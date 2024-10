Veletrh nábytku a interiérů FOR INTERIOR 2024 probíhal na pražském Výstavišti Letňany (PVA EXPO PRAHA) od 3. do 6. října 2024. Navštívili jsme řadu expozic vystavovatelů a můžeme vám prozradit, jak se bude bydlet v následujících měsících a letech.

Pojďte se posadit

Sedací nábytek, rovné a rohové sedačky, které se dají často rozložit a slouží jako postel pro přespání hostů, letos nevynikaly zářivými barvami, ale jejich jednotícím prvkem bylo použití zemitých barevných odstínů a kvalitních potahových materiálů. Různé kombinace šedé, hnědá, okrová a zelená. Tyhle barvy upoutaly naši pozornost u řady vystavovatelů. Výjimečně se objevily nějaké přírodní a květinové dekory.

Zdroj: VLM

Zářivější barvy výrobci mají ve vzornících a dokážou je nabídnout, ale v současnosti je o ně zájem spíše do dětských a studentských pokojů než do obývacích společných prostor. Na fotkách si můžete prohlédnout sedačky a pohovky JECH, Sofa Tkadlec, Bytcentrum, H-interier a řadu dalších. Nabídka ergonomických židlí a stolů do pracoven byla na výstavní ploše také.

close info Václav Maletínský zoom_in Veletrh FOR INTERIOR 2024 - sedací nábytek - JECH

Jak si kdo ustele…

Nabídka matrací a postelí byla na výstavní ploše velmi rozmanitá. Pružinové a pěnové matrace, využití paměťové pěny, antibakteriální matrace. To vše bylo možné vidět, osahat i krátce poležet. Odborníci na ploše nám prozradili, že zákazníci se často ostýchají zeptat nebo vyzkoušet matraci před nákupem a pak nemusí být s výběrem spokojeni.

close info Václav Maletínský zoom_in Veletrh FOR INTERIOR 2024 - postele a matrace - Spime.cz

Matrace za pár stovek vydrží pár let, matrace za pár tisíc může mít záruku 10 let i více. Při výběru záleží nejen na výšce a hmotnosti budoucího uživatele matrace, ale také na jeho věku. Matrace pro děti a dospívající se vnitřním sestavením a povrchovou úpravou mohou lišit od matrací pro dospělé. A jiné matrace jsou určeny pro seniory. Pro mladší ročníky jsou určeny matrace spíše tužší, s přibývajícím věkem dávají zákazníci přednost měkčím variantám.

Kvalitní spánek neobstará jen matrace, ale i postel a její rošt. Jiné spaní bude na matraci položené na pevné desce, pohodlněji se vyspíte na pružinovém a polohovacím roštu, který můžete přizpůsobit okamžitým potřebám. K dobrému spánku budete potřebovat ještě kvalitní polštář, přikrývku a povlečení. Nezapomeňte je pravidelně vyměňovat a prát. Chcete-li, aby vám matrace sloužila opravdu dlouho, zvolte si na ni i nějaký potah. Po pár týdnech užívání ji otočte v horizontální i vertikální ose, aby se moc neproležela.

Výrobky ze dřeva

Stoly a kuchyně na míru, židle do kuchyně a na terasu, různé stoličky, skříňky, skříně, dvířka, postele a podlahy. Dřevo v řadě odstínů sluší v podstatě každému interiéru. Stačí si vybrat podle potřeb a vlastní kapsy. Z hlediska trvanlivosti řada výrobců sází na domácí dub a buk, na výstavní ploše se však našla i řada produktů z teakového dřeva, ratanu a dalších.

close info Václav Maletínský zoom_in Veletrh FOR INTERIOR 2024 - dřevo a dřevěný nábytek - Najman

Kromě hotových celků nás zajímala zakázková výroba. Zastavili jsme se proto u stánku Najman, kde nám pan Libor Najman vysvětlil pravidla a tajemství výroby kuchyňských linek a dvířek na míru. Masivní dvířka vyrábí z tvrdého dubu a jasanu, jako povrchovou úpravu využívá moření, lakování a řadu olejů. Zákazníkům své zboží nabízí už několik desetiletí.

Prosklené varianty jsou podle něj trochu na ústupu, velký zájem je o přírodní vzhled, světlejší barvy, v poslední době se objevují požadavky na šedé a zelené odstíny a velký zájem je o lakovaná dvířka s patinou. Velký důraz klade na kvalitní materiál, proto si dřevo sám připravuje a dosušuje.

close info Václav Maletínský zoom_in Veletrh FOR INTERIOR 2024 - dřevo a dřevěný nábytek - Extori

Kvalitní dřevo si můžete dopřát i na podlahu. Hladké nebo mořené a kartáčované provedení, v různých možnostech barevného zpracování a sestavení. Česká podlaha z českého dřeva. Zní to skvěle, ještě lépe to vypadá. Na pohled i na dotek. EXTORI nenabízí jen podlahy, ale také řadu doplňků. Využijete je v novostavbách i v rekonstruovaných objektech, kde skvěle doplní starý nábytek a vybavení.

Indie v obýváku, kuchyni a ložnici

Na skok v jiném světě. Tak jsme se cítili při prohlížení nábytku Global Interio, který má ve své nabídce stoly, stolky, skříně, postele a židle z manga, akátu a palisandru. Chcete-li si domů dopřát nějaký ten etnostyl, jste u nich určitě vítáni. Nabídnou vám i řadu zajímavých doplňků na stůl i na stěnu.

close info Václav Maletínský zoom_in Veletrh FOR INTERIOR 2024 - Indie, Etno - Global Interio

Ekomateriály na výstavě

Na letošním ročníku FOR INTERIOR nás zaujala i komentovaná prohlídka současných ekomateriálů. Pár fotek z ní najdete v galerii, více informací pak v samostatném článku na našem webu.

close info Václav Maletínský zoom_in Veletrh FOR INTERIOR 2024 - Ekomateriály

Světlo na stůl, na strop a na stěnu

Závěsná světla, nástěnná svítidla, stolní a stojací lampy v netradičním provedení. První zastávka zobrazuje nabídku svítidel Luminex a Fisher & Honsel. LED pásky v ušlechtilém materiálu v podobě kruhů, oválů, křivek a spirál se hodí do moderních kanceláří, pracoven, obýváků.

close info Václav Maletínský zoom_in Veletrh FOR INTERIOR 2024 - světla, osvětlení - Luminex a Fisher & Honsel

Podruhé jsme vytáhli fotoaparát u světelných obrazů, hodin a lamp Light of God - Li-Go. Překvapily nás rozměry, kvalita zpracování a množství dostupných motivů, které je u tohoto českého výrobce k dispozici. Najdou uplatnění v různých interiérech a dokážou vytvořit klidnou a pohodovou atmosféru, pro odpočinek i pro dětský klidný spánek.

Moderní designové akustické stěny s českou stopou

Pásy dřeva, kovu nebo kamene na akustické podkladové desce, akustické panely vyrobené z PET lahví a dřevěné designové obkládací panely na stěnu. Přesně tyhle produkty nás zaujaly na stánku českého výrobce Woodpasta. První panely se jmenují Akusticks, druhé nesou název Echoblock a třetí najdete pod označením Engrave.

close info Václav Maletínský zoom_in FOR INTERIOR 2024 - Woodpasta

Akusticks jsou úžasným řešením pro moderní interiéry jak pro pracovní místnosti, kanceláře firem, tak domácnosti. Echoblock můžete připevnit na stěnu nebo v pásech na strop. Obě varianty významně snižují odraz zvuku a zlepšují akustiku místnosti. Třetí výrobek – frézované obkladové panely Engrave – první dva produkty vhodně doplňují a je možné je v interiérech vhodně kombinovat.

„Uvedené panely v podstatě tříští zvukové vlny a nevrací je odrazem k posluchači. Zlepšují tak zážitek z hudby v místnosti, jsou vhodné pro příznivce hudby, kteří si ji chtějí poslechnout tak, jak ji skladatel složil a interpret nahrál. Uplatnění najdou třeba v místnostech s domácím kinem a u audiofilů“ uvedl při našem rozhovoru Mgr. Tomáš Kučva, jednatel společnosti Woodpasta.

„Z nabídky na našem trhu vybočujeme zaručenou kvalitou, certifikací vlastností i množstvím kombinací barev a materiálů, které můžeme nabídnout. Spolupracujeme s řadou architektů a designérů, zákazníci si produkty mohou prohlédnout i v našem pražském středisku.“

Na skok na FOR GAMES 2024

V době veletrhu FOR INTERIOR 2024 probíhal i veletrh FOR GAMES 2024. Na něj jsme jen krátce nahlédli. Na herní křesla se zájemci mohli podívat i na stánku Anda Seat. Malí hráči a hráčky se bavili plastovými hračkami, ti o něco odrostlejší obsadili místa před obrazovkami na stánku GG Village. Na pár desítek minut hraní jim stačilo pár sedacích vaků a herní křesla, mohli se seznámit s novinkami Lenovo a vyzkoušet svoje schopnosti při hraní na konzolích.

close info Václav Maletínský zoom_in FOR GAMES 2024 - GG Village

Co dodat závěrem? Nabídka vybavení interiérů je stále bohatší, barevně umírněnější a materiálově kvalitnější. Je z čeho vybírat, ale růst cen se nezastavil ani u postelí, stolů, nábytku na míru. I letos bylo na 21. ročníku veletrhu FOR INTERIOR 2024 patrné, že kvalitní věci se levně vyrobit nedají.