oceníte vy i nečekaná návštěva, která jednou za čas překvapí každého z nás.