Zloději nikdy nespí ani si neberou dovolenou. Vše, co je pro vás cenné, byste proto měli před jejich nájezdy pečlivě chránit. Poradíme vám, jak to udělat.

Policejní statistiky loni v Česku evidují téměř 6 000 vloupání do bytů, rodinných domů a víkendových chat. Nejčastěji ke krádežím dochází v hlavním městě, následuje Moravskoslezský kraj v těsném závěsu s Brnem a okolím.

Zloději jsou zkrátka stále v pohotovosti. Kdo se s jejich nájezdem setkal, většinou okamžitě jednal. Vyměnil zámky či celé dveře, nakoupil a zapojil bezpečnostní kamery i čidla oken. Jenže zabezpečení rodinného domu je daleko složitější než bytu.

A tak zbývá poslední jistota – bezpečné zamykací kovové schránky na cennosti. Od toho jsou odvozena jejich jména. Malý a především na dokumenty určený sejf pochází z anglického slovesa „save“ – chránit; trezor má původ ve slově „treasure“ – poklad.

Přítel na celý život

Lidé poklady před zloději schovávali odjakživa, i když se vzhled a hodnota cenností v průběhu staletí měnily. Důležité dokumenty, šperky, notebook, fotoaparát, disky s fotografiemi, sbírku známek a mincí můžete zavřít do trezoru. Existují případy, kdy je domácí trezor povinný – třeba když jste držiteli střelných zbraní či pracujete s dokumenty označenými slovem „tajné“.

Ocelovou skříň(ku) si kupujete jednou, maximálně dvakrát za život, takže lze doporučit o něco větší kousek s nadějí, že hodnotných věcí bude ve vašem životě přibývat. Vejdou se do něj třeba i šanony firemního účetnictví nebo důležité doklady.

Krása k neunesení

Větší trezor by měl být zazděný nebo pevně přišroubovaný do zdi či k podlaze. I bez toho se můžete spolehnout na to, že si ho chmaták jako suvenýr neodnese. Tělo trezorů totiž tvoří těžká ocel, v ideálním případě ta pancéřová. Důležitá je její tloušťka a počet vrstev pláště, který může být pro větší váhu a zpevnění vylitý betonem.

close info Boca do Lobo zoom_in Pro fajnšmekry a jako funkční designový doplněk poslouží velký skříňový trezor Baron Gold navržený ve futuristickém stylu

Nejchoulostivějším prvkem jsou dveře, musí být proto zesílené a měly by mít panty umístěné zevnitř, navíc kryté bezpečnostním lemem. Větší trezory včetně těch na dlouhé palné zbraně váží přes 100 kg, volně stojící a skříňové dosahují až půl tuny. Už při koupi byste proto měli uvažovat také o tom, zda projdou dveřmi a bude jim odpovídat nosnost stropů.

Filmová klišé

Úschova menších sejfů, pokladniček a mincovníků do skříně či za obraz je provařené filmové klišé. Buďte si jisti, že zloději budou vysněnou „káču“ hledat právě tam. Bezpečnější umístění je ve zdi či dokonce pod podlahou, zejména na méně obvyklém místě – v kuchyni, garáži či na WC.

close info Alza zoom_in Dveře vyřezané laserem a zesílení v klíčových částech odolných proti navrtání i úderům. Domácí trezor se otevírá a zamyká pomocí PIN kódu nebo otiskem prstů

Pamatujte ale na to, že i menší sejf na rodinné dokumenty s rozměry zhruba 35 x 25 x 25 cm by měl mít při instalaci napevno okolo alespoň 10 cm prostoru. Ten se posléze vylije betonem, aby sejf nešlo jen tak vybourat. Pozor, levnějším čínským produktům nevalné kvality bez příslušné certifikace je lepší se vyhnout.

Raději vyšší třída

Na trhu je bezpočet typů trezorů v různých cenových hladinách a bezpečnostních třídách. Proto je třeba předem zvážit, na co trezor využijete a zda bude vyhovovat požadavkům pojišťovny, která jeho obsah pojistí.

Trezory bezpečné proti vloupání, sejfy i trezorové dveře se podle normy EN 1143 dělí do pěti tříd. Nešťastná nula se vztahuje na výrobky pro uložení menších finančních částek.

close info Kaufland zoom_in Nejlépe k zazdění se hodí trezor Yale Laptop Premium YLM/200/EG1. Můžete jej uložit i do skříně, pokud bude dostatečně ukotven

Nejprodávanější třída pro domácnosti je jednička, po dvojce sahají hodináři, zlatníci či státní instituce. Třetí třída je určená pro větší podniky a čtyřku a pětku využívají jen bankovní a finanční instituce. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

Zdroj: Dům&Zahrada