Na začátku stála nenápadně vyřčená věta manželského páru, že by si rád na stáří dopřál dům podle svých představ. Její vyslovení a nastěhování do nového bydlení dělilo asi šest let.

Investoři z obce na Plzeňsku plánovali dům snů opravdu dlouho. Nakonec se rozhodli nechat vše v rodině a požádali o pomoc jednoho ze svých synů s jeho partnerkou, tenkrát budoucích architektů těsně před ukončením studia.

Zdroj: VLM

Zhruba dva roky se diskutovalo o výsledné podobě domu i jeho vybavení, přibližně čtyři roky probíhala realizace z větší části řešená svépomocí. Jakub a Alexandra Hoffmannovi z hurá studia projekt přihlásili do soutěže Interiér roku 2022, kategorie Nízkonákladové bydlení.

Netradiční základy

Architekti navrhli pasivní dřevostavbu stavěnou metodou two by four s tím, že přízemí budou trvale obývat investoři, což jim nabízí velké plus – život bez bariér. Podkrovní vestavba vytvořila zázemí pro návštěvy jejich tří dětí s rodinami. Z pohledu čísel má zastavěná plocha 103 m2, užitná plocha v přízemí nabízí 82 m2 a v podkroví 60 m2.

close info Lucie Kastnerová zoom_in Pohled na obytnou místnost s krbem, kuchyní a jídelnou

Dům nemá klasické základy, ale polštář z pěnosklového štěrku. „U nás stále jde o poměrně netypický způsob založení domu, kdy se vyhloubila jáma přesahující budoucí půdorys stavby cca o 50 cm. Vyplnila se vrstvami štěrku různých frakcí, na toto souvrství se mezi geotextilie nasypala a zhutnila vrstva pěnosklového štěrku.

Pěnosklo funguje jako tepelná izolace ze spodní strany vyztužené železobetonové základové desky, která navazuje na tepelnou izolaci obvodu základové desky a stěn. Dům je tak souvisle izolovaný ze všech stran,“ vysvětluje architekt.

Solární zisky

Objekt se na pozemek zasadil tak, aby hřeben střechy mířil severojižně. Hlavní obytná část se orientuje na jih a díky velkoryse řešeným oknům nabízí i v zimě spoustu solárních zisků. Proti přehřívání v létě se chrání skladbou obvodové stěny a mobilní stínicí technikou.

close info Lucie Kastnerová zoom_in Dům samotný je vytápěný poměrně konvenčně plynem. Krbová vložka slouží spíše pro navození atmosféry než jako hlavní zdroj tepla

Na sever a východ se pak situovaly prostory, které mají být chladnější i v létě (ložnice, šatna, komora nebo technická místnost). Celé přízemí lze příčně provětrávat.

Investice a úspory

Od začátku bylo jasné, že se nesmí překročit daný rozpočet. Proto se investovalo hlavně do prvků, které by měly sloužit řadu let a společně s domem přirozeně stárnout. Jde o velká okna a o dvouvrstvou dubovou podlahu v obytné části přízemí. A kde se šetřilo? Zejména v podkroví, které není celoročně obývané (například podlaha je z lakovaných OSB desek).

Vlastníma rukama

Manželé preferovali praktický a jednoduchý interiér. „Proto jsme navrhli co nejvíce vestavěného nábytku, například větší část kuchyňské linky je vložená do stěny. Přiznané nosné stropní trámy ze smrkových hranolů jsme použili proto, abychom v hlavním obytném prostoru zvýšili světlou výšku (jinde jsou trámy skryté podhledem) a prostor byl vzdušnější,“ upřesňuje Alexandra Hoffmannová.

Drtivou většinu atypického nábytku investor vyrobil z březové překližky a bílého lamina. Což kladlo větší nároky na architekty – ti museli vymyslet nábytek tak, aby se dal zhotovit v improvizovaných domácích podmínkách.

Detaily s vtipem

Jako obklad stěny za kuchyňskou linkou se použilo na údržbu nenáročné drátosklo, které se promítá také do interiérových dveří, kde nahrazuje tradiční skleněné výplně. Zárubně ze smrkových hranolů se rovněž řešily svépomocí (lícují s povrchem stěn a po obvodu mají drážku, která je odsazuje od stavebních konstrukcí).

close info Lucie Kastnerová zoom_in Když nebylo možné sehnat lišty na podlahu, jež by barevně ladily s dřevěnou krytinou, architekti přišli s neobvyklým řešením. Použili konopné lano, které podporuje venkovský charakter domu

Co ještě stojí za zmínku? „Nemohli jsme najít podlahovou lištu, která by barevně a strukturou odpovídala dubovému dřevu. Nakonec jsme rodiče přesvědčili a podlahu jsme „olištovali“ konopným lanem. Barevně ladí a současně vtipně doplňuje charakter domu,“ uvádí Jakub Hoffmann. Jsme přece na vesnici...

Interiér roku - Soutěž Interiér roku, kterou pořádá Institut bytového designu, každoročně oceňuje výjimečné soukromé i veřejné interiéry navržené českými a slovenskými architekty. Do devátého ročníku soutěže mohli designéři a architekti přihlašovat své nově realizované projekty do 28. února 2024. Více se dozvíte na https://www.interierroku.cz. Časopis a webové stránky DŮM&ZAHRADA jsou mediálním partnerem soutěže.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 2/2024.

Zdroj: Dům&Zahrada