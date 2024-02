Chcete být víc v pohodě? Omezit stres, zlepšit náladu a také zdraví? Zapojte do hry váš nos pomocí interiérových vůní. Můžete čichat přímo k lahvičce s přírodním esenciálním olejem. Ale mnohem snáz to půjde s některým aroma difuzérem.

Základem domácí aromaterapie jsou kvalitní esenciální oleje, o nich se na dumazahrada.cz více dočtete zítra (přidáme i tipy na osvědčená afrodiziaka a rušičky napětí nejen v rámci partnerských vztahů). Teď ale zaměřme pozornost na aroma difuzéry, jejichž úkolem je rozptylovat vůni do prostoru. Proč jsou nejoblíbenější? Jejich provoz buď nestojí nic, nebo pár kaček a až na jednu výjimku jsou bezpečné.

Zajímá vás, jak dlouho bude vonět aroma difuzér? A co jsou to fibra tyčinky?

Předchůdce: aromalampy

Dříve velmi populární nosiče vůní z keramiky potřebují oheň - zapálenou svíčku. Ta se dává do spodní části aromalampy, do horní nalijete trošku vody a nakapete nejlépe přírodní vonnou esenci. Nebo využijete aroma vosk (bez vody). Nevýhodou aromalamp je jejich kontrola, musíte hlídat hořící svíčku i hladinu vody.

Nejoblíbenější: aroma difuzéry s tyčinkami

Nejpopulárnější nosič vůně v interiéru má podobu více či méně ozdobné nádobky, zpravidla ze skla. Do ní nalijete vonnou esenci. Následně do nádobky vložíte tyčinky, ty se vyrábí z přírodních materiálů (ratan, bambus), ale i syntetických.

Všechno má svoje, někdo nad syntetikou ohrne nos, jiný bude rád, že právě z ní vyrobené tyčinky „distribuují“ vůni rychleji. Podpořit intenzitu vůně pomáhá proudění vzduchu, tedy i to, když kolem aroma difuzéru projdete. Nebo na chvíli otevřete okno. Jakmile vonná esence dojde, dolijte novou.

Další možnosti: přívěsky, kamínky, destičky

Malé přívěsky, kamínky nebo destičky z porézní (neglazované) keramiky nebo speciálního porcelánu můžete mít kdekoliv. V misce třeba na komodě, zavěšené u vašeho pracovního stolu, ve skříni s prádlem, u topení, na dveřích... Prodávají se už navoněné, a když vůně vyprchá, na keramiku či porcelán nakapete novou vonnou esenci a znovu je vesele používáte.

Moderní: aroma difuzéry na baterie nebo do zásuvky

Existuje více řešení, nejčastěji se používají vzduchové a ultrazvukové aroma difuzéry. Do vzduchového difuzéru nalijete vonnou esenci, po zapnutí přístroje se vůně začne rozptylovat do prostoru. Ultrazvukové difuzéry současně zvlhčují vzduch, proto se do nádoby nejprve nalije voda, až pak se přidá vonná esence. Ultrazvukové aroma difuzéry někdy bývají vybavené i chromoterapií (jde o barvu a energii světla). Další výhody elektrických difuzérů najdete v tomto článku.

Moderní a současně dekorativní spotřebiče pracují díky bateriím nebo mají kabel, který strčíte do elektrické zásuvky. V tomto případě si vybírejte aroma difuzéry i na základě výkonu, aby dokázaly účinně provonět místnost, kde je budete používat.

