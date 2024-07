Bílá kuchyně je skutečně jednička. Vždycky bude působit dobře, protože bílá je nadčasová. Stačí změnit pracovní desku, tvarování dvířek nebo jen úchytky a kuchyně hned vypadá jinak. Podívejte se na návrhy, které pro vás vytvořila umělá inteligence.

Zkušenosti kuchyňských studií i mnoha designérů jsou obdobné. Přestože často pokukujeme po různých barvách, zpravidla se znovu vracíme k bílé kuchyni. S ní totiž nejde nic zkazit, ať je v lesku, nebo v matu. Naopak se dá jen a jen vylepšovat, jak dokazují návrhy umělé inteligence. Požádali jsme ji o návrhy menší bílé kuchyně, která z pohledu designu přežije věky.

close info AI - dům a zahrada/VLM zoom_in Bílá kuchyně vygenerovaná umělou inteligencí

Odborníci radí

Kuchyně se nejčastěji řeší do těchto tvarů: rovná jako písmeno I, dvojitá jako písmeno I a souběžně například kuchyňský ostrůvek, zahnutá jako písmeno L a ještě více zahnutá jako písmeno G. Nicméně Bára Krameriová, Bonami designérka, připomíná, abyste správný tvar kuchyně nevolili podle toho, co se vám líbí. Více se zaměřte na uspořádání místnosti a také prostoru, který může být kuchyni věnovaný, stejně jako na váš životní styl.

close info AI - dům a zahrada/VLM zoom_in Bílá kuchyně vygenerovaná umělou inteligencí

Jedním z potenciálních rizik je také podcenění velikosti pracovní desky. Odbornice uvádí, že přípravná plocha by měla být dlouhá ideálně 80 cm či více. Počítejte s námi, kdybyste chystali jen zeleninový salát: prkénko na krájení "ubere" asi do 30 cm, zhruba stejný prostor vedle něj potřebujete na mísu/velký talíř a místo by mělo zbýt i na dochucovadla.