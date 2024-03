Trend je změna a inspirace k novému trendu je všude kolem nás, dá se najít i na ulici. Které barvy a interiérové vize jsou aktuálně v kurzu? A vrací se oblíbené retro, nebo ho snad nahradí nový interiérový styl?

Hledáte inspiraci pro osvěžení interiéru? Za několik dnů startuje veletrh interiérového designu Design Shaker (11. až 14. 4. 2024), kde se představí řada tuzemských i zahraničních značek. A také zajímavý doprovodný program včetně konference Materiál + Trend. Právě na ní se můžete potkat se dvěma zahraničními experty, pro něž jsou trendy „denním chlebem“. Co nám řekli? Shodují se jejich názory?

Chcete vnést k vám domů více hravosti? Stačí se vrátit v čase. Troufnete si na tyhle barvy?

Stefan Nilsson: Trend je změna

Stefan Nilsson je nejznámější švédský lovec trendů. Jak vnímá aktuální trendy v interiérovém designu?

Stále máme postpandemické období, kdy vidíme, že setkání lidí jsou nesmírně důležitá. I maloobchod se kvůli tomu mění. Nikdo nechce být doma – je klíčové nakupovat v kamenném obchodě. Tento energický trend je vidět v používání barev, jde o výrazné, jasné barvy a vzory.

Zároveň je vidět obrovský trend v nostalgii. Statisticky podle Pinterestu tento druh informací vyhledáváme velmi často. Po delší době uvidíme návrat 80. let. Lesklé povrchy, pop music, pruhy a také elitářství... Zmínit lze hesla jako snové pastely, umělá inteligence, folklór s červenými barvami, tropická zeleň...

close info ABF zoom_in Švédský lovec trendů Stefan Nilsson

Co je vlastně trend?

Trend je změna. Je to něco, co děláme a co je nové, nebo co jsme už dlouho nedělali. I nová technologie může být trendem, stejně jako nové chování jako například „vintage hunting“. Když se tím řídí hodně lidí, je trend velký a naopak.

Mým úkolem coby lovce trendů je shromáždit tato nová chování a pokusit se zjistit, zda mají společné vlákno. Mou prací je také předvídat, kdy se toto nové chování prosadí a stane se komerčním, aby značky, respektive firmy mohly pracovat s trendy.

Která oblast trendů vás nejvíce zajímá a proč?

Chování lidí. Chci pochopit, proč něco chceme. Co to chtění spouští a ovládá. Pracuji ve všech možných odvětvích, ale lidé si mě nejvíce spojují s interiérovým designem. A to je zajímavá oblast. Budeme v budoucnu pracovat z domova? Budeme si pěstovat vlastní zeleninu? Budeme mít naše domovy neustále propojené? Právě teď se hodně mluví o barvách a důvodem je hlavně to, že opouštíme období bílé, šedé a béžové. Jsme posedlí barvami!

Kde hledáte trendy a odkud čerpáte informace o těch nových?

Pracuji se čtyřmi zdroji. 1. Čtu všechny druhy statistik, které se mi dostanou do rukou. 2. Pak je to mnoho rozhovorů a debat, kde se o tomto tématu bavíme a řešíme jej. 3. Dívám se do historie. Už jsme to někdy dělali? Existují podobnosti a změny? 4. Jezdím po světě na 20 až 30 veletrhů nebo týdnů designu ročně. To mi dává informace o tom, co se skutečně objeví na trhu. Důležitá je také návštěva světových měst jako Londýn, Paříž, New York, Tokio a Milán. Musím vidět, co se tady děje na ulicích.

Judith Van Vliet: Teplé barvy jsou klíčové

Holanďanka Judith Van Vliet je mezinárodně uznávaná expertka na barvy. Mimo jiné se podílela na klasifikaci letošních trendů pro největší světový veletrh bytového textilu Heimtextil. Působila také jako prezidentka Color Marketing Group - mezinárodní asociace profesionálů v oblasti barevného designu. Jaké barvy nyní považuje za top v interiérovém designu?

Bílá a špinavě bílá letos zaznamenávají zajímavý návrat. Zdá se, že béžová také zůstává trendem v kombinaci s některými krásnými terakotami v odstínech červené a oranžové. Terakota je hřejivá, příjemná a dynamická. Teplé barvy jsou pro dnešní interiéry klíčové.

close info ABF zoom_in Světově uznávaná expertky na barvy Judith Van Vliet

Odkud čerpáte informace o nových trendech a barvách?

Inspirace k barvám může pocházet doslova odkudkoliv. Tady neexistuje žádná standardní odpověď. Může to být příroda, ale i barevná kombinace, na kterou narazíte při chůzi po ulici, a ta vás inspiruje. Důležité je stále pozorovat, být otevřený svému okolí, nenechat se „chytit“ chytrým telefonem, když jste v metru.

Je třeba sledovat lidi, jak se chovají, jak se oblékají, co jedí atd. Každý zdroj médií, tištěných i případně online může inspirovat. Důležité jsou výstavy umění, veletrhy designu, ale i nejjednodušší věci v životě jsou velkou inspirací. Cestování je velmi důležité. Člověk musí být vždy zvědavý!

Zdroj: Design Shaker, ABF