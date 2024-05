Pelargonium for Europe

Chybí vám malý odkládací nebo noční stolek? Neutrácejte za něj, ale vyrobte si ho sami, tady máte návod. Náklady budou minimální, když využijete starší dřevěnou desku a nepoužívaná dřevěná ramínka na oděvy, zato radost z vlastnoručně vyrobeného stolečku bude převeliká.

Malý kus nábytku dokáže velké věci. Subtilní noční stolek ze staré dřevěné desky a starých ramínek na šaty vás vyjde na pár korun a vyrobit ho dokáže opravdu každý. I vy.

Připravte si dopředu

Potřebujete starší dřevěnou desku, 4 stará dřevěná ramínka na oděvy (mají nejhezčí design), 8 vrutů do dřeva, barvy ve spreji, aku vrtačku, pilku, případně brusnou houbu či brusný papír.



Kdybyste doma ani na chalupě neměli žádnou dřevěnou desku, využijte to, co objevíte v bazaru. Nemusí to být masiv, dobře poslouží spárovka, překližka nebo dřevotřísková deska.

Postup krok za krokem

close info Pelargonium for Europe zoom_in Připravte si materiál a pomůcky

close info Pelargonium for Europe zoom_in Do ramínek předvrtejte otvory

close info Pelargonium for Europe zoom_in Police i ramínka přestříkejte barvou ve spreji

close info Pelargonium for Europe zoom_in Ramínka a police sešroubujte

Vymontujte háčky z ramínek na oděvy.

Položte dvě ramínka středovou částí těsně k sobě (místem, kde byly háčky) a změřte si vzdálenost budoucích polic. Nám vyšlo něco málo přes 30 cm.

Z desky vyřízněte dva čtvercové díly cca 30 x 30 cm, nebo si udělejte police o něco větší, obdélníkové (například 30 x 40 cm).

Předvrtejte vždy dva otvory do každého ramínka (jeden na horním konci a druhý ve středové části, ve špičce trojúhelníku). Díky předvrtaným otvorům pak vruty lépe zašroubujete. Doporučujeme: profi truhláři radí , abyste používali tenčí vrták, než je průměr vrutu (zhruba o polovinu).

, abyste používali tenčí vrták, než je průměr vrutu (zhruba o polovinu). Police začistěte smirkem. Pokud ale mají starý nátěr, nejprve ho odstraňte. Buď smirkovou houbičkou, nebo brusným papírem, případně opalovací pistolí; až pak začišťujte.

Budoucí police i ramínka obarvěte, nejsnáze to půjde s barvami ve spreji. Pokud nechcete police barvit, přestříkejte je bezbarvým lakem.

Až nátěry dobře zaschnou, sešroubujte ramínka s policemi.

Zdroj: Pinterest, Pelargonium for Europe