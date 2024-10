Ikonická lampička Flowerpot od Vernera Pantona je příkladem designu, který nestárne a získal si oblibu po celém světě. Chcete ji mít doma? Nemusíte ji kupovat, vyrobte si ji podle našeho návodu. A pro hlavní díly se vydejte do kuchyně.

Slavnou lampičku Flowerpot navrhl světově proslulý designér Verner Panton už v roce 1968. Určitě ho znáte, jde o autora nesmrtelné židle vyrobené z jednoho kusu plastu, které se říká pantonka. Na zhotovení takové židle podomácku myslet nejde, ale troufnout si na výrobu lampičky podobné ikonické Flowerpot už ano. Jdete do toho s námi?

Připravte si materiál a pomůcky

Pokud máte doma starou nohu lampy i s kabelem jednoduchého designu, základ už nemusíte shánět. Ale ani to není problém, nohu lampy dostanete běžně koupit, nejen přes bazar. Pak si připravte dvě kovové mísy o dvou různých průměrech (například my jsme použili 29 a 19 cm, ale může jít i o menší průměry, třeba 20 a 10 cm). Doporučujeme použít starší mísy, přestože ani nové vás nevyjdou draho.

close info Möbelix zoom_in Parádní lampičku vyrobíte ze dvou kovových mís různých průměrů

Ještě potřebujete akrylovou barvu ve spreji, skleněnou dózu/zavařovačku, kousek polystyrenu, dále sadu vrtáků včetně vykružovacího vrtáku na kov (případně i kleště a kladivo), kovový pilník, lepidlo a LED žárovku.

Krok za krokem

close info Möbelix zoom_in Nejprve vyvrtejte otvor ve dnu menší mísy tak velký, aby odpovídal objímce na noze budoucí stolní lampy

close info Möbelix zoom_in Nyní hrany otvoru zbruste pilníkem

close info Möbelix zoom_in Teď důkladně očistěte obě mísy, pak je přestříkejte barvou ve spreji

close info Möbelix zoom_in Až barva opravdu důkladně zaschne, lze na stojan nohy budoucí lampičky nasadit menší mísu, viz fotografie

close info Möbelix zoom_in Nastal čas namontovat žárovku

close info Möbelix zoom_in Nyní je třeba "fixovat" vzdálenost mezi spodní a horní mísou. Nejprve na žárovku v menší míse umístěte skleněnou dózu dnem vzhůru

close info Möbelix zoom_in Pak do středu větší mísy nalepte kus polystyrenu

close info Möbelix zoom_in Na skleněnou dózu v menší míse nyní položte dnem vzhůru větší mísu

1. Nejprve vyvrtejte otvor ve dnu menší mísy tak velký, aby odpovídal objímce na noze budoucí stolní lampy. Zkusili jsme několik variant a doporučujeme použít vykružovací vrták na kov patřičného průměru. Jde to i jinak, ale je to pracnější (dá se vyvrtat řada děr po obvodu budoucího otvoru a střed "vytlouct" pomocí dláta a kladiva nebo "vystříhat" kleštěmi).

2. Nyní hrany otvoru zbruste pilníkem.

3. Teď důkladně očistěte obě mísy, pak je přestříkejte barvou ve spreji. Barva by měla mít pokojovou teplotu, pracujte v dobře větraném prostředí. Nejprve si však barvu otestuje bokem. Podle potřeby naneste s patřičným odstupem dvě vrstvy barvy. Aplikujte je z vnější strany misek.

4. Až barva opravdu důkladně zaschne, lze na stojan nohy nasadit menší mísu, viz fotografie.

5. Nastal čas namontovat žárovku.

6. Nyní je třeba "fixovat" vzdálenost mezi spodní a horní mísou. Použijte skleněnou dózu (může to být i zavařovačka), kterou umístíte do menší mísy na žárovku tak, že dno dózy bude nahoře.

7. Následně do středu větší mísy nalepte kus polystyrenu. Tvarově by měl polystyren odpovídat dnu skleněné dózy.

8. Na skleněnou dózu položte dnem vzhůru větší mísu. Radujte se z výsledku, máte doma parádní lampičku jako od světového designéra, ale za babku.