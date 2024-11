S příchodem chladnějších měsíců se mnoho domácností potýká se zamlžováním oken. Je to jednoduché - čím máte větší vlhkost v interiéru, tím spíš se budou vaše okna rosit. Jak s tím naložit po vzoru našich babiček?

Okna se můžou rosit z více důvodů. Vždycky je něco špatně, často jde o samotné užívání domova nebo špatnou montáž oken. Oboje se dá řešit, abyste vlhkost co nejvíce eliminovali, více vám prozradíme v článku zítra. Nyní si připomeneme, jak se orosených oken dočasně zbavit díky zkušenostem našich babiček. Co všechny metody spojuje? Jsou lidově řečeno za hubičku a mnohé "pomůcky" máte běžně doma.

V tomto videu najdete nejvíce praktickou radu, jak můžete vlastními silami omezit rosení oken, snadno a rychle:

Zdroj: Youtube

Vyrobte si domácí pohlcovač vlhkosti

Než si půjdete koupit pohlcovač vlhkosti, můžete si vyrobit vlastní. Do nádobky nasypte kuchyňskou sůl a položte ji na okenní parapet. Sůl pohlcuje vlhkost a její použití proti rosení oken si chválí mnoho lidí. Podobně jednoduše si vyrobíte "odvlhčovač, v němž místo soli bude stelivo pro kočky nebo silikagel (znáte ho, to jsou ty sáčky, které se dávají do krabic s obuví), případně křída, rýže...

close info shine.graphics / Shutterstock zoom_in Osvědčený lapač vlhkosti se jmenuje kuchyňská sůl

Glycerín s lihem

Další osvědčený tip doporučuje smíchat glycerín s čistým lihem, přelít do nádobky s rozprašovačem. Směs nastříkejte na hadřík, optimálně na mikrovlákno, a okna přetřete, následně rozleštěte.

Problematický saponát

Saponát na nádobí jistě doporučovat nemusíme, to už zkusila většina z nás. Není to ale ideální řešení. I kdybyste vytvořili určitou bariéru proti vlhkosti, saponát vytvoří film, na který se "lepí" nečistoty jedna báseň.

Mýdlo, zubní pasta, pěna na holení

To už je lepší na sklo aplikovat pěnu na holení po celé ploše, nebo hranou mýdla či zubní pastou vytvořit na skle mřížku (či klikyháky). A rozleštit. S pěnou to nebude problém, rozleštění "čar" zubní pastou je pracnější a nejhůře to jde v případě mýdla.

Schválně si to vyzkoušejte a pak nám dejte vědět, která babská rada vám nejlépe fungovala.

close info BeautyStars / Shutterstock zoom_in Na jednu stranu hrnkovým rostlinám svědčí umístění u oken, na druhou stranu podporují vlhkost v bytě

A co hrnkovky?

Některé interiérové rostliny si na vlhkosti vysloveně "pošmáknou", dobře ji absorbují. Týká se to například kapradiny, břečťanu, tilandsie, lopatkovce a jiných. Ale pozor, neplatí to pro všechny rostliny! Naopak bohužel platí i to, že hrnkové rostliny umístěné u oken odpařují vlhkost ze zálivky.

Proč je rosení zdraví nebezpečné

Podceňovat rosení oken se nevyplácí. Právě orosená okna společně se zatuchlým vzduchem a v horším případě už i s mokrými flíčky na stěnách signalizují tvořící se plísně. „Kvůli vlhkým zdem se mohou plísně šířit po celém domě, ať už na tapetu, dřevo, plast, nebo omítku. Každodenní činnosti, jako je dýchání, vaření nebo sprchování, koncentraci vodních par ještě zvyšují,“ upozorňuje Tomáš Sysel z Institutu zdravého bydlení.

Riziko vzniku plísní narůstá právě teď, v chladnějších měsících roku, kdy stoupá rozdíl mezi vnitřními a venkovními teplotami. Podceňovat ho znamená zahrávat si se zdravím.

Zítra si přečtete: Rosí se vám okna? Nabízíme profesionální rady, abyste vlhkost omezili na minimum.