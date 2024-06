V dnešní době, kdy se čím dál víc zaměřujeme na udržitelnost a ochranu životního prostředí, je přirozené, že se tato snaha promítá i do našich domovů. Výběr ekologického nábytku je skvělým způsobem, jak přispět k ochraně planety a zároveň vytvořit krásný a zdravý interiér.

Jedním z nejdůležitějších aspektů ekologického nábytku je použití udržitelných materiálů. Bambus je skvělým příkladem – rychle rostoucí, pevný a odolný, s elegantním a moderním vzhledem.

Recyklované dřevo, často pocházející z demolic nebo starých staveb, nabízí nejen ekologický přístup, ale také jedinečný a charakteristický design. Korek, který se získává z kůry korkového dubu bez poškození stromu, je lehký, pružný a má skvělé izolační vlastnosti.

Ekologické certifikace

Na pár skvělých příkladů upcyklace nábytku se můžete podívat tady:

Zdroj: Youtube

Při výběru nábytku věnujte pozornost certifikacím, které potvrzují jeho ekologičnost. Certifikace jako FSC (Forest Stewardship Council) a PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) zajišťují, že dřevo pochází z odpovědně spravovaných lesů. Greenguard zase garantuje nízké emise těkavých organických látek (VOC) z nábytku, což přispívá k lepší kvalitě vzduchu v interiéru.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Myslete ekologicky i u vás doma, nuda to nebude

Upcyklace a renovace starého nábytku

Jedním z nejekologičtějších způsobů, jak vybavit svůj domov, je využití již existujícího nábytku. Upcyklace, tedy přeměna starého nábytku na něco nového a funkčního, je skvělým způsobem, jak ušetřit zdroje a zároveň získat unikátní kus do vašeho interiéru.

Ekologické DIY: Vytvořte si vlastní nábytek z palet close info Iren_Geo / Shutterstock Ekologický nábytek neznamená nudný. Použité dřevěné palety jsou skvělým materiálem pro DIY projekty. Nejenže jsou levné a snadno dostupné, ale jejich recyklací také přispíváte ke snižování odpadu. Vyzkoušejte následující tipy: Postel z palet: Složením a upevněním několika palet vedle sebe vytvoříte rám postele, který můžete ponechat v surovém stavu nebo nalakovat podle svého vkusu.

Složením a upevněním několika palet vedle sebe vytvoříte rám postele, který můžete ponechat v surovém stavu nebo nalakovat podle svého vkusu. Konferenční stolek: Palety můžete využít i k výrobě originálního konferenčního stolku. Přidáním koleček a skleněné desky získáte praktický a stylový kus nábytku.

Palety můžete využít i k výrobě originálního konferenčního stolku. Přidáním koleček a skleněné desky získáte praktický a stylový kus nábytku. Zahradní nábytek: S trochou kreativity můžete palety proměnit v pohodlné venkovní posezení. Přidejte měkké polštáře a užívejte si relaxaci na čerstvém vzduchu.

Starý dřevěný stůl můžete přeměnit na stylový konferenční stolek nebo renovovat staré křeslo pomocí nového potahu a nátěru, čímž mu vrátíte původní krásu.

Lokální výroba a podpora řemeslníků

Nákup nábytku od místních výrobců má řadu výhod. Lokální výroba znamená kratší přepravní vzdálenosti, což snižuje emise CO2. Navíc podpora místních řemeslníků přispívá k udržení tradičních řemesel a podporuje místní ekonomiku. Navštivte místní trhy a řemeslné dílny, kde můžete objevit unikátní a kvalitní kousky nábytku s příběhem.

Minimalistický přístup

Minimalistický přístup k zařizování domova je nejen esteticky přitažlivý, ale také ekologický. Zaměřte se na kvalitu místo kvantity a vybírejte nábytek, který je multifunkční a dlouhodobě odolný. Vyberte si několik kvalitních kousků nábytku, které budou plnit více funkcí, například rozkládací pohovka může sloužit jako místo k sezení i spaní.