Těšíte se, že si v neděli zapálíte 1. svíčku na adventním věnci? Pokud ho ještě nemáte, nabízíme vám 3 možnosti, jak hezky a rychle nahradit tradiční adventní dekoraci. Kterou z nich si vyberete?



Tradice adventních věnců je prastará, ale zvyk zapalovat na něm svíčky patrně pochází z 19. století. A současně dokládá, že adventní věnec může mít více podob. Zpravidla bývá kruhový, nic se však nestane, pokud ten letošní získá i jinou podobu. Inspirujte se našimi super rychlými nápady.

Jak vysvětlit dětem, co je to advent? Video vám pomůže:

Zdroj: Youtube

Jak to bylo s těmi svíčkami

Nápad použít na adventní věnec svíčky vznikl patrně v roce 1839. Když se děti v hamburském sirotčinci stále ptaly, kdy už přijdou ty Vánoce, jejich vychovatel si pomohl jednoduše. Na dřevěný kruh dal řadu malých červených svíček a 4 větší bílé svíce. Každý den se zapálila jedna svíčka, ty bílé byly určené na neděli. A děti měly jasno, jak dlouho ještě musí čekat. Posléze se milá tradice ustálila na počtu 4 svící, každá pro jednu adventní neděli, a to z čistě pragmatického důvodu - bylo to levnější.

1. návod: Ze staré šály a LED svíček

Tahle super jednoduchá dekorace má základ ve staré pletené šále, stačí ji překroutit, přehnout na polovinu a konce zagumičkovat. Pak ji stočte do kruhu, konce šály provlékněte, nebo opět spojte další gumičkou. Položte ji na kruhový tác nebo dřevěné prkénko, dovnitř ještě vložte menší kruhový tác či obrácený velký plochý talíř, případně kulatinu a na to postavte 4 LED svíčky na baterie.

Hřejivý adventní věnec dozdobte LEDkovým svítícím řetězem, dá se přidat větvička se šípky či jiná, na škodu nebude ani pár vánočních ozdob, můžou být například dřevěné.

close info d zoom_in Bezpečně: Adventní věnec z pletené šály a LED svíček

2. návod: Ze staré formy na bábovku

Vraťte do života nepoužívanou starou formu na bábovku nebo na dort, ale může mít i jiný tvar. Její povrch očistěte a zdrsněte, pak natřete barvou, my jsme zvolili Primalex vrchní barvu. Pokud je forma opravdu "jetá", použijte dvě vrstvy barvy, s patřičným odstupem. Až perfektně zaschne i 2. nátěr, vnitřek formy vyplňte floristickou hmotou, kterou jste nechali předem nasáknout vodou. A zapíchejte větvičky klidně z přírody, nebo je zkombinujte třeba s nevěstiným závojem jako my. Nakonec do hmoty rovnoměrně zapíchněte 4 kovové bodce a přidejte svíčky.

close info Primalex zoom_in Netradičně: Korpus věnce nahradí stará forma na bábovku vyplněná floristickou hmotou, svíčkami a přírodninami

3. návod: Když máte rádi vánoční hvězdu a bojíte se svíček

Adventní věnec může nahradit další typicky vánoční atribut a tím je vánoční hvězda (poinsettie). Potřebujete 4 čiré sklenice, poslouží i skleněné nádoby například od zavařenin. Každou sklenici očíslujte od jedné do čtyř. Dají se použít číslice jako samolepky, nebo je vystřihněte ze zbytků filců či jiné jednobarevné tkaniny a přilepte, případně číslice napište nesmazatelným fixem.

close info Stars for Europe zoom_in Moderně: Adventní věnec nahradí 4 očíslované sklenice s vánoční hvězdou

Ze středně velké vánoční hvězdy odřízněte 4 stonky s barevnými listeny, jejich konce ponořte asi na pět sekund do horké vody o teplotě 60 stupňů a poté do studené vody (kvůli prodloužení trvanlivosti) a vložte do sklenic s vodou. Hezky vypadá, když prostor nad číslicemi ještě obtočíte například stužkou ve stejné barvě, jako je barva číslic, ale není to nutné. Sklenice postavte na místo, kolem něhož často chodíte, a těšte se na Vánoce.