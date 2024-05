Zloději nikdy nespí ani si neberou dovolenou. Vše, co je pro vás cenné, byste proto měli před jejich nájezdy pečlivě chránit. Poradíme vám, jak to udělat

Policejní statistiky loni v Česku evidují téměř 6 000 vloupání do bytů, rodinných domů a víkendových chat. Nejčastěji ke krádežím dochází v hlavním městě, následuje Moravskoslezský kraj v těsném závěsu s Brnem a okolím.

Zloději jsou zkrátka stále v pohotovosti. Kdo se s jejich nájezdem setkal, většinou okamžitě jednal. Vyměnil zámky či celé dveře, nakoupil a zapojil bezpečnostní kamery i čidla oken. Jenže zabezpečení rodinného domu je daleko složitější než bytu.

A tak zbývá poslední jistota – bezpečné zamykací kovové schránky na cennosti. Od toho jsou odvozena jejich jména. Malý a především na dokumenty určený sejf pochází z anglického slovesa „save“ – chránit; trezor má původ ve slově „treasure“ – poklad.

Přítel na celý život

Lidé poklady před zloději schovávali odjakživa, i když se vzhled a hodnota cenností v průběhu staletí měnily. Důležité dokumenty, šperky, notebook, fotoaparát, disky s fotografiemi, sbírku známek a mincí můžete zavřít do trezoru. Existují případy, kdy je domácí trezor povinný – třeba když jste držiteli střelných zbraní či pracujete s dokumenty označenými slovem „tajné“.

close info Kaufland zoom_in Nejlépe k zazdění se hodí trezor Yale Laptop Premium YLM/200/EG1. Jak ale ukazuje fotografie, 19 kg vážící modul lze umístit třeba i do skříně, bude-li bezpečně přikotvený (montážní prvky jsou dodávané s modelem)

Ocelovou skříň(ku) si kupujete jednou, maximálně dvakrát za život, takže lze doporučit o něco větší kousek s nadějí, že hodnotných věcí bude ve vašem životě přibývat. Vejdou se do něj třeba i šanony firemního účetnictví nebo důležité doklady.

Krása k neunesení

Větší trezor by měl být zazděný nebo pevně přišroubovaný do zdi či k podlaze. I bez toho se můžete spolehnout na to, že si ho chmaták jako suvenýr neodnese. Tělo trezorů totiž tvoří těžká ocel, v ideálním případě ta pancéřová. Důležitá je její tloušťka a počet vrstev pláště, který může být pro větší váhu a zpevnění vylitý betonem.

close info Boca do Lobo zoom_in Pro fajnšmekry a jako funkční designový doplněk poslouží velký skříňový trezor Baron Gold navržený ve futuristickém stylu a inspirovaný tradičními technikami využívanými při výrobě švýcarských hodinek

Nejchoulostivějším prvkem jsou dveře, musí být proto zesílené a měly by mít panty umístěné zevnitř, navíc kryté bezpečnostním lemem. Větší trezory včetně těch na dlouhé palné zbraně váží přes 100 kg, volně stojící a skříňové dosahují až půl tuny. Už při koupi byste proto měli uvažovat také o tom, zda projdou dveřmi a bude jim odpovídat nosnost stropů.

Filmová klišé

Úschova menších sejfů, pokladniček a mincovníků do skříně či za obraz je provařené filmové klišé. Buďte si jisti, že zloději budou vysněnou „káču“ hledat právě tam. Bezpečnější umístění je ve zdi či dokonce pod podlahou, zejména na méně obvyklém místě – v kuchyni, garáži či na WC.

Pamatujte ale na to, že i menší sejf na rodinné dokumenty s rozměry zhruba 35 x 25 x 25 cm by měl mít při instalaci napevno okolo alespoň 10 cm prostoru. Ten se posléze vylije betonem, aby sejf nešlo jen tak vybourat. Pozor, levnějším čínským produktům nevalné kvality bez příslušné certifikace je lepší se vyhnout.

Raději vyšší třída

Na trhu je bezpočet typů trezorů v různých cenových hladinách a bezpečnostních třídách. Proto je třeba předem zvážit, na co trezor využijete a zda bude vyhovovat požadavkům pojišťovny, která jeho obsah pojistí.

Trezory bezpečné proti vloupání, sejfy i trezorové dveře se podle normy EN 1143 dělí do pěti tříd. Nešťastná nula se vztahuje na výrobky pro uložení menších finančních částek. Nejprodávanější třída pro domácnosti je jednička, po dvojce sahají hodináři, zlatníci či státní instituce. Třetí třída je určená pro větší podniky a čtyřku a pětku využívají jen bankovní a finanční instituce.

close info Trezorshop zoom_in Digitální trezor M1 s elektronickým kódovým zabezpečením. Díky menším rozměrům ho lze umístit a připevnit šrouby jak do domácnosti, tak na chatu či třeba do karavanu

Bezpečnostní třída jakož i vybavení zámky certifikovanými dle normy EN 1300 jsou určující také pro výši uložené finanční částky či jejího ekvivalentu v podobě cenných předmětů. Na nich záleží, na jaký limit lze obsah trezoru pojistit.

Například pro částku ve výši do 3 000 000 Kč se vyžaduje třída II a jeden zámek třídy A, pro částku až 5 000 000 Kč je nutný trezor třídy III se zámkem typu B. Každá pojišťovna k tomuto úkonu přistupuje jinak – někdy vyžaduje i další pasivní bezpečnostní prvky zabraňující vstupu do domu.

U menších sejfů se vychází ze základních tříd Z, nejvyšší je označení Z3. Do schránek lze uložit a pojistit peníze v řádu několika desítek tisíc korun. Navíc se u trezorů někdy uvádějí i takzvané jednotky odporu – RU (Resistance Unit).

close info XiaomiPlanet zoom_in Trezor značky Xiaomi s názvem Mijia Smart Deposit Box se sice na českém trhu nevyskytuje, ale můžete si ho nechat poslat. Je z mnohovrstevné nerezavějící oceli, jež se používá například při výrobě lodí či mostů

Také u nich platí přímá úměra: čím je počet vyšší, tím vyšší je ochrana a delší čas pro možné překonání zámků. O kategorii výrobku by měl informovat štítek výrobce na vnitřní straně dveří, a to poté, co trezor či sejf schválí speciální zkušebna. V Česku to je například společnost TrezorTest.

Informace k trezorům (produkty ve fotogalerii)

Dveře vyřezané laserem a zesílení v klíčových částech odolných proti navrtání i úderům. Tím vším disponuje domácí sejf Yale Maximum Security YSEM/250/EG1 o objemu 18,6 l, vhodný pro uložení menších věcí, šperků či dokumentů. Otevírá a zamyká se pomocí PIN kódu nebo otiskem prstů. Jen v případě, že by se vybila baterie na elektronickou odezvu, máte pro rychlou jistotu k otevření i klíč s dvojitým profilem. Alza

Auto není trezor, bývá napsáno na stěnách veřejných garáží jako výstraha pro ty, kdo ve voze nechávají bez dozoru hodnotné věci. Ty menších rozměrů však lze s jistotou zavřít do bezpečnostní výsuvné schránky od holandské firmy Carpoint se zámky odolnými vůči vypáčení. Dá se namontovat do interiéru auta, byť nejčastěji sídlí v zavazadlovém prostoru. ADC autodoplňky

Pro fajnšmekry a jako funkční designový doplněk poslouží velký skříňový trezor Baron Gold navržený ve futuristickém stylu a inspirovaný tradičními technikami využívanými při výrobě švýcarských hodinek. Spojení není náhodné, trezor ukrývá i dvanáct schránek pro drahé mechanické chronografy vybavené natahovacími strojky. Výjimečný kus vysokého řemeslného zpracování ocení především vyznavači extrémního luxusu. Boca do Lobo

Nejlépe k zazdění se hodí trezor Yale Laptop Premium YLM/200/EG1. 19 kg vážící modul lze umístit třeba i do skříně, bude-li bezpečně přikotvený (montážní prvky jsou dodávané s modelem). Ovládáním a robustností se blíží obdobnému modelu Yale Maximum Security, i v tomto případě platí, že po trojím neúspěšném zadání kódu či nesprávném otisku prstů se na minutu zablokuje. To může nechtěné návštěvníky odradit od dalších pokusů. Kaufland

Podlahové trezory řady SBF jsou určeny k instalaci do podlahy. Čelní desku dveří mají vyrobenou z oceli tloušťky 8 mm, mechanismy zámků a rozvoru jsou chráněny proti odvrtání kalenou manganovou deskou. Také uzamykací závory jsou vyrobeny ze žáruvzdorného materiálu. Splňují požadavky NBÚ ve třídě Tajné – jen ještě najít tajné místo, kam je v běžné domácnosti zabudovat… Trezorshop

Tvar krabice, byť s abnormální pevností a bezpečností, má také digitální trezor M1 firmy tectake s elektronickým kódovým zabezpečením. Díky menším rozměrům ho lze umístit a připevnit šrouby jak do domácnosti, tak na chatu či třeba do karavanu. LED indikátor majitele varuje při snížení kapacity, byť třeba pouze jedné ze 4 tužkových baterií, spiklenecky pak mrká při zadání správného kódu. Stupněm zabezpečení by měl být vhodný i pro majitele krátké palné zbraně. Tectake

Trezor značky Xiaomi s názvem Mijia Smart Deposit Box se sice na českém trhu nevyskytuje, ale můžete si ho nechat poslat. Je z mnohovrstevné nerezavějící oceli, jež se používá například při výrobě lodí či mostů. Uvnitř je pokryt speciálním materiálem, který má kromě absorpce nárazů i antibakteriální vlastnosti, je nehořlavý, odolný vůči vlhkosti a plísním. Ovládá se pomocí otisku prstu, hesla tvořeného číslicemi, jednorázového hesla, dálkového bluetooth připojení či mechanicky klíčem. XiaomiPlanet

Šedý nábytkový trezor Fire Safe 40 od značky Rottner má certifikovaný trezorový zámek s dvěma klíči bezpečnostní třídy S2. Kromě toho se může pochlubit ohnivzdorností, kdy dokáže cenné papíry a dokumenty ochránit po dobu 30 minut. Podílejí se na tom i betonové výplně mezi stěnami a polička uvnitř. Tentýž trezor nabízí i možnost uložení zbraní a munice. Allegro

Silný a neproniknutelný je designový sejf Knox Luxury Safe od portugalské značky Boca do Lobo, kombinující funkčnost se smyslem pro fantazii. Zaujme pevnou černou mřížkovou strukturou se zlatými nýty pokrývajícími leštěné tělo – takže vypadá jako středověké truhlice na poklady. Boca do Lobo

Na dotek prstu

Úroveň zabezpečení trezorů se liší i podle typu zámku či kombinace několika zámků. Nejběžnější variantou je takzvaný motýlkový klíč se zuby po obou stranách. Čím je delší a zámek je zapuštěný hlouběji, tím lépe. Nevýhodou je možné překonání takového mechanického zámku profesionálním kasařem či zámečníkem, což však může majiteli přijít vhod při ztrátě klíče.

close info Alza zoom_in Dveře vyřezané laserem a zesílení v klíčových částech odolných proti navrtání i úderům. Tím vším disponuje domácí sejf Yale Maximum Security YSEM/250/EG1 o objemu 18,6 l vhodný pro uložení menších věcí, šperků či dokumentů

Dále existuje mechanický kombinační číselník, kdy lze na klíč zapomenout, ovšem vstupní číselný kód si musíte pamatovat! Jinak je ovládání jednoduché a v zásadě bezúdržbové.

Až miliony kombinací, které lze v průběhu času snadno měnit, nabízí elektronický číslicový zámek. Ten je v porovnání s předchozími možnostmi tou nejbezpečnější variantou. I zde je potřeba udržet v paměti kód a po čase vyměnit baterii zámku.

Nejmodernější typy trezorů mají takzvané biometrické zámky využívající otisk prstu. Do paměti lze zadat až 100 otisků, navíc je můžete otevřít i zadáním PIN kódu či nadřazeným klasickým klíčem. Po třech nesprávných pokusech se na čas zcela zablokují, což může nezvaného návštěvníka rozhodit a od dalších pokusů odradit.

Historie a luxus: Vlastníte-li historický trezor zvaný popelka nebo sejf z doby Rakouska-Uherska či první republiky, můžete je dát repasovat či nechat zrestaurovat do původní podoby včetně nástřiku takzvaným fládrováním evokujícím strukturu dřeva. Pak funkčně zastoupí i designový kus nábytku. Na tyto zakázky se zaměřuje například česká značka Jinova, která v Jincích u Příbrami otevřela i vlastní trezorové muzeum. Naopak některé zahraniční značky, například italská Boca de Lobo, vyrábějí trezory natolik luxusní, že jejich cena může přesáhnout obsah uzavřený uvnitř.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 4/2024.

Zdroj: Dům&Zahrada