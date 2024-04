Florarium je rostlinné terárium, které může mít mnoho podob: od vcelku obyčejných až po divoké instalace plné rozmanitých tropických druhů. Inspirujte se naším návodem, jak si takové originální florarium snadno vytvořit doma.

Co že je to florarium? Je to v podstatě takový menší skleník. Používá se nejčastěji k dekoraci v interiéru, ale některé formy terárií se hodí i k pěstování rostlin venku. Uvnitř floraria vzniká mikrosvět, kde spolu žije několik druhů, a ty se společně proplétají v zajímavou podívanou.

Jak založit florarium

Může to být malé akvárium nejrůznějšího tvaru, skleněný domeček, sklenice nebo jiná skleněná nádoba. Využít můžete i zajímavé sklenice, které byly původně určeny ke zcela jinému účelu. Oproti tomu ve specializovaných zahradnických prodejnách zakoupíte i skleněná floraria určená přímo pro pěstování rostlin.

Materiálem ale nemusí být pouze sklo. Používají se i průhledné plasty nebo nejrůznější kombinace skla, plastu, kovu a dřeva. Správně by měla mít nádoba zúžené hrdlo, nebo vstup po straně, který může být zcela nebo úplně zakryt víkem. Celkový tvar nádoby podporuje udržení vhodného mikroklimatu, které prospívá pěstovaným rostlinám.

Florarium by mělo poskytovat stabilní vlhkost a teplotu podobně jako skleník, ovšem v mnohem menším provedení. Florarium si většinou vystačí s přirozeným světlem, které v bytě je. Pokud jej ale postavíte pod zdroj světla určeného pro rostliny, můžete si dovolit pěstovat i náročnější druhy.

Podívejte se na praktické tipy pro začátečníky níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Bez čeho se to neobejde

V první řadě potřebujete nádobu, potom štěrk nebo jemnou kamennou drť, písek, pěstební substrát podle typu vysazených rostlin, dekorace, jako jsou škebličky, mušle, ulitky, lávová drť, zajímavé oblázky, krystaly, větévky, dřevo a podobně. Další zásadní položkou jsou vhodné rostliny.

Zaměřte se na druhy rostlin se zajímavými listy či strukturou. Nejlépe se osvědčily drobné kapradiny či mechy, kterým vytvoříte vlhké florarium. Velice dobře vypadají i kaktusy různých tvarů. Pro ně naopak vytvoříte suché pouštní florarium. Vybírejte samozřejmě drobnější druhy, kterým malý prostor bude stačit.

Pusťte se do toho

Pro suché florarium nasypte nejprve vrstvu štěrku, pak drť nebo písek a nakonec substrát pro kaktusy. Pro kapradiny a mechy nasypte nejprve vrstvu drtě a pak již specifický substrát s přídavkem rašeliny.

Vzhledem k tomu, že florarium nemá odtokové otvory, doporučujeme vytvořit drenážní vrstvu – tedy alespoň 2 cm štěrku nebo velmi hrubého písku na dno nádoby. Poté do připravené půdy zasaďte rostlinky.

A jak je to s péčí? Florarium potřebuje pravidelnou mírnou zálivku. Dejte si ale pozor, abyste ho nepřelili, protože přebytečná voda nemá kam odejít. Pravidelně ho také roste rozprašovačem. Pokud je nádoba uzavíratelná, nezapomeňte často větrat. Kaktusové florarium zalévejte minimálně a neudržujte v něm vysokou vlhkost. Čas od času přihnojte podle typu pěstovaných rostlin.